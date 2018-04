Spořicí účty bank jsou pojištěný klid

Hlavně pro opatrnější investory představuje současná situace na akciových trzích spíše strašáka než lákadlo. Riziko ztráty je totiž příliš vysoké. Hledají proto jiné možnosti. Ve hře dál zůstávají bankovní účty, vkladní knížky a především takzvané spořicí účty. Vklady na nich jsou totiž pojištěné.

Není účet jako účet

Pod označením spořicí účet si pravděpodobně vybavíte pouze výhodné úročení, vedení účtu a transakce zdarma a pak také peníze volné kdykoliv k použití. To však zdaleka neplatí všude.

Podmínkou je vedení běžného účtu

Například Citibank slibuje svým klientům zhodnocení úspor na svém spořicím účtu ročně o 3 %, přitom však vyžaduje existenci Citi konta. Za to, pokud vaše vklady v bance nepřevýší 500 tisíc korun, zaplatíte měsíčně 299 korun. Váš měsíční výnos se tak bude pohybovat kolem částky minus 90 korun.

Křištálová lupa Podobně funguje i Spořicí plán České spořitelny. Po výhodnějším úročení 3,5 % ročně však může sáhnout pouze majitel jejího Osobního účtu. Pokud si jej ovšem zvolí, měl by počítat s tím, že za toto konto zaplatí minimálně 188 korun měsíčně. Jelikož ale banka úročí výhodněji pouze 49 999 korun, pokud plně nevyužije dalších navazujících služeb, bude jeho výdělek záporný – přibližně minus 64 korun měsíčně.

Obdobné podmínky zřízení má i spořicí účet Raiffeisenbank. Spořicí účet je označen eKonto Plus. Banka ho nabízí k balíčku služeb eKonto s úrokem až 3,5 % (min. je 0,85 % ročně, maximum 3,5 % ročně lze získat až u částky nad 1 milion vložených korun). Cena nutného eKonta záleží především na počtu a objemu využívaných služeb.

Také Komerční banka podmiňuje možnost využít její spořicí účet zřízením běžného účtu. Připravené má dvě varianty - KB Spořicí konto s poplatkem 19 korun měsíčně (tj. navíc k běžnému účtu) a pak Top Spořicí konto vedené zdarma a slibující lepší zhodnocení. To je však určeno pouze majitelům konta Premium a Top nabídky. Vklady pak banka úročí podle výše vkladu v rozmezí 2 až 3,25 % ročně.

Vlastníte-li však jiné balíčkové konto Komerční banky, zhodnotit 3 % ročně můžete jen úspory do 50 tisíc korun. U částek vyšších pak získáte ročně navíc pouze 1 %.

Stejně tak pro výhodnější uložení peněz v GE Money Bank musíte být zároveň majitelem běžného účtu. Splníte-li tuto podmínku, získáte v závislosti na výši vkladu úroky od 0,25 po 2,5 % ročně.

Banka Název účtu Úrok

(v % p. a.) Výpovědní lhůta Citibank Spořicí účet 3,00 bez výpovědi Česká spořitelna Spořicí plán 3,50 bez výpovědi ČSOB Spořicí účet 1,70 - 2,35 7 dní GE Money Bank Spořicí účet 0,25 - 2,50 bez výpovědi ING Bank ING Konto 3,25 bez výpovědi Komerční banka Top Spořicí konto 2,00 - 3,25 bez výpovědi LBBW Spořicí účet 3,50 bez výpovědi mBank eMax 3,3 bez výpovědi Poštovní spořitelna Červené konto 0,10 - 3, 30 bez výpovědi Raiffeisenbank eKonto 2,00 - 3,50 bez výpovědi UniCredit Bank Spořicí účet Plus 1,40 - 1,92 3 měsíce* Volksbank Běžný investiční účet 3,33 bez výpovědi Pozn.: * kdykoliv k dispozici mimo výpovědní lhůtu je 50 tisíc korun

Zdroj: webové stránky bank

Vklad je vázán výpovědní lhůtou

Spořicí účty jako termínově vázané vklady u nás nabízejí například ČSOB či UniCredit Bank. V ČSOB činí výpovědní lhůta 7 dní, v UniCredit bank 7 dní až 6 měsíců (Spořicí účet Plus má výpovědní lhůtu 3 měsíce a okamžitě splatná je pouze část vkladu, a to 50 tisíc korun).

Od výše vkladu a délky doby, po kterou jste ochotni se bez svých peněz obejít, záleží, jaký vám banka nabídne úrok. V případě UniCredit Bank je to u Spořicího účtu Plus v rozmezí 1,4 až 1,92 % ročně, u ČSOB Spořicího účtu je to mezi 1,7 a 2,35 % ročně.

Výhodnější úrok jen s dostatečným vkladem

Účet, na němž se vložené peníze banka výhodněji úročí až od určité hodnoty, je například Červené konto Poštovní spořitelny. Zde získáte při částce převyšující 50 tisíc korun roční úrok 3,3 %. Jsou-li však vaše úspory nižší, úrok je pouze 0,1 % ročně.

Spořicí účty bez podmínek

Zatím nejlépe úročeným bankovním vkladem je LBBW Spořicí účet (původně Bawag Bank), který do konce září bez dalších podmínek zhodnocuje vaše úspory ročně o 3,5 %. Od října však banka rozhodla sazbu snížit na 3,3 %.

Za stálici na trhu lze bezesporu označit ING Konto. Tento účet vám zajistí roční zhodnocení 3,25 %, a to rovněž bez ohledu na výši vkladu. Vkladatel je tak omezen pouze tím, že vkládat či vybírat peníze může pouze bezhotovostními převody, a to z předem stanovených účtů. Ty smějí být nejvýše tři.

Naopak poměrně aktuální novinkou na trhu je Běžný investiční účet Volksbank. Vklady na něm jsou úročeny 3,33 % ročně a poslouží nejen tomu, kdo hodlá své volné finance dále investovat.

Do této skupiny se řadí i spořicí účet eMax od mBank. Na něm získáte zhodnocení 3,3 % ročně. I eMax je zřizován bez dalších podmínek. Jako u jediného spořicího účtu na trhu k výběru peněz můžete navíc využít i platební kartu.