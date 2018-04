Spoříte? Snižte si daně

Ještě donedávna platilo, že pokud máte životní pojištění pouze rizikové, daňové úlevy se vás netýkají. I to už však může být jinak. Například Uniqa nabízí takzvané rizikové pojištění s dividendou. "Základem je riziková pojistka, spoření může být naprosto minimální, a přesto se dá smlouva daňově využít," vysvětluje Eva Trajboldová z pojišťovny.

Kolik ušetříte

Zaplacené pojistné nebudete odečítat přímo od daní, jak tvrdí některé reklamní slogany, ale z daňového základu. Tedy od částky, ze které se teprve daň vypočítává. Neušetříte tak celých zaplacených 12 000 korun, ale 15 procent z nich, čili 1 800 korun.

Úspora není z celé částky

Odečíst si však z pojistky můžete jen tu část, kterou platíte na životní pojištění. Pokud si připlácíte ještě třeba na úraz či invaliditu, tyto peníze se z daní neodečítají. Například když platíte měsíčně tisícovku a z toho je sto korun na úrazové pojištění, můžete si za rok odečíst jen 10 800 korun a ne celých zaplacených 12 tisíc.

Přesnou sumu se dozvíte každý rok na potvrzení, které vám pojišťovna během ledna zašle. S potvrzením pak dojdete do mzdové účtárny a necháte si úsporu zúčtovat, případně částku uvedete jako nezdanitelnou část ve svém daňovém přiznání. Máte-li pojistek více, můžete částky sčítat, maximálně však lze využít 12 000 korun za rok.

Výhoda pro zaměstnance

Zvýšit částku, kterou si budete v rámci životního pojištění spořit, vám může i zaměstnavatel. Zákon mu povoluje přispívat každému zaměstnanci ročně částkou až 24 000 korun, a to dohromady na životní pojištění a penzijní připojištění. Kolik přesně vám dá, je na něm. Pokud máte uzavřeno pouze životní pojištění, můžete se teoreticky dočkat příspěvku až 2 000 korun měsíčně. Přičemž platí, že tyto peníze dostanete v čistém a ani zaměstnavatel je nedaní. Neplatíte z nich ani sociální a zdravotní pojištění.

To, že váš zaměstnavatel příspěvky poskytuje, však ještě neznamená, že vy u něj uspějete. Některé podniky totiž podmiňují přídavky tím, že si smlouvu sjednáte u konkrétní pojišťovny, a to nemusí být pro vás zdaleka ta nejvýhodnější. Navíc je třeba si uvědomit, že životním pojištěním se zavazujete platit na několik desítek let, zaměstnavatele třeba po pár letech změníte a ten další už vám přispívat nemusí.

Při nedodržení smlouvy budete doplácet

Pokud se rozhodnete pojistnou smlouvu vypovědět předčasně, tedy dříve než uplyne doba, na kterou jste si ji původně sjednali, nejen že v odbytném pravděpodobně nedostanete ani prostředky do pojištění vložené, ale navíc budete muset uplatněnou daňovou úsporu státu zase vrátit.

V praxi to probíhá tak, že v následujícím daňovém přiznání uvedete jako takzvaný ostatní příjem všechny částky, které jste si v předchozích letech odečetli. A vše pak následně zdaníte. Pokud jste si neschovávali potvrzení nebo změnili práci, takže už nevíte, kolik to bylo, pojišťovna vám sumu na požádání vyčíslí.

Útěchou pro lidi s vyšším platem může být fakt, že zatímco díky dřívějšímu progresivnímu zdanění až 32 procent získali maximální roční úsporu (při odečtu 12 000 korun) 3 840 korun, nyní budou vracet

"jen" 1 800 korun za každý rok, kdy si daňové zvýhodnění uplatňovali.

Na druhou stranu zase ti s nízkým platem, kteří spadali do nejnižší daňové sazby 12 procent, vydělali na pojištění maximálně 1 440 korun ročně a vracet budou také 1 800 korun, protože patnáctiprocentní daň je pro všechny stejná bez ohledu na výši příjmu.

Kolik ušetříte Měsíční platba Úspora za rok 100 Kč 180 Kč 300 Kč 540 Kč 500 Kč 900 Kč 800 Kč 1 440 Kč 1 000 Kč a více 1 800 Kč

Daňové úlevy

každý může od daňového základu odečíst maximálně 12 000 korun ročně (pojistka musí být na dobu minimálně pět let a výplata pojistného plnění při dožití musí být sjednána nejdříve v roce, kdy bude pojištěnému 60 let)

pokud má pojistka sjednanou pojistnou částku na dožití, musí být tato částka u smluv delších než 15 let 70 000 korun, u smluv od 5 do 15 let 40 000 korun. Když klient životní pojistku vypoví dříve, musí vše dodanit

zaměstnavatel může přispívat až 24 000 korun za rok, které ani on, ani zaměstnanec nedaní. Na smlouvu může přispívat jen zaměstnavatel, klient sám není povinen platit další peníze.

rada mf dnes: využijte úlevy naplno Pokud chcete od daňového základu odečítat maximum, plaťte na základní pojištění tisícovku měsíčně. Plateb za riziková připojištění, například úrazu nebo vážné nemoci, se úlevy netýkají.

Novinky pojišťoven

Aegon

Do portfolia fondů zařadili Parworld Quam 15, který neřídí manažer, jak je obvyklé, ale počítač s naprogramovaným maximálním výnosem.

Allianz

K nově uzavřeným smlouvám pojištění Rytmus, Rytmus M a Investiční konto budoucnosti Universe přidává zdarma pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání. Platí do 30. 6. 2009.

Aviva

Zúžila množství výluk pro připojištění úrazu v souvislosti s aktivní účastí na sportovních závodech.

Axa

Jednorázové investiční ŽP Balance 8. Je na 8 let, když je vám 52 let a více, můžete uplatnit daňové odpočty.

ČPP

Pojištění Maximum umožňuje ze zaplacené tisícikoruny investovat třeba jen 50 korun, na riziko pak můžete být vysoce pojištěni. Lze tak uplatnit daňové výhody. Naopak, lze se pojistit jen symbolicky a většinu investovat.

Česká pojišťovna

Od března životní pojištění Patriot, které bylo koncipováno jako jednoduchý produkt s vysokou mírou bezpečného zhodnocení prostředků.

ČSOB Pojišťovna

Zavádí krytí nových rizik úrazového pojištění, například dvojnásobné plnění v případě smrti při dopravní nehodě či sportu.

Generali

Rodinné pojištění BeneFIT nabízí vrácení části pojistného jako bonus v případě bezeškodního průběhu. Vrátí až čtvrtinu zaplaceného pojistného. Lze sjednat až pro osm osob, pojištění nemusí být z jedné rodiny.

ING

Zavádí připojištění trvalých následků úrazu s více než 400 typy úrazů. Navíc zavádí princip připodobnění, kdy i následky výslovně ve smlouvě neuvedené budou lékařem připodobněny těm uvedeným a plnění bude vypláceno také. Cena již od 19 korun na 100 000 korun pojistné částky.

Kooperativa

Nové kapitálové životní pojištění Harmonie, u kterého je prémie za věrnost ve výši pět procent z pojistné částky na dožití. Tu klientovi pojišťovna vyplatí na konci pojištění.

Pojišťovna České spořitelny

Jednorázové pojištění prémiový Kapitál s garantovanou technickou úrokovou mírou 4 procenta ročně. Lze sjednat do konce května 2009.

Wüstenrot

Od 1. června zavádí kapitálové životní pojištění Gold za jednorázové pojistné s možností sjednat si jej na dobu 5 až 8 let. Od stejného data zlevňují Životní pojistku a Úvěrovou pojistku produktové řady Special. Sleva pro nová pojištění až 20 procent.