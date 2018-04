Spořit v bance? To moc nefunguje

Co nabídly banky

Konečný výběr závisí na klientovi, především na jeho chuti riskovat a na době, po kterou chce spořit. Měl by mít také na paměti, že zatímco vklady v bankách jsou pojištěné, investice například do podílových fondů nikoli. Pokud se klient nechá zlákat vyššími výnosy, musí obvykle počítat i s větším rizikem. Když si například vybere fond, který investuje svěřené prostředky do rizikových cenných papírů, může se dočkat velkého zisku, ale stejně tak i ztráty.

Banku navštíví klient, který zde ještě nemá žádný účet. Hodlá měsíčně ukládat 7000 korun (nebo obecně několik tisíc korun). Účet potřebuje převážně ke spoření. V dohledné době totiž nepočítá s tím, že by finanční prostředky pravidelně vybíral. Takže nežádá platební kartu, ani další služby, jako například trvalé příkazy a podobně. S výběrem, ať už celku nebo po částech, počítá zhruba až po několika letech, nejdříve za dva roky. Přesto si chce ponechat k penězům přístup pro případ nenadálé události.

Příklad účtu, který „požírá“ peníze stav účtu na počátku měsíce 120 000 Kč poplatek za vedení účtu 39 Kč poplatek za položku 7 Kč připsaný úrok 23 Kč daň z úroku 3 Kč stav účtu na konci měsíce 119 974 Kč

Peníze budou do banky přicházet každý měsíc v rozmezí několika dnů, například mezi 12. a 15. dnem, nikoli tedy v jedno stálé, stejné datum.

Jakou službu by takovému klientu v bankách doporučili?

1) Spořící účet CitiOne, který je součástí balíčku CitiOne

– úročení 0 až 1,75 % podle zůstatku, klient si musí založit běžný účet (balíček) CitiOne;

– vedení účtu zdarma, pokud částka přesáhne 100 tisíc korun (při souhrnném zůstatku na všech účtech), jinak 250 korun měsíčně;

– běžný účet není úročen;

– zrušení účtu zdarma;

– možnost automatických převodů mezi běžným a spořícím účtem.



1) Vkladový účet– pravidelné spoření nejméně 500 korun měsíčně na 24, 36 a 48 měsíců, s minimálním vkladem 6000 korun za bilanční období, při spoření déle než 6 měsíců umožňuje banka získat úrokovou prémii až 15 % z úrokového výnosu z vkladů;– možnost jednoho výběru až 25 % jistiny mimo dobu splatnosti, bez sankčního poplatku;– minimální počáteční vklad alespoň 5000 korun;– možnost kdykoli přikládat další peníze, výše následných vkladů od 200 korun;– založení a vedení vkladového účtu bez poplatků, není nutné vedení běžného účtu;– úročení vkladového účtu (s měsíční výpovědní lhůtou) 0,3 až 0,9 % podle zůstatku;– možnost automaticky převádět částku ze sporožirového nebo běžného účtu, pokud zůstatek překročí limit, který si klient stanoví.2) Další produkty v rámci Finanční skupiny České spořitelny, například podílové fondy.1) ČSOB Spořící účet– úročení 0,4 až 1,4 % podle zůstatku a délky výpovědní lhůty;– zřízení účtu, vedení včetně výpisu je zdarma;– nutnost založit běžný účet u nejkratší výpovědní lhůty, tj. 7 dní (50 korun měsíčně za vedení), u všech ostatních není třeba, poplatek za zrušení účtu činí 250 korun;– možnost automaticky převádět zvolený zůstatek z běžného na spořící účet.2) ČSOB Profilové fondy– vstupní poplatek 1 až 1,5 % dle typu fondu.1) Vkladní knížka s 6měsíční výpovědní lhůtou* je úročena 0,45 % nebo vkladní knížka bez výpovědní lhůty*, úročení 1 %, připravuje se snížení na 0,25 %– založení, vedení zrušení zdarma;– poplatek za došlou platbu 5 korun;– minimální počáteční vklad 10 tisíc korun;– není nutný běžný účet.2) Spořící účet Plus při celkovém depozitu*– každý měsíc může disponovat bez výpovědi částkou do 50 tisíc korun, má kratší výpovědní lhůtu (3 měsíce);– úročení 0,35 až 0,6 % podle zůstatku;– založení, vedení, zrušení zdarma;– není nutný běžný účet.3) Revolvingový termínovaný vklad 1 měsíc– úročení 0,17 až 0,4 % podle zůstatku;– minimální počáteční vklad 20 tisíc korun.* Při celkovém depozitu 314 tisíc korun a více1) Investiční fondy Fénix složené z podílových fondů IKS a zahraničních fondů Société Générale Asset Management– počáteční investice od 500 korun.Fénix konzervativní, složený převážně z dluhopisových fondů, vhodný na 1 až 2 roky.Fénix smíšený s vyšším podílem smíšených a akciových fondů vhodný na období 2 až 5 let– vstupní poplatek 1 % z objemu investované částky pro oba fondy;– přestup mezi fondy Fénix zdarma.2) Vital Plán – pro případ, že by platby přicházely ke stejnému datu– smlouva o kapitálovém životním pojištění minimálně na 5 let (dále na celé roky);– úroková sazba zaručena na dané pětileté období, pro první pětileté období činí garantovaná technická úroková míra* 2,4 %, na konci roku je vypočtena prémie v závislosti na hospodářském výsledku. Platby do programu lze odepisovat z daňového základu (max. 12 tisíc korun za rok) v případě, že klient na konci pojištění dosáhne věku 60 let.* technická úroková míra se počítá z peněz, které zbudou po odečtení poplatků za správu účtu a krytí sjednaného rizika například smrti či úrazu.3) Spořící účet– zřízení i správa zdarma v rámci Ideal konta.Ideal konto zahrnuje výpis se čtvrtletní, půlroční nebo roční četností, je zdarma, platební kartu VISA Elektron a Ideal sporoúčet. Měsíční poplatek je 19 korun s přímým bankovnictvím, bez něj 39 korun měsíčně.– úročení 0,13 až 0,68 % podle zůstatku;– možnost automatického převodu nadměrného zůstatku.1) Spořící vkladový účet s výpovědní lhůtou k Postžirovým účtům a Postkontům– lze vkládat peněžní prostředky jen bezhotovostně převodem z účtů vedených bankami na území České republiky;– vyhlašovaná úroková sazba 0,90 % pro výpovědní lhůtu 12 měsíců;– založení a vedení spořícího vkladového účtu, výpověď, zrušení, výpisy zdarma;– náhrada za nedodržení výpovědní lhůty 1 až 2 % podle výpovědní lhůty.K tomuto účtu je nutný Postžirový účet nebo Postkonto. Jeho založení je včetně vydání Maxkarty zdarma.Poplatek za vedení účtu včetně zasílání měsíčního výpisu závisí na volbě programu:– Postžiro poplatek 10 až 90 korun, úročení 0,5 až 0,9 % podle zůstatku;– Postkonto zdarma až 175 korun úročení Postkonta: dle denního zůstatku 0,50 % až 0,70 %;– změna údajů 20 korun Postžiro, 30 korun Postkonto;– zrušení účtu 200 korun Postžiro, 500 korun Postkonto.1) Investice do podílových fondů– pravidelné vklady do fondů od 500 korun měsíčně, není nutná jednorázová investice;– pro střednědobý horizont investice, tedy 3 až 5 let, doporučují dluhopisové fondy;– poplatky: prodejní, za zadání trvalého příkazu či vkladů na daný účet podle sazebníku konkrétní banky.2) Spořící účet Efektkonto– nevyžaduje vedení běžného účtu;– zřízení a vedení zdarma;– úročení 0,3 až 0,9 % podle zůstatku;– minimální vklad 5000 korun.1) Spořící konto– výše úrokové sazby podle zůstatku 0,45 až 0,90 %;– založení, vedení Spořícího konta, automatický převod z běžného účtu na spořící konto (v den uvedený ve smlouvě) je zdarma;– vždy navázáno na běžný účet (25 korun měsíčně za vedení), který si klient může založit buď samostatně, nebo v rámci cenových programů FIT konto (45 korun měsíčně za vedení) a STYL konto (85 korun měsíčně za vedení);– úročení běžných účtů pro občany 0 až 0,2 % podle zůstatku, nad 5 milionů korun banka stanovuje individuální sazbu;– zrušení běžného účtu, FIT konta i STYL konta 250 korun.2) Revolvingový termínovaný vklad, klient nemusí mít ve Volksbank běžný účet– založení a pravidelné obnovování revolvingového vkladu je zdarma;– zrušení termínovaného vkladu 50 korun;– minimální vklad i zůstatek je 30 000 korun;– úrokové sazby 1 měsíc 0,45 až 1,1 % podle zůstatku, nad 10 milionů korun individuální sazby.3) Investování do podílových fondů– konkrétní výběr fondů závisí na bližším projednání s klientem4) Další možnosti, například životní kapitálové pojištění, stavební spoření a podobně.1) Program RytmusPravidelné investování do českých nebo lucemburských podílových fondů, výnos závislý na typu podílového fondu a investičním horizontu.– minimální investice u českých (korunových) fondů je 500 korun, u lucemburských fondů 1000 korun nebo 30 eur;– není třeba zřizovat v bance běžný účet, platí se vstupní poplatky, jejich výše je závislá na typu fondu, v případě investování do zahraničních fondů začíná na 0,75 %, u domácích fondů na 0,20 %. Investiční společnost si pak strhává správcovské poplatky – jejich roční výše je podle typu fondu 0,6 % až 2,0 % z hodnoty investice.banky