Přehled top spořicích účtů: kde vám úspory zhodnotí a kde jen platíte?

Rodiče radí dát část peněz „do slamníku“, spořit do obálky, případně ukládat do hrnečku. Peníze jsou sice hned po ruce, ale tato cesta má své nevýhody. Kromě hrozby okradení v případě nevítané návštěvy jsou peníze v nebezpečí i před námi samými. Jsou dostupné hned a stačí jen sáhnout. A pak také tyto peníze zbytečně znehodnocuje inflace.

Banky se zase předhánějí v nabídce různých finančních produktů. Profesionálové z oblasti marketingu mají za úkol upoutat pozornost potenciálních klientů na každodenní bázi. Kdo se v tom má vyznat, když všechno je skvělé, výhodné, nejlepší, rychlé a případně zadarmo?

Při rozhodování si odpovězte na dvě základní otázky:

Kolik mohu odkládat stranou a jaká výše rezervy je dostačující? Začněte odkládáním alespoň 10 % z měsíčního příjmu a vytvořte si nejprve krátkodobou rezervu. Ta se obvykle rovná tříměsíčnímu výdělku a slouží k pokrytí nenadálých výdajů. Mohou jimi být například rozbitá pračka, vysavač, počítač nebo škola v přírodě či jiné mimoškolní aktivity, které chcete svým dětem dopřát.

Jak spořit a jaký produkt si vybrat? Částku rovnající se krátkodobé rezervě se vyplatí ukládat si na spořicí účet. Peníze jsou v bezpečí před domácími zloději, jsou ze zákona pojištěny a nelze na ně sáhnout kdykoli, když máte nějaký nápad. Přestože jsou úrokové sazby aktuálně velmi nízké, peníze se alespoň mírně zhodnocují, případě alespoň neznehodnocují.



Na co se zaměřit při výběru spořicího účtu

Ověřte si, zda je pravda, co tvrdí reklama či marketingové slogany a zeptejte se na:

Pásmové úročení - znamená, že nejvyšší zhodnocení je omezeno do určité výše vkladu a všechno, co je nad, je úročeno méně. Například prvních 200 tisíc korun je zhodnoceno částkou 1,1 % ročně, od 200 001 koruny jen částkou 0,01 % ročně.

Podmíněné úročení - znamená, že dosáhnete na nejlepší zhodnocení, když splníte nějaké podmínky. Například když minimálně dvakrát měsíčně vyberete z bankomatu a třikrát zaplatíte platební kartou, poskytne banka zhodnocení úspor ve výši 1,1 % ročně. Když ne, budou úspory zhodnoceny jen ve výši 0,5 % ročně.

Frekvence úročení - znamená, že peníze navíc získané díky zúročení jsou k vámi vložené částce připisovány měsíčně, čtvrtletně či ročně. Čím častěji se úroky připisují, tím víc peněz nakonec získáte, protože dostáváte také úroky z již připsaných úroků. Zpravidla banka nabízí u spořicích účtů čtvrtletní zhodnocení.

TOP 10 spořicích účtů

Pořadí je vytvořeno z produktů nabízených bankami na území České republiky, bez výpovědní lhůty a možnosti si peníze kdykoli bez sankcí a poplatků vybrat.

1. Equa bank: Spořicí účet HIT (s bonusem)

Zhodnocení: až 1,25 % p. a.

Podmínky: Úspory do 200 000 Kč úročeny sazbou 0,75 % (+ bonus 0,5 % při splnění podmínek). Úspory od 200 000 do 3 milionů korun úročeny sazbou 0,55 %. Úspory nad 3 miliony úročeny sazbou 0,01 %.

Jak získat bonus 0,5 %: měsíční příjem v součtu alespoň 10 000 Kč na běžném účtu, třikrát v měsíci platba bezkontaktní kartou.

Poplatky: Papírový výpis poštou 29 Kč. Poplatek za transakce mimo banku 9 korun.

Hodnocení: Jedná se o účet s pásmovým a podmíněným úročením, frekvence připisování úroků měsíční, nutnost založit i běžný účet, poplatky za odchozí a příchozí platby z jiné banky.

2. Air Bank: Spořicí účet (s bonusem)

Zhodnocení: až 1,20 % p. a.

Podmínky: Úspory do 250 000 Kč úročeny sazbou 1,20 %. Úspory nad 250 000 Kč úročeny sazbou 0,5 %. Je nutné alespoň pětkrát zaplatit kartou.

Poplatky: Zdarma

Hodnocení: Jedná se o účet s variabilním typem úročení, nemá v nastavení vlastní platební kartu. Bonusová sazba 1,20 % p. a. je však podmíněna pěti platbami kartou u obchodníka. Proto si k získání bonusu klient musí zřídit i běžný účet s platební kartou.

3. Raiffeisenbank: eKonto Flexi

Zhodnocení: až 1,10 % p. a., k účtu eKonto Flexi není připočítáván bonus, sazba 1,1% je konečná a bez jakýchkoli dalších podmínek.

Podmínky: Úspory do 150 000 Kč jsou úročeny sazbou 1,10% p. a. Úspory nad 150 000 Kč do 1 milionu korun jsou úročeny sazbou 0,1% p. a. Úspory nad milion jsou úročeny 0,01 % p. a. Nutnost založit běžný účet (možnost založení není omezena jen na eKonto Komplet a Smart). Spořicí účet eKonto Flexi je možné sjednat ke všem osobním tarifům, novým i stávajícím, například i ke studentskému účtu eKonto STUDENT (výhodné spoření pro mladé). Navíc k běžnému účtu je možné si založit 2 spořicí účty = celkové zhodnocení 1,1 % je tak až do výše 300 tisíc Kč.

Poplatky: Vedení účtu zdarma, za výpis poštou 30 Kč. Spořicí účet eKonto Flexi nemá žádné sankce za předčasný výběr, není zde žádná výpovědní doba. Ke spořicímu účtu eKonto Flexi je vždy první výběr v měsíci zdarma, další za poplatek 60 Kč.

Hodnocení: Jedná se o spořicí účet s pásmovým a variabilním typem úročení. Připisování zhodnocení jednou měsíčně.

4. Sberbank: FÉR spoření Plus

Zhodnocení: 1,03 % p. a. včetně bonusu. Podmínky pro přiznání bonusové sazby ve výši 0,30 % p. a. platné do 31. 12. 2016 se vážou pouze k variantě s Fér kontem Aktiv nebo Optimal.

Podmínky: Úspory do 300 000 Kč jsou úročeny sazbou 1,03 % p. a. Úspory od 300 000 Kč do 5 milionů Kč jsou úročeny sazbou 0,43 % p. a. Úspory nad 5 milionů Kč jsou úročeny sazbou 0,01 % p. a. Nutnost zřídit si běžný účet (Fér konto Aktiv nebo Optimal).

Poplatky: Vedení účtu zdarma, výpis poštou 40 Kč, výběr hotovosti 60 Kč. Poplatek za odchozí elektronickou platbu mimo banku 5 Kč.

Hodnocení: Jedná se o typ spořicího účtu s pásmovým úročením, s měsíční frekvencí připisování úroků. Možnost bonusového úročení je omezena do 31. 12. 2016

5. Expobank: Spořicí účet GARANT

Zhodnocení: až 0,70 % p. a.

Podmínky: Úspory do 13 500 000 jsou zhodnoceny sazbou 0,70 % p. a. Úspory nad 13 500 000 jsou zhodnoceny sazbou 0,10 % p. a. Není nutné zřizovat běžný účet.

Poplatky: Vedení účtu zdarma, elektronický výpis zdarma, výpis poštou 30 Kč, výběr hotovosti 65 Kč. Příchozí tuzemské platby zdarma. První odchozí platba v měsíci zadaná elektronicky zdarma, druhá a další odchozí platba elektronicky nebo papírově poplatek 70 Kč.

Hodnocení: Jedná se spořicí účet s pásmovým úročením, s měsíční frekvencí připisování úroků.Sazba je garantovaná po dobu 12 měsíců. Účet lze založit i dětem.

6. ING Bank: ING Konto

Zhodnocení: až 0,70 % p. a.

Podmínky: Úspory do 400 000 Kč jsou zhodnoceny sazbou ve výši 0,70 % p. a. Úspory nad 400 000 Kč jsou zhodnoceny sazbou ve výši 0,30 % p. a. Bez nutnosti zřizovat běžný účet.

Poplatky: Vedení účtu zdarma, roční výpis zaslaný poštou zdarma. Měsíční výpis zaslaný poštou 20 Kč.

Hodnocení: Jedná se spořicí účet s pásmovým úročením, s měsíční frekvencí připisování úroků. Finanční prostředky lze získat převedením na předem zvolený typ účtu elektronickou cestou.

7. GE Money Bank: Spořicí účet GOLD

Zhodnocení: až 0,70 % p. a.

Podmínky: Úspory do 999 999 Kč jsou zhodnoceny sazbou ve výši 0,70 % p. a. Úspory od 999 999 do 1 999 999 Kč jsou zhodnoceny sazbou ve výši 0,50 % p. a. Úspory nad 1 999 999 jsou zhodnoceny sazbou ve výši 0,10 % p. a.

Poplatky: Účet je veden zdarma, výpisy poštou i elektronicky zdarma, vklady i výběry v hotovosti zdarma. Příchozí i odchozí platby v rámci banky zdarma.

Hodnocení: Jedná se o typ spořicího účtu s pásmovým úročením, frekvence připisování úroků je měsíční. Pro získání zvýhodněné sazby, takzvaných úrokových bonusů, je nutno splnit dvě podmínky. Jednou podmínkou je založení běžného účtu Genius Gold s měsíčním kreditním obratem 30 000 Kč. Druhou podmínkou je, že klient se stane majitelem podílových listů kteréhokoli podílového fondu nabízeného GE Money Bank v minimální hodnotě 500 000 Kč.

8. ZUNO Bank: Spoření (s účtem PLUS)

Zhodnocení: až 0,60 % p. a.

Podmínky: Uvedenou výší úrokové sazby jsou hodnoceny všechny úspory bez limitu.

Poplatky: Bez poplatků

Hodnocení: Na spořicím účtu jsou úroky připisovány denně, klient má možnost získat i vyšší zhodnocení (do 300 000 Kč až do výše 1,1 % p. a.) za předpokladu, když v daném měsíci z účtu neudělá žádný převod. V praxi to znamená, že účet je zvýhodněný, pokud se chová tak trochu jako termínovaný vklad.

9. Wüstenrot: Spořicí účet H

Zhodnocení: až 0,60 % p. a. + věrnostní úrokový bonus:

při fixaci na 3 měsíce: + 0,10 % p. a.

při fixaci na 6 měsíců: + 0,20 % p. a.

při fixaci na 9 měsíců: + 0,30 % p. a.

při fixaci na 12 měsíců: + 0,40 % p. a.

Podmínky - limity úročení, pásma:

Při zůstatku od 0 Kč do 29 999,99 Kč (uvedenou sazbou je úročen celý zůstatek účtu) - 0,10 % p. a.

Pi zůstatku od 30 000 Kč do 1,5 mil. Kč (uvedenou sazbou je úročen celý zůstatek účtu) - 0,60 % p. a.

Při zůstatku nad 1,5 mil. Kč (uvedenou sazbou je úročen celý zůstatek účtu) – 0,10 % p. a.

Poplatky: Vedení účtu, výpis z účtu, transakce – zdarma, zpoplatněn 20 Kč je pouze výpis účtu zasílaný poštou.

Hodnocení: Jedná se o typ spořicího účtu s měsíční frekvencí připisování úroku. Banka nepožaduje současně zřízení běžného účtu.

10. Česká spořitelna Spoření ČS

Zhodnocení: až 0,40 % p. a.

Podmínky: Úspory do 200 000 Kč jsou úročeny částkou 0,40 % p. a. Úspory nad 200 000 Kč jsou 0,01 % p. a.

Poplatky: Zdarma

Hodnocení: Zhodnocení financí se připíše pouze za předpokladu, že klient ze spořicího účtu nevybere. Čili účet je zvýhodněný, pokud se chová jako termínovaný vklad.

Nejvýhodnější versus nejžádanější

1. Česká spořitelna s účtem Spoření ČS

Jde o účet, který je současně na posledním místě v celkovém hodnocení TOP 10 bank.

2. ČSOB Spořicí účet

Zhodnocení: až 0,35 % p. a. (výpovědní lhůta 1 den)

Podmínky: Minimální vklad 5 000 Kč. Úspory ve výši 5 000 Kč do výše 250 000 Kč jsou úročeny sazbou 0,35 % p. a. Úspory ve výši 250 000 kč do výše 30 milionů Kč jsou úročeny sazbou 0,20 % p. a. Úspory nad 30 milionů Kč jsou úročeny sazbou 0,15 % p. a.

Poplatky: 50 Kč za 2. a každý další příkaz k odchozí platbě v tzv. dispoziční lhůtě, 0,75 % z vybírané částky, minimálně 50 Kč za předčasný výběr. Vedení účtu, vklady na účet a výpisy (elektronické i papírové) jsou zdarma.

Hodnocení: Jedná se o spořicí účet s pásmovým úročením a měsíční frekvencí připisování úroku. Jeho zřízení je limitováno počátečním vkladem. Klient nemůže zdarma svoje peníze vybrat či s nimi jinak disponovat kdykoli, banka stanovuje předem danou tzv. dispoziční lhůtu. Mimo tuto lhůtu si účtuje poplatky.

3. UniCredit Bank: Spořicí účet PRIMA

Zhodnocení: až 0,20 % p. a.

Podmínky: Úspory do výše 500 000 Kč jsou úročeny sazbou 0,20 % p. a. Úspory nad 500 000 Kč jsou úročeny sazbou 0,01 % p. a.

Poplatky: Zřízení a vedení účtu zdarma, výpis poštou 20 Kč. Každá 4. odchozí platba 45 Kč.

Hodnocení: Jedná se o spořicí účet s pásmovým úročením a čtvrtletní frekvencí připisování úroku. Všechny příchozí a první tři odchozí platby jsou zdarma. Úspory lze libovolně vybírat bez poplatku, a to převedením na běžný účet v jakékoli bance v rámci ČR.

4. Komerční banka: KB Spořicí konto Bonus Aktiv

Zhodnocení: až 0,12 % p. a.

Podmínky: Úspory do výše 10 milionů korun jsou úročeny sazbou 0,02 % p. a. + 0,10 % p. a. Úspory nad 10 milionů jsou úročeny sazbou 0,00 % p. a. + 0,10 % p. a. Minimální počáteční vklad 5 000 Kč. Minimální zůstatek 500 Kč.

Zřízení běžného účtu s platební kartou nebo kreditní karty, jejímž využíváním je klient schopen plnit podmínky výplaty bonusu. Podmínky zvýhodněné sazby = bonus za každý měsíc, ve kterém je realizována pětkrát platba platební kartou (kreditní i debetní) vydaná k účtům banky.

Bonus = fixní bonusová sazba 0,10 %, připisovaná pololetně a počítána vždy z nejnižšího zůstatku za dané pololetí.

Poplatky: Vedení a zřízení zdarma, výpis zdarma.

Hodnocení: Jedná se o typ spořicího účtu s pásmovým úročením, úroky jsou připisovány čtvrtletně, bonus pololetně. Zřízení účtu je podmíněno minimálním vkladem, stejně jako je vyžadován minimální zůstatek. Výplata bonusu je podmíněna aktivním využíváním kreditní karty nebo zřízením dalšího běžného účtu a limitována počtem plateb kartou a výší minimální útraty.