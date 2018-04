Milion uložený na rok: někde vydělá 396 korun, jinde až 9 386 korun

Banky momentálně raději půjčují, než ukládají peníze drobných střadatelů. A tak jsou úroky nabízené u spořicích produktů hodně nízké. V modelových příkladech je vidět, jaký je rozdíl, když uložíte peníze na rok.

U kulatého milionu získáte na spořicím účtu v nejlepším případě navíc 9 386 korun (po zdanění) a v nejhorším 396 korun. Rozdíl 8 990 korun je i pro milionáře docela značný.

Kolik dostanete, když uložíte:



1 000 000 Kč na rok Banka Termínovaný vklad Spořicí účet Airbank nenabízí 1003 403,00

Česká spořitelna nenabízí 1000 396,00 ČSOB a Era 1 000 430,90 1 000 495,55 Creditas 1009 350,00 1009 386,00 Equa bank 1 001 700,00 1 002 720,00 Expobank 1004 250,00 1002 399,99 Fio banka 1001 871,62 1001 275,74

mBank 1 002 125,00 1 002 552,98 1) Moneta 1 001 275,00 1 009 350,00 2) Komerční banka 1 000 086,18 1 004 251,72 3) Raiffeisenbank 1 000 085,00 1 004 186,25

Sberbank 1 001 275,00 1 003 485,14 4)

UniCredit Bank 1 000 085,00 1 000 892,50

Wüstenrot 1 002 550,00 1 005 109,00 Zdroj: jednotlivé banky, v modelovém příkladu počítaly banky s tím, že aktuální sazba spořicího účtu zůstane po dobu jednoho roku zachována.



Poznámka: 1) při aktivním využívání účtu; 2) platí u spořicího účtu Gold při minimálním příjmu 35 tis. Kč/měs. na účet Gold, při úspoře v bance nejméně ve výši 500 tis. Kč, za vedení běžného účtu se přitom platí až 169 Kč/měs.; 3) spořicí konto Bonus Invest s nutností zároveň investovat; 4) potřeba mít Fér konto

Kolik dostanete, když uložíte:

150 00 Kč na rok Banka Termínovaný vklad Spořicí účet Airbank nenabízí 151 280,00

Česká spořitelna nenabízí 150 247,00 ČSOB a Era 150 064,64 150 230,65 Creditas 151 402,50 151 408,00 Equa bank 150 255,00 151 020,00 Expobank 150 637,50 150 351,00 Fio banka 150 280,74 150 191,35

mBank 150 318,75 150 382,95 1) Moneta 150 191,00 151 403,00 2) Komerční banka 150 012,92 150 637,65 3) Raiffeisenbank 150 012,75 150 956,25

Sberbank 150 191,25 151 061,68 4)

UniCredit Bank 150 012,75 150 255,00

Wüstenrot 150 383,00 150 774,00 Zdroj: jednotlivé banky



Nejvyšší sazba spořicího účtu je 1,1 procenta ročně. Nabízejí ji dvě banky: Nová Creditas, která ji podmiňuje tím, že klient celé předchozí čtvrtletí peníze nevybere. Druhá je Moneta Money Bank, kde je podmínkou měsíční příjem na účet 35 000 korun a víc a zároveň úložka v bance alespoň půl milionu. Když však není úložka alespoň milion, zaplatíte za vedení běžného účtu 169 korun měsíčně, což výhodu účtu spořicího poněkud kalí.

Jedno procento může klient získat u Airbank. Ta nedávno zrušila svou Top3 garanci: slib, že její nabídka bude patřit mezi první tři nejlepší úrokové sazby na trhu. Slibované jedno procento dostanou ti, kdo využívají aktivně běžný účet – provedou alespoň pět plateb za měsíc. Ale může to být klidně i pět bezkontaktních plateb kartou za rohlík – výše není limitována. Příjemné je, že při splnění této podmínky banka úročí klientům i peníze na běžném účtu, a to až do 100 000 korun.

Zcela běžné jsou však i sazby 0,1 procenta a to už není z hlediska zhodnocení peněz nic moc zajímavého. U termínovaných vkladů to není jiné – Creditas se sice dostane i nad dvě procenta, platí to však u termíňáků delších než sedm let.

Úroky nejsou neměnné

U termínovaných vkladů je vše jasné. Úrok, ač nevysoký, je pevně daný. Máte slíbeno třeba 0,1 procenta u měsíčního vkladu. Když ten měsíc vydržíte, své úroky dostanete.

Ale pozor, protože jste peníze uložili jen na měsíc, získáte jen dvanáctinu deklarované částky. Takže 0,0083 procenta. „Mnohým to přijde samozřejmé, ale najdou se klienti, kteří se po měsíci rozčilují, že jsme nedodrželi slib,“ vysvětluje přepážková pracovnice banky, která nechce být jmenována.

U spořicích účtů je to trochu jinak. Sazba je vyhlašovaná. Uložíte peníze a banka může kdykoli vyhlásit sazbu jinou. Nemusíte se děsit, banky do nedělají obden. Ale mohou. Loni nejčastěji měnili sazbu v Airbank (pětkrát) a Sberbank (čtyřikrát), naopak jen jednu úpravu provedli v UniCredit Bank a Moneta Money Bank. Změna samozřejmě může být nahoru i dolů, i když nárůst sazeb momentálně příliš nehrozí.

Peníze v akci, menší vklad, vyšší úroky

Stejně jako se vyhlašuje sazba, může banka avizovat i akci. Třeba jste uložili peníze za 0,5 procenta. Banka sazbu nezmění, ale přidá podmínku, že musíte aktivně používat běžný účet. Když si pravidla nevšimnete a nesplníte je, budou peníze na spořicím kontě ležet bez úroku či za nicotnou sazbu základní.

U spořicích produktů se často setkáte s takzvaným pásmovým úročením. Do určité částky získáváte určitá procenta. Když svými vklady překročíte limit, který banka stanovila, další peníze se budou úročit jinak. Politika bank je v této věci různorodá, nejvýhodněji úročená pásma se pohybují do 300 000 korun. Pokud máte víc, je lepší uložit peníze v několika bankovních ústavech. Ostatně to je vhodné i z hlediska pojištění vkladů, peníze v bance jsou pojištěny do výše 100 000 eur (asi 2 700 000 korun), pokud máte naspořeno dvakrát tolik, je rozdělení do více institucí na místě.

Poplatků se nebojte

Za otevření, vedení a ukončení spořicího účtu ani termínovaného vkladu se nic neplatí. To se však týká jen základních služeb. Poplatek vás nejspíš nemine, když si necháte posílat esemesky se zůstatkem na účtu a určitě zaplatíte, když budete chtít vybrat peníze z termínovaného vkladu hned, aniž byste čekali na datum obnovy. Pokuta za to může být až dvě procenta z vkladu, což vysoce převyšuje případný úrok.

Neprošvihněte výpověď

U spořicích účtů je to celkem jednoduché – peníze můžete převést jinam kdykoli. Výjimkou je Raiffeisenbank, která má u produktu eKonto Flexi 21 stanovenu výpovědní lhůtu 21 dní. Výměnou za malé nepohodlí je jedna z lepších sazeb: 0,5 procenta ročně až do 750 000 korun.



Naopak výběr klientům velmi usnadňuje Fio banka, která zdarma vydá ke spořicímu účtu dvě platební karty, mBank jednu.



U termínovaných vkladů je to složitější: vklad je buď jednorázový (a po jeho ukončení vám banka převede peníze na předem dohodnutý účet), nebo s obnovou, takzvaně revolvingový. U druhého typu musíte vklad včas vypovědět, jinak se automaticky obnoví na stejně dlouhou dobu jako původně. Takže třeba na půl roku nebo na pět let. V případě, že peníze potřebujete, to může být nepříjemnou komplikací.



Nejednoznačné je to i u výpovědi vkladů s obnovou. Obvykle musíte výpověď stihnout nejpozději den předem. Ale třeba u ČSOB a Ery lze u vkladů delších než měsíc požádat o převod až šest dní po termínu obnovy. A jeden z vkladů u UniCredit Bank lze vybrat právě jen v den obnovy.

Pouze jednorázové vklady nabízejí Sberbank a Expobank, u Creditas a Komerční banky si můžete typ předem vybrat. U ostatních ústavů dostanete automaticky revolvingový vklad.

Peníze nelze poslat kamkoli

Ovládání účtu pomocí moderních technologií je standard. A jako lze zadat přes internet či mobil trvalý příkaz, tak je možné i založit spoření, podívat se na zůstatek nebo vklad ukončit. Pozor dejte na jednu věc: některé spořicí účty jsou spojené s běžným kontem nebo s nějakým konkrétním účtem, který si klient předem stanovil. A jinam nelze hotovost poslat. Není to žádná velká obtíž, jen to někoho může zaskočit či znejistět. Když třeba chcete poslat peníze ze spořicího účtu jako mimořádnou splátku hypotéky, nejprve je převedete na propojené běžné konto a pak dalším příkazem na účet hypoteční.