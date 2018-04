Spořicí účty se rvou o přízeň klientů. Rostou úroky i zajištění peněz

Výplata náhrady v případě plnění

Výplata náhrady v zákonné výši 90 %, max. 25 000 eur, se počítá z celkového kladného rozdílu. Náhrady za devizové vklady jsou vypláceny v české měně.



Fond musí na základě zákona zahájit výplatu náhrad do 3 měsíců od data oznámení o neschopnosti pojištěné instituce dostát svým závazkům. Výplaty náhrad probíhají po dobu 5 let ode dne jejich zahájení. Náhrady jsou vypláceny prostřednictvím banky s širokou pobočkovou sítí, a to jak formou bezhotovostního převodu, tak i výplatou v hotovosti.