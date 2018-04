Spořicí účty jsou výhodnější než termínované, navíc máte peníze hned

Je to zdánlivě nelogické: když v bance uložím peníze a slíbím, že je rok nebudu chtít, měla by mi nabídnout odměnu vyšší, než když si je mohu kdykoli vyzvednout. Přesto jsou úroky na spořicích účtech vyšší než na termínovaných vkladech.

Například u Equy můžete mít spořicí účet s jedním procentem, nebo termínovaný vklad na rok za 0,8 procenta. Ještě větší rozdíl je u Ery, když uložíte 50 až 250 tisíc korun: spořicí účet nabídne jedno procento, termínovaný vklad na 72 měsíců (6 let) jen polovinu.

Vysvětlení však existuje - všechnu logiku překonal trh. „Klienti měli zájem o spořicí účty bez vázací doby, a tak si v té oblasti banky prostě začaly konkurovat a nabízet lepší podmínky,“ vysvětluje Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank. Termínované vklady sice stále existují, ale v naprosté většině jsou méně výhodné, takže jim hrozí vymření podobně jako bankovním poplatkům.

Spoření i za tři procenta

Spořicí účty naopak jedou. Nejvyšší úrok tři procenta ročně nabízí mBank u svého mSpoření. To je však poněkud specifický produkt - klient se s bankou domluví, že při každé jeho platbě kartou se část peněz převede na spořicí účet. Může to být buď zaokrouhlení do stovek, pevná částka 10 až 50 korun, nebo 1 až 10 procent z platby. Kolik přesně, to si klient předem dohodne s bankou. Po malých částkách tak spoří i lidé, kteří by jinak peníze spíš utráceli. Třemi procenty se zhodnocuje nejvýše částka 100 tisíc korun. Více o tomto účtu čtěte zde.

GE Money Bank nabízí spořicí účet s úročením 1,2 % ročně, podmínkou je včas současné vedení konta Genius Gold za 469 korun měsíčně (při zůstatku na kontech banky nad milion je účet zdarma, nebo při obratu nad 40 000 korun za 169 korun měsíčně).

Spořící účty nabízejí i banky, které nejsou tolik v povědomí. Třeba Waldviertler Sparkasse má pro klienty spořicí účet se dvěma procenty (do 100 tisíc korun), ale jen při splnění podmínky, že klient aktivně využívá jejich běžný účet.

Jednoduché i komplikované

Limity stanovuje většina bank. Buď horní (vyšší částku pak úročí podstatně nižší sazbou), nebo spodní (úročí až peníze nad stanoveným limitem). Zcela bez limitů se v kategorii úročení nad jedno procento obešly Equa a LBBW (od 15. října 2014 přejmenována na Exponbank CZ). Limity nemá ani Fio, zdejší spoření je však 0,4 procenta, což je v nabídce spořicích účtů nejnižší nabídka. Raiffeisenbank má limit vysoký pět milionů, drobnou komplikací je však 21denní výpovědní lhůta, což je požadavek, který u jiné banky nenajdete.

Některé banky připravují pro své klienty téměř bojovku. Komplikovaný systém má třeba Komerční banka: pro uzavření spořicího konta Bonus stačí prvních vložených pět tisíc korun, úroková sazba je 0,1 procenta s tím, že do konce roku 2014 může klient počítat s bonusem 0,25 procenta. Když však klient platí kartou od banky alespoň 5x za měsíc, může si pořídit účet Bonus Aktiv - sazba je stejná, ale bonus je 0,4 procenta. To platí do limitu 10 milionů, pak jsou sazby nižší, což však většinu běžných spořitelů nezajímá. Třetí konto Bonus Aktiv Invest je vázáno na další peníze vkládané do stejné bankovní skupiny, třeba do podílových fondů či doplňkového penzijního spoření. V tom případě může klient získat úrok až 1,5 procenta.

Sazbu mohou kdykoli změnit

Nevýhodou spořicího účtu proti termínovanému vkladu je, že banka může jednostranně úrokovou sazbu měnit. Klienta se samozřejmě dotýká změna k horšímu. Snížení sazeb prostě vyhlásí a je to. Jedině u LBBW Bank (Expobank CZ) a Sberbank se můžete spolehnout na garanci úrokové sazby. Klienti, kteří si otevřou spořicí účet u LBBW (Expobank CZ) do konce října, budou mít garanci dokonce 15 měsíců, Sberbank nabízí od dubna 2014 spořicí účet Garance, u kterého garantují sazbu do konce roku 2015.