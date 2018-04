Spořitelna a Raiffeisenbank zahýbaly sazebníkem

Na neutěšenou situaci v poplatkové politice bank obecně upozornil server www.bankovnipoplatky.com vyhlášením ankety „O nejabsurdnější bankovní poplatek“. Vítězně z ní vyšel poplatek za příchozí položky, který do té doby neuplatňovala pouze Citibank, jak u tuzemských, tak ani zahraničních příchozích položek. První větší bankou, která na výsledky ankety zareagovala, byla Poštovní spořitelna, následovala ji ještě eBanka a od 1. září také Raiffeisenbank. Všechny uvedené banky tento poplatek ze svého sazebníku odstranily, bohužel však zůstaly osamocené.

V září banky nezazářily

První zářijový den přinesl změnu sazebníku klientům České spořitelny. Objevilo se v něm několik nových položek, např. z pohledu držitele platební karty této banky jistě zajímavá možnost změnit si PIN v bankomatu, prozatím však s výjimkou karet Diners, za poplatek 50 korun.

Novinkou nejen v sazebníku banky, ale též v nabídce produktů je ČS Hypotéka na počkání a úprava neminula ani spotřebitelské a hotovostní hypoteční úvěry, tzv. americké hypotéky. Nyní tak měsíční správa a vedení úvěrového účtu (americké hypotéky) přijde na 97 Kč měsíčně, původně 49 Kč. Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr vyjde žadatele na 0,8 % z požadované výše úvěru, minimálně však na 5 a maximálně na 20 tisíc Kč (původní limity byly přitom 400 Kč a maximální 7 tisíc Kč).

Drobnější úpravy přinesl nový měsíc i klientům Poštovní spořitelny. Výjimkou je například úprava položky za správu a vedení spotřebitelského úvěru – spotřebitelského úvěru na bydlení. Ta je nyní oceněna 50 korunami měsíčně, původní cena byla přitom 33 korun. Novinkou jsou zde ještě dvě položky u pojištění poskytovaným k platebním kartám, a to pojištění Exclusive Family a Gold Family ke kartě Gold a Business s roční sazbou 1200 Kč.

INTERNET: HACKEŘI ÚTOČÍ

jak můžete ochránit svůj účet INTERNET: HACKEŘI ÚTOČÍ

Zřejmě největší překvapení pak uchystala na počátek dalšího školního roku Raiffeisenbank, která úprav ve svém sazebníku provedla nejvíce, a to oběma směry. Změnou pozitivní, tedy odstranění některých položek ze sazebníku je například již uvedené zrušení poplatku za přijetí domácí platby (doposud podle druhu účtu 4-7 korun, nyní zdarma).

Zdarma je nyní možné také požádat o zaslání náhradní sady jednorázových transakčních hesel nebo zrušit služby přímého bankovnictví či kontokorent. Klienti se nyní nemusí poplatku obávat ani v případě, že jejich reklamace bude uznána jako neoprávněná, neboť původní hodnotu 200 korun v sazebníku nahradilo slovíčko zdarma.

Opačným směrem se však ubíraly poplatky za vedení jednotlivých účtů (např. Kompletkonto Start původně 45 Kč, od 1.9. stojí 54 Kč měsíčně), podražil též bezhotovostní tuzemský platební styk. Např. platba do jiné banky v ČR přes telefonní bankovnictví do konce srpna za 5 korun, nyní 7 korun. Zpoplatnění se dočkaly i některé bankou nabízené úvěry, například Rychlá půjčka poskytovaná do konce srpna zdarma nyní přijde na 1 % z výše poskytnutého úvěru, minimálně 500 a maximálně 3 500 korun. Za zmínku jistě stojí nově i první dva výběry v měsíci z bankomatu Raiffeisenbank zdarma (původně 5 za výběr). Třetí a další výběr však podražil z 9 Kč na nynějších 19 Kč.

Pohled do budoucnosti

S úpravami své poplatkové politiky v nadcházející době nepočítá zatím Živnobanka, ani ČSOB. Od listopadu změnu naopak chystá HVB Bank a s předstihem k datu 15.9. oznámila také úpravu sazebníku Komerční banka, nicméně se podle vyjádření tiskového oddělení nejedná o změny výrazné. Uvidíme.