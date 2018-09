Zmapovali jsme pět spořicích účtů, které aktuálně vynášejí nejvíc

V analýze jsme se zaměřili na korunové účty bez výpovědní lhůty. Zvednutí úrokových sazeb na těchto spořicích účtech ohlásilo letos již osm bank, některé dokonce opakovaně. „Letos ke zvýšení úročení u spořicích účtů vedených v korunách postupně přistoupily Banka CREDITAS, Wüstenrot, Hello Bank!, Komerční banka, Oberbank, v časově omezené akci také ING Bank a v srpnu se k nim připojila Equa bank,“ vyjmenovává analytik a šéfredaktor Finparády.cz Zdeněk Bubák.

V září 2018 reagovala na růst úrokových sazeb na spořicích účtech také Fio banka, která zvedla sazbu o 0,1 % pro spořicí i termínované vklady. U spořicího účtu Fio konto v českých korunách tak nová úroková sazba činí 0,25 procenta. Nejde sice o razantní navýšení, ale výši vkladu banka nijak neomezuje a peníze lze kdykoliv vybrat nebo převést na jiný účet.

Navýšení úrokových sazeb sice zatím neporazí inflaci, protože roční míra inflace se aktuálně pohybuje kolem 2,5 %. Dá se však očekávat, že k vylepšení spořicích účtů se postupně připojí i další bankovní domy, což může úrokové sazby rozhýbat směrem nahoru.

„Důvod, že další banky nezvyšují sazby na spořicích účtech, je podle mě ten, že mají zatím dostatek zdrojů pro financování úvěrů a dalších aktiv z prostředků ležících na spořicích účtech a běžných účtech a není tlak na zvyšování sazeb. Až klienti začnou peníze vybírat a přesunovat je jinam, ať už do jiných bank, nebo do jiných produktů, tak banky začnou sazby na spořicích účtech zvyšovat víc,“ poznamenává analytik Zdeněk Bubák.

TOP 5 bankovních spořicích účtů

Které nejlepší korunové spořicí účty bez výpovědní lhůty na trhu najdeme? První tři účty jsou z hlediska atraktivity pro spořivé klienty téměř stejné. Spořicí účet od Banky CREDITAS, má sice nižší úrokovou sazbu v prvním pásmu, to je do 750 tisíc korun zůstatku na účtu, a to 0,80 % p.a., ale ve druhém pásmu, tedy od 750 tisíc korun, má sazbu nejlepší ze všech, a to 1,10 % p.a.

Druhý v pořadí je Spořicí účet od Air Bank, který má pásmu do 250 tisíc korun úrokovou sazbu 1,00 % p.a., ovšem v pásmu od 250 tisíc korun sazba klesá na 0,20 % p.a. Sazba v prvním pásmu je podmíněna pěti platbami kartou za měsíc.

Téměř stejné parametry má třetí Spořicí účet HIT od Equa bank, jen první pásmo končí už na 200 tisících korunách. Jako čtvrtý se umístil Spořicí účet od Wüstenrot a páté je FÉR spoření PLUS od Sberbank.

1. Banka CREDITAS

Od 1. září 2018 zvýšila Banka CREDITAS úroky na spořicích účtech a zároveň zavedla pásmové úročení, ovšem na rozdíl od jiných bank získají vyšší úrokovou sazbu ti klienti, kteří spoří víc. Spořit mohou bez omezení výše vkladu a bez nutnosti založení nebo využívání jakýchkoli jiných produktů banky. Peníze mají klienti kdykoliv k dispozici. Pokud vklad převýší sumu 750 tisíc korun, připíšou si klienti automaticky úrokovou sazbu ve výši 1,1 % ročně na částku nad 750 tisíc korun, a to bez omezení výše vkladu.

Spořicí účet Pásmo v Kč Roční úroková sazba v % 0 – 749 999,99 0,80 750 000 a více 1,10

Banka zároveň upustila od nástroje bonusového úroku, který zohlednila přímo v základní úrokové sazbě pro všechny majitele spořicích účtů. Bonus byl před tím vázán na podmínku, že klient po dobu tří měsíců ze spořicího účtu nevybere ani nepřevede vklad.

2. Air Bank

Podmínkou pro získání úrokové sazby 1,00 % p.a. je provedení pěti plateb kartou Air Bank měsíčně. Běžný účet pro založení spořicího účtu není nutný.

Spořicí účet Pásmo v Kč Roční úroková sazba v % 0 – 250 000 1,00 250 000 a více 0,20

Air Bank klientům navíc 1 % úročí i běžný účet do 100 tisíc korun, s podmínkou pěti plateb kartou za měsíc. Klienti banky tak mohou 1 % mít úročené vklady až do 350 tisíc korun (250 tisíc na spořicím účtu + 100 tisíc na běžném účtu).

3. Equa bank

Equa bank navýšila svou bonusovou sazbu u Spořicího účtu HIT 20. srpna 2018 z 0,60 % na 0,80 % p.a., a to pro první úrokové pásmo do 200 000 Kč. Klienti tak mohou pro toto úrokové pásmo získat úrokovou sazbu až 1,00 % p.a.

Spořicí účet HIT Pásmo v Kč Roční úroková sazba v % 0 – 199 999,99 1,00* 200 000 – 9 999 999 0,20 10 000 000 a více 0,01 * základní sazba ve výši 0,20 % p.a. a bonusová sazba ve výši 0,80 % p.a. v prvním pásmu

Podmínkou pro získání zvýhodněné úrokové sazby ve výši 1,00 % p.a. jsou tři platby kartou Equa bank měsíčně. Ke spořicímu účtu je nutné mít u Equa bank vedený běžný účet.

4. Wüstenrot

Od 1. Září 2018 zvýšila Wüstenrot základní úrokovou sazbu pro vklady od 30 000 Kč do 1 500 000 Kč z 0,2 % na 0,5 % p.a. Tato banka také poskytuje akční zvýhodnění pro nové klienty 0,6 % p.a. pro prostředky, které budou vloženy na spořící účet do 28.2.2019. Maximálně mohou tedy noví klienti za své prostředky vložené od září 2018 do února 2019 získat 1,10 % p.a. Při dodržení vázanosti až 12 měsíců dokonce celkem 1,50 % p.a., tj. 1,10 % + 0,4 % p.a. (bonus za vázanost).

Spořicí účet Pásmo v Kč Roční úroková sazba v % 0 do 29 999 0,01 30 000 - 1 499 999 1,10* 1 500 000 a více 0,10 * základní sazba ve výši 0,50 % p.a. + akční zvýhodnění ve výši 0,60 % p.a. platné jen pro nové klienty a jen pro prostředky vložené na spořicí účet do 28.2.2019 - jde o časově a klientsky omezenou akci.



„Vázanost, která je charakteristická pro termínované vklady a ne pro spořicí účty, do parametrů rozhodných pro umístění v TOP 5 spořicích účtech nebereme v úvahu. I když by se sazbou 1,10 % byl účet srovnatelný s účtem první Banky CREDITAS, jde u Wüstenrotu jen o dočasnou akci, která se navíc týká jen nových klientů,“ poznamenává analytik Zdeněk Bubák.

Klient si může u Wüstenrotu založit více spořicích účtů najednou, takže i pro úspory nad 1,5 milionu korun může získat úročení 1,1 %, respektive 1,5 %. Běžný účet pro založení spořicího účtu není u Wüstenrotu potřebný. Wüstenrot Spořicí účet lze nyní nově sjednat zcela elektronicky.

5. Sberbank

Podmínkou zvýhodněné úrokové sazby ve výši 0,83 % p.a. je vedení FÉR konta AKTIV nebo OPTIMAL.

FÉR spoření PLUS (s FÉR kontem) Pásmo v Kč Roční úroková sazba v % 0 do 300 000 0,83 300 000,01 – 3 000 000 0,23 3 000 000,01 a více 0,01

Časově omezená akce

Pro úplnost uvádíme, že ING Bank poskytuje v časově omezené akci do 30. září 2018 svůj produkt ING Konto s úrokovou sazbou 2 % p.a., ale jen na první tři měsíce a jen pro nové klienty. Proto není uvedena v TOP 5. Standardní úroková sazba ING Konta pro zůstatek od 0 do 300 tisíc korun je 0,50 % p.a. a nad tento zůstatek jen 0,10 % p.a.