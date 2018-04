Spořím si s životní pojistkou na důchod

Pojistit se, nebo spořit zvlášť?

Čtyřicetiletý muž chce být pojištěn a přitom si ještě naspořit na důchod. Co je pro něj výhodnější? Uzavřít životní pojištění se spořením, nebo platit rizikové a investovat zbylé peníze na vlastní pěst?

Jak jsme počítali

Porovnávali jsme dva způsoby, jak může klient postupovat. V obou případech bude platit tři tisíce korun měsíčně. Buď je dá u stejné pojišťovny do spořící pojistky, nebo zvolí pojištění rizikové a to, co zbude po zaplacení pojistného, investuje do podílových fondů.

Kolik bude mít za dvacet let?

Pokud uzavře pouze rizikové pojištění a bude sám investovat, získá po dvaceti letech až o 70 tisíc korun víc. A to jsme při výpočtu uvažovali jen s pětiprocentním zhodnocením investice, zatímco pojišťovny předpokládaly zhodnocení až osm procent. Což není úplně reálné.

Kdybychom počítali se stejným ziskem jako pojišťovny, samostatný fond by vydělal až o čtvrt milionu korun víc.

Výnosnější způsob je však více pracnější, pokud se klient nechce o nic starat, bude pro něj lepší uzavřít kapitálové nebo investiční životní pojištění. Je to varianta pohodlnější, ale peníze jsou na dlouhou dobu nedostupně vázány v pojistce.

Kapitálové nebo investiční životní pojištění

Podmínky:

muž 40 let, pojistka na 20 let

pojistné 3 000 korun měsíčně

pojistná částka 500 000 korun

Výhody:

– nemusí se o nic starat

– může uplatnit daňové odpočty

Nevýhody:

– při předčasném ukončení smlouvy velmi nízká návratnost, ani při dodržení podmínek smlouvy nemusí výsledná částka dosáhnout předpokládané zhodnocení

– výnosy podléhají zdanění 15 %

Rizikové pojištění a investice do podílových fondů

Podmínky:

muž 40 let, pojistka na 20 let

pojistné dle pojišťovny

pojistná částka 500 000 korun

vklad do podílových fondů

je 3 000 minus pojistné

předpokládané zhodnocení 5 %

Výhody:

– peníze z fondů může kdykoli vybrat

– výnosy po půl roce nepodléhají dani

Nevýhody:

– nejistý zisk

– nemůže uplatnit odečet z daní

