Spoříte? Hlídejte si úroky i poplatky!

Majitel účtu, klient Komerční banky, si nechal u přepážky špatně poradit. Neměl v úmyslu založit konto s platební kartou a dalšími službami v rámci poplatku 39 korun za jeden měsíc, chtěl jen ukládat několik tisíc korun měsíčně. Aby se neznehodnocovaly doma ve slamníku, ale naopak alespoň něco málo vydělaly. Zvolil však pro sebe zcela nevhodný produkt.



Raději jistota, byť s minimálním ziskem, tak uvažuje stále mnoho lidí, kteří míří s penězi do bank, přestože jsou úroky z vkladů mizivé. Pohybují se v řádech desetin procenta za rok a jen zřídka překročí jedno procento. Úspory jsou tu totiž díky pojištění v bezpečí. V případě krachu banky dostane klient od Fondu pojištění vkladů náhradu ve výši 90 procent vkladu až do výše 25 tisíc eur.





Aby bylo zhodnocení skutečně alespoň minimální, je třeba dát velký pozor na výběr vhodného produktu. Kromě úroků je nutné sledovat i výši poplatků a skutečnost, zda ke spořícímu účtu není nutné založit ještě jeden, běžný, s paušálem a s dalšími službami, které jsou při pouhém spoření k ničemu.

Termínovaný vklad, nebo spořící účet?

Bez poplatku za založení a správu nabízejí banky termínované vklady. Ale pro toho, kdo chce pravidelně spořit, nemusí být tento typ vkladu ideální, byť si ho založí jako takzvaný revolvingový neboli opakující se. Přikládat peníze totiž může jen v den, kdy se „ruší“ původně sjednaný a automaticky se obnovuje na další stanovené období. Může to být například po týdnu, měsíci, půl roce a tak dále.



Pro pravidelné ukládání peněz se hodí spíše spořící účty. Umožňují ukládat kdykoli. Pokud se vážou k běžnému či žirovému účtu, lze nastavit automatický převod peněz. A to ve chvíli, kdy běžný účet překročí výši, kterou si jeho majitel nastaví jako maximální. Pro příklad: na běžném účtu chce mít k dispozici 30 tisíc korun. Na účet dorazí větší platba a limit je překročen o 5 tisíc. Tato částka tedy automaticky putuje na spořící vklad. Služba „inteligentního“ přesouvání peněz bývá zdarma. Ale právě při existenci dvou účtů je třeba dávat pozor na poplatky.

Vedení samostatných spořících kont bývá zdarma, ale banka může podmiňovat jejich založení zřízením druhého, běžného účtu, a ten je zpravidla s poplatkem. Jako například Ideal konto Komerční banky (39 korun měsíčně, respektive 19 s přímým bankovnictvím). Tomu, kdo chce jen spořit a nevyužije například platební kartu, která je v rámci paušálu zdarma, se takový produkt nevyplatí. Ke spořícím účtům s výhodnými podmínkami patří například ING Konto, které umožňuje ukládat peníze bez výpovědní lhůty s ročním zhodnocením 1,6 procenta při minimálním zůstatku 10 tisíc korun. Jeho vedení je zdarma.

Investujte, radí bankéři

Pokud přijde do banky klient s přáním pravidelně ukládat peníze, pracovníci bank mu často radí spořit jinde než na vkladech a účtech. „Klientovi s pravidelnými vklady a výběrem peněz až po několika letech bychom doporučili spíše investice do podílových fondů. Raiffeisenbank umožňuje pravidelné vklady do fondů již od pěti set korun měsíčně,“ říká její zástupce Tomáš Kofroň. Podobné doporučení mají pro své klienty i další banky. Investice do podílových fondů nejsou – na rozdíl od vkladů – pojištěné. I v jejich případě je třeba počítat s poplatkem; vstupní poplatek činí obvykle 0,75 až 1 procento z investice. Za správu peněz si může investiční společnost účtovat i správcovské poplatky.„V rámci programu Rytmus, který nabízí pravidelné investování do českých nebo lucemburských podílových fondů, činí správcovské poplatky podle typu fondu 0,9 až 1,6 procenta z hodnoty investice,“ říká mluvčí Živnobanky Ivo Polišenský. V případě fondů musí být klient také ochotný podstoupit určitou dávku rizika. Zejména chce-li vyšší výnos. Výhodou naopak je, že se nemusí z výnosů platit daň, a to v případě, že majitel prodá podílový list po šesti měsících od nákupu.

Co se stane se 100 000 korun,

které uložil klient jednorázově na 5 let na: Běžný účet 99 115 Kč Úroková sazba 0,5% p.a., čtvrtletní připisování úroků, vedení účtu 50 Kč/měsíc, srážková daň z úroků 15 % Termínovaný vklad 105 205 Kč Úroková sazba 1,2 % p.a., roční připisování úroků, srážková daň z úroků 15% Stavební spoření 123 773 Kč Úroková sazba z vkladů 2 % p.a., poplatek za uzavření 1% z cílové částky 126 000 Kč, roční poplatek za vedení účtu 250 Kč. Naspořené prostředky musí zůstat na účtu ještě minimálně 1 rok. Penzijní připojištění 127 891 Kč Výnosy 4 % ročně, daň z výnosu 15 %, nezohledňuje se možnost odpočtu příspěvků od daňového základu, na pět let mohou využít jen lidé straší 55 let Životní pojištění 113 460 Kč Pojistná částka pro případ smrti 10 000 korun zhodnocení pojistné rezervy 4 % ročně, daň z výnosu 15 %, pojišťovna garantuje minimálně 104 297 Kč Fond peněžního trhu až 110 408 Kč Očekávaný výnos 2 % ročně, může však být odlišný, vstupní poplatek 0 až 0,5% Fond dluhopisový až 120 449 Kč Očekávaný výnos 4 % ročně, může však být významě odlišný, vstupní poplatek 1 až 2,1 % Fond akciový až 141 349 Kč Očekávaný výnos 8 % ročně, může však být velmi významně odlišný, vstupní poplatek 3,8 až 5 %

Poznámka: Ve výpočtech není zahrnuta inflace

Zdroj: SOPHIA FINANCE

Stavební spoření stále v kurzu

V rámci své finanční skupiny doporučují zástupci bank také životní pojištění nebo stavební spoření.



Například v Komerční bance nabízejí Program Vital. Klient uzavře smlouvu o kapitálovém životním pojištění minimálně na 5 let. Na stejné období se stanovuje neměnná úroková sazba a v závislosti na hospodářském výsledku se připisuje prémie. „Platby do programu lze odepisovat z daňového základu, jestliže klientovi je na konci cyklu víc než šedesát let,“ upozorňuje Romana Kubálková z Komerční banky.

Jedním z nejvýhodnějších typů zhodnocování peněz s ohledem na jejich bezpečí zůstává stavební spoření. Nejvyšší úrok při nečerpání úvěru nabízí Wüstenrot, 2,5 procenta. Ostatní spořitelny úročí vklady 2 procenty. Státní podpora činí až 3000 korun ročně při šestiletém trvání smlouvy. Stavební spoření lze uzavřít i v případě, že klient už jedno se státní dotací má. I samotné úroky z vkladů jsou totiž výhodnější než v bankách. Ovšem pozor na poplatky. Při založení spoření se platí obvykle jedno procento z cílové částky a každý rok okolo 200 korun, podle spořitelny, za vedení účtu. Vyplatí se proto předem spočítat, kolik poplatky ukrojí ze zhodnocení.

Banky také nabízejí svým klientům speciální osobní programy, v rámci kterých mimo jiné také rozmisťují jejich úspory mezi různé investice. Patří mezi ně například Klíčový plán ČSOB nebo Osobní investiční program Komerční banky.

