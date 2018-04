Přehledně: kolik vydělají peníze na spořicích a termínovaných účtech

Spořicí účty i termínované vklady jsou velmi konzervativní produkty. Nečekejte žádné velké zhodnocení vašich uspořených peněz. U spořicích účtů se v současné době úroky pohybují od 0,1 po 1,1 procento. U termínovaných vkladů, které jsou vázané na určitou dobu, je to od 0,1 do 2 procent. Záleží, na jak dlouho dobu peníze uložíte a někdy i na tom, zda splníte určité podmínky banky.

Aktuálně Sazby spořicích účtů

Airbank: 1 %

úročení: do 250 tisíc 1 %, nad tuto částku 0,2 %

podmínka: měsíčně provést pět plateb z účtu v libovolné výši, jinak je sazba nulová, do 100 tisíc korun úročí za stejných podmínek jednu úložku na běžném účtu

Expobank: 0,3 %

úročení: 100 tisíc až 13,5 milionu 0,3 %

Česká spořitelna: 0,2 %

úročení: do 200 tisíc korun 0,2 %, nad tuto částku 0,01 %

Raiffeisenbank: 0,75 %

úročení: Flexi do 150 tisíc Kč 0,75 %, Flexi 21 do 750 tisíc Kč 0,5 % - tento účet s výpovědní dobou je nutné používat (příjem 15 tisíc korun měsíčně a tři odchozí platby), jinak je sazba jen 0,05 %

Creditas: 1,1 %

úročení: základní sazba 0,5 % + bonusová složka 0,6 % (vyplacena v případě, že si klient v uplynulém čtvrtletí nevybral žádné peníze)

ČSOB: 0,2 %

úročení: do 250 tisíc Kč 0,2 %, nad tuto částku 0,01 %, minimální vklad je 5 tisíc korun, pokud klient zároveň investuje stejnou částku, jako na spořicím účtu, pak první rok bude sazba 1,3 %

Equa bank: 0,8 %

úročení: spořicí účet Hit do 200 tisíc Kč 0,8 % (platí při měsíčním příjmu alespoň 10 tisíc korun na běžný účet), Hit od 200 tisíc do 3 milionů 0,2 %, Hit nad 3 miliony 0,01 %, spořicí účet do 2 milionů Kč 0,2 %, nad 2 miliony 0,01 %

Sberbank: 0,83 %

úročení: do 300 tisíc Kč 0,53 / 0,83 Kč (vyšší sazby platí při současném vedení konta u banky), od 300 tisíc do 1 milionu 0,23 %, nad milion Kč 0,01 %

Moneta Money Bank: 1,1%

úročení: Genius do 99 tisíc Kč až 0,5 %, Genius nad 99 tisíc až 0,2 % (nutný příjem na běžný účet 7 tisíc Kč za měsíc), účet Gold od 999 999 Kč do 1 999 999 až 0,9 % (nutný příjem 35 tisíc Kč měsíčně a celkové vklady u banky alespoň 500 tisíc Kč), Gold na 1 999 999 Kč 0,1 %

mBank: 0,3 %

úročení: do 100 tisíc Kč 0,3 %

Komerční banka: 0,5 %

úročení: spořicí konto Bonus do 30 milionů Kč 0,3 %, Bonus Aktiv do 10 milionů Kč 0,06 %, Bonus Invest 0,5 % (u všech účtů je započtena na půl roku vyhlašovaná bonusová sazba, u Bonus Invest je nutné investovat do předem určených produktů)

UniCredit Bank: 0,2 %

úročení: Prima do 499 999 Kč 0,2 %, Prima nad tuto částku 0,01 %, Plus od 200 tisíc do 19 999 999 Kč 0,05 %, Plus ostatní částky 0,01 %

Fio: 0,15 %

bez limitu 0,15 %

Pozn.: Jde vždy o roční sazby, které jsou u spořicích účtů vyhlašované a mohou být bankou změněny.

Aktuálně Sazby termínovaných vkladů

Airbank: nenabízí

Česká spořitelna: nenabízí

Komerční banka: 0,01 %

týden, 14 dní, měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, rok, 2 roky, 3 roky, 4 roky, 5 let - 0,01 %



ČSOB: 0,01 - 0,05 %



1 týden, 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců - 0,01 %



rok, 2 roky, 3 roky - 0,05 %



Creditas: 1,1 až 2,5 %

rok - 1,1 %



2 roky - 1,2 %



3 roky - 1,4 %



5 let - 1,6 až 1,8 %



7 let - 1,9 až 2,2 %



10 let - 2,1 až 2,5 % (vyšší sazby platí při připisování úroků na konci, nižší sazby při měsíčním připisování)

Equa Bank: 0,1 až 0,7 %

6 měsíců - 0,1 %



rok - 0,2 %



1,5 roku - 0,3 %



2 roky - 0,4 %



3 roky - 0,5 %



4 roky - 0,6 %



5 let - 0,7 %



mBank: 0,05 až 0,25 %



3 až 6 měsíců - 0,05 %



1 rok - 0,25 %



Expobank: 0,4 až 0,9 %



6 měsíců - 0,4 %



rok - 0,5 %



2 roky - 0,6 %



3 roky - 0,7 %



4 roky - 0,8 %



5 let - 0,9 %



Raiffeisenbank: 0,01 %



všechny - 0,01 %



Moneta Money Bank: 0,01 až 0,5 %



týden, 2 týdny, měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců - 0,01 %



rok - 0,15 %



2 roky - 0,2 %



3 roky - 0,3 %



4 roky - 0,4 %



5 let - 0,5 %



Fio banka: 0,16 až 0,5 %



týden, 2 týdny, měsíc - 0,16 %



2 měsíce - 0,17 %



3 měsíce - 0,18 %



6 měsíců - 0,19 %



9 měsíců - 0,2 %



rok - 0,22 %



2 roky - 0,25 %



3 roky - 0,35 %



4 roky - 0,45 %



5 let - 0,5 %



UniCredit Bank: 0,01 až 0,2 %

týden až 3 roky - 0,01 %



5 let - 0,2 % (platí pro vklady 30 tisíc až 5 milionů korun)



Sberbank: 0,15 až 0,2 %



rok, 2 roky - 0,15 %



3 roky - 0,2 %

Pozn.: Jde vždy o roční sazbu (i u vkladů na kratší období).