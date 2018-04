Spořicí účty se moc nevyplatí. Sazby klesly i pod jedno procento

I přesto, že AXA Bank snížila svou úrokovou sazbu o půl procenta, znovu se stala vítězem našeho redakčního testu spořicích účtů. Z 2,5 procent letos snížila úročení na dvě procenta. Nadále platí i půlprocentní bonus, který se klientům připíše, pokud průměrný roční zůstatek překročí 40 tisíc korun.

V AXA Bank se však už moc nevyplatí nastřádat víc než milion. Od poloviny října totiž banka přikročila k pásmovému úročení. Pokud na vašem spořicím účtu bude například 1 050 000 korun, bude se milion úročit dvěma procenty a zbylých 50 tisíc korun je půlkou procenta.

Na druhém místě našeho srovnání se umístila Volksbank, která se svým spořicím účtem od dubna nehýbala. Třetí místo obsadila ČSOB se svým spořicím účtem s prémií, u kterého se dostanete celkem na úrok 1,8 procent. ČSOB nabízí i běžný spořicí účet bez prémie. Rozdíl je pouze v úročení a v sazbě. S prémií je úročení čtvrtletní a bez prémie měsíční s úrokovou sazbou 1,1 procenta.

Úrokovou sazbu 1,8 procent má i Poštovní spořitelna u svého Červeného konta. Banka stále nabízí také mnohem nevýhodnější starší spořicí účet, u kterého je úročení 0,9 procent do 100 tisíc korun a 1,7 procenta nad 100 tisíc. Takové sazby jsou jen u výpovědní lhůty jeden rok.

Výhodné nabídky dlouho netrvají

Akci ke spořicímu účtu představila v říjnu GE Money Bank. K běžnému kontu Genius Optimal si klienti mohou zřídit spořicí účet. Za vedení běžného účtu, který musíte k tomuto spořicímu účtu mít, zaplatíte 199 korun měsíčně, což je 2 388 korun ročně. Vyplatí se to tedy jen stávajícím klientům, kteří už účet Optimal využívají.

Pokud jste krátkodobou nabídku stihli využít do 17.10., dostali jste úrokovou sazbu 2,5 procenta garantovanou do 30. 6. 2011. Jestli jste váhali a do balíčku od GE jste se rozhodli nasypat své úspory až teď, snížila se úroková sazba o 0,7 procent, tedy na 1,8 procent. GE má i svůj běžný spořicí účet, jehož sazbu uvádíme v tabulce.

Dvouprocentní sazba, ale jen na měsíc

Jednu z nejnižších úrokových sazeb na spořicím účtu má mBank. Do 600 tisíc získáte úročení jen 0,5 procenta. S tak nízkou sazbou může mBank na velký zájem klientů zapomenout. Proto v září rozjela také relativně výhodnou akci. Pro vklady do sto tisíc korun nabídla banka úročení dvě procenta. Nabídka je však omezená a banka ji může kdykoli zrušit. O ukončení akce bude informovat 14 dní předem na svých internetových stránkách.

Zdánlivě výhodná akce má však jeden háček. V tzv. ověřovacím období, tedy od prvního do posledního dne předešlého měsíce, musíte u obchodníka zaplatit platební kartou od mBank minimálně čtyři tisíce korun. Pokud tuto podmínku splníte, máte nárok na úročení spořicího účtu dvěma procenty. Ale jen na měsíc. Další měsíc musíte zase zaplatit kartou, jinak se vám vklad bude úročit jen půl procentem. Navíc si nabídku musíte sami aktivovat v internetovém bankovnictví.

Nováček má jen půl procenta navíc

Komerční banka úročení sice nezměnila, ale přišla s novým Spořicím kontem Bonus. Základní úroková sazba je jedno procento, plus fixní bonusová sazba půl procenta. Roční úročení se tedy vyšplhá na 1,5 procenta. Tato sazba je platná jen do konce roku.

"Výši bonusové sazby banka vyhlašuje a garantuje vždy na celé bonusové období, tj. na kalendářní půlrok. Připisování úroků ze základní sazby je čtvrtletní, bonus je připisován pololetně a je počítán vždy z nejnižšího zůstatku za dané bonusové období," uvedla mluvčí KB Monika Klucová.

Konto vybírejte podle toho, kolik chcete vložit

Většina bank má spořicích účtů několik. Najít však nějaký výhodný dá práci. Záleží také na částce, kterou chcete na účet vložit nebo naspořit. U České spořitelny se například vyplatí částka 250 až 300 tisíc korun. Úročení pak dosáhne až 3,2 procent ročně.

V UniCredit Bank je výhodné mít minimálně 200 tisíc korun s úrokem dvě procenta. Peníze však při výběru nemáte okamžitě k dispozici, ale až do tří měsíců.

Pásmové úročení zrušila GE Money Bank a mBank. Dříve byla u mBank částka do 600 tisíc korun úročena 0,75 procenty a nad 600 tisíc korun 1,3 procenty. Od poloviny září však pro jakoukoli výši vkladu platí sazba u eMAX konta 0,4 procenta a u eMAX Plus 0,5 procenta.

Na konci našeho srovnání je LBBW, protože jsme porovnávali úrokové sazby do sta tisíc korun. Ale vložíte-li na spořicí účet LBBW nad sto tisíc korun, úročení dosáhne 1,75 procent, což je momentálně celkem zajímavá sazba.

Při vybírání spořicího účtu tedy zvažte, jakou částku chcete vložit, případně naspořit a jak rychle chcete mít peníze k dispozici. Někdy je totiž výpovědní lhůta až jeden rok.