V minulých letech, kdy se ještě muselo o každou, i malou půjčku komplikovaně žádat v bance, dávali lidé obvykle přednost střádání, respektive k němu byli donuceni. Naopak dnes úvěry lehce dostupné v obchodech a kreditní karty k nakupování v obchodech přímo svádějí. Finanční odborníci však varují: nikoli bezhlavě a všechno.

„Půjčky bych doporučil pouze na věci dlouhodobého charakteru, například bydlení, které přesahují naše možnosti spoření. Vždy je ale třeba důkladně zvážit, zda budu mít na splácení a nenaletět lákavým reklamám bank a splátkových společností,“ doporučuje Luděk Maar ze společnosti TriMan.

Obecně radí nezadlužovat se kvůli zboží krátkodobé spotřeby. Ošidné bývají půjčky například i na dárky nebo dovolenou. Tedy zboží, kterého si člověk nejdříve „užije“ a poté mu zbývá placení. Při rozhodování, zda spořit, nebo si půjčit, hraje roli také situace na finančních trzích, míra inflace a výše úrokových sazeb.

„Myslím si, že nyní se spořit moc nevyplatí, protože úrokové sazby jsou často nižší než růst cen,“ domnívá se Vladimír Pikora. Dodává, že se úrokové sazby v nejbližších měsících měnit nebudou. „Růst úrokových sazeb připadá v úvahu nejdříve ve druhém čtvrtletí roku 2005. Nebude se ale jednat o žádnou zásadní změnu. Na konci roku 2005 by tak mohly být úrokové sazby přibližně o půl procentního bodu vyšší než dnes,“ uvádí Pikora.

5 tipů, kam dobře investovat

I když vám každý měsíc moc peněz navíc nezbývá, i malé částky je dobré investovat s rozvahou. Pokud platíte vysoké daně, určitě byste měli uvažovat o životní pojistce nebo penzijním připojištění. Díky každé z těchto možností lze snížit daňový základ o 12 000 korun ročně.

Další příležitostí jsou spojené s bydlením. Většinou je rozumnější investovat do vlastního bydlení než platit pronájem. Možnosti, jak financovat bydlení, je několik - posloužit může vedle hotovosti úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéka. Volné peníze se dají nasměrovat také do podílových fondů, na termínované vklady nebo do státních dluhopisů.