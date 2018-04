Spoříte na důchod? I to vám sníží daně

Stačí je dodržet a můžete se těšit, že ušetříte až 3840 korun. O celých 12 000 korun si totiž můžete snížit daňový základ a pak už záleží jen na tom, v jakém daňovém pásmu se pohybujete. Ušetřit můžete ještě jednou, to když spoříte i prostřednictvím penzijního připojištění. Daňová úleva se týká zaměstnanců i podnikatelů.

Podmínky uplatnění odpočtu

Penzijní připojištění

Všechny smlouvy penzijního připojištění jsou sjednány alespoň do 60 let věku klienta a musí trvat nejméně pět let. Tím jsou splněny podmínky k čerpání daňových úlev a může je uplatnit každý klient penzijního fondu. Protože je prvních 500 korun měsíčně již zvýhodněno státní podporou, daňová úleva se uplatňuje až u vyšších úložek. Nejvyšší odpočet od daňového základu může být 12 000 korun ročně a týká se klientů, kteří spoří 1500 korun měsíčně.

Životní pojištění

Životních pojistek jsou desítky typů, ale daňové úlevy se týkají jen některých z nich. Podobně jako u penzijního připojištění chce stát podpořit spoření na stáří. Tomu odpovídají i podmínky. V první řadě musí být pojistka sjednána alespoň do 60 let věku klienta a musí trvat minimálně pět let. Finanční poradce Tomáš Kučera uvádí příklad: „Pokud si chce klient, který si pojistku sjednává ve věku 58 let, snižovat

daňový základ, bude muset být pojištěn minimálně do 63 let.“

Pojistka s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití má další podmínku: pojistná částka musí dosahovat určitého minima. U smluv s trváním do 15 let alespoň 40 000 korun, nad 15 let nejméně 70 000 korun. Sjednat pojistnou částku pro dožití však není u některých daňově uznatelných typů pojištění nutné, obejde se bez ní investiční či flexibilní životní pojištění. Daňové úlevy se u životních pojistek vztahují jen na platby za základní životní pojištění. Různá doplňková pojištění úrazu, pracovní neschopnosti, invalidity a podobně platí klient bez nároku na snížení daňového základu.

Například paní Dáša z Prahy platí měsíčně 1000 korun za životní pojistku, jejíž součástí je i připojištění trvalých následků úrazu a pojištění pro případ invalidity v celkové výši 360 korun. Doplňková pojištění odečte pojišťovna od celkově zaplaceného pojistného, až bude posílat potvrzení o daňově uznatelných platbách. Celkem si tedy paní Dáša sníží daňový základ o (12 měsíců x 1000 korun) – (12 měsíců x 360 korun) = 7680 korun.

Chci odpočet a nemám smlouvu...

Ušetříte i v případě, že se rozhodnete začít jednat až koncem roku. smlouvu a zaplatit roku. I to je cesta nižším daním. Lépe řečeno v listopadu. Platnost smluv životního pojištění i penzijního připojištění začíná totiž od prvního dne měsíce následujícího po podpisu smlouvy. Aby tedy smlouva platila v prosinci a vy jste

mohli zaplatit příspěvek, musíte ji sjednat už v listopadu.

U penzijního připojištění není problém zaplatit najednou, životní pojistku musí klient sjednat s roční platbou. Jestliže bude chtít příště platit třeba měsíčně, sjedná si s pojišťovnou v dalším roce změnu splátek. Platil jsem málo Kdo již smlouvu má, ale zatím na ni spoří méně peněz, může též uplatnit daňový odpočet jen v poměrné výši. Pokud by chtěl snížit daně o nejvyšší možnou částku, uspěje pouze u penzijního připojištění – tam totiž může vložit mimořádnou splátku. Buď má sjednáno přímo ve smlouvě, že peníze zaslané na konci roku se započítají jako mimořádné pojistné, nebo napíše penzijnímu fondu informaci o zaslané platbě. „Informace o mimořádné platbě není pro klienty vůbec složitá, u našeho penzijního fondu stačí, když klient pošle informaci e-mailem,“ říká mluvčí fondu Generali Veronika Hybšová.

Horší situaci mají klienti životních pojišťoven. Podle slov Jana Kábrta z České asociace pojišťoven není možné u životního pojištění mimořádné pojistné do daňového zvýhodnění započítat, je třeba zvýšit pojistné (a později případně snížit), to je však možné jen u některých typů pojistek. „Podrobnosti se klienti dozvědí v pojistných podmínkách konkrétní smlouvy,“ dodává Jan Kábrt.