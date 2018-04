Spořitelna hledá nové vedení

Stack dovedl spořitelnu od její privatizace do rukou rakouské Erste Bank za šest let z miliardových ztrát do miliardových zisků. Příští rok se hodlá s rodinou vrátit do USA a největší retailová banka dostane nového šéfa.

Neveřejný seznam už existuje, vybere se v březnu.

Když se ve spořitelně ohlédnete za uplynulým rokem, co vás nejvíc těší?

Změna, na kterou jsem nejvíce hrdý, je ta, že se daleko více soustřeďujeme na zákazníky a na firmy. Z produktového pohledu máme nové hypotéky, možnost změnit PIN, čipové karty, možnost druhé kreditní karty. Jsme daleko konkurenceschopnější. Sázíme na to, že kreditních karet bude přibývat, ale chceme být odpovědní. Jsme si vědomi toho, že se lidé snadno dostávají do problémů.

Doteď k tomu příliš nedocházelo, ale my si chceme být jisti tím, že každý, kdo si půjčuje, dobře rozumí tomu, co dělá. A jakmile poznáme, že mají potíže, co nejdříve klienta zkontaktujeme. Máme v plánu ve třetím čtvrtletí 2007 podpořit vznik neziskového poradenského centra, které bude pro klienty všech bankovních ústavů.

Na který produkt v nejbližších letech sázíte nejvíce?

Jednoznačně půjčky - firmám i jednotlivcům. A zadruhé investiční produkty. Český klient se dostává do stadia, kdy je schopen dávat peníze bokem na důchod, na investice a žádá lepší zisky než ty, které dostává nyní z dostupných nástrojů, například z pojištění. Byznys ve správě majetku roste, protože se zvedají platy, a to rychleji než inflace.

Co vám teď zabírá většinu času?

Náš nový program Banka prvního výběru. Je tam 60 aktivit, milníků a přesně označených cest. Trávíme hodně času tím, že seznamujeme zaměstnance s programem, kdy vnitřní kulturu orientujeme na zákazníka.

Příští rok na postu šéfa banky končíte. Máte pocit, že už jste v Česku udělal, co jste chtěl?

Končím v červnu. V roce 2000, když jsem přišel, bylo cílem udělat z České spořitelny dobrou banku. Tehdy měla banka ztrátu kolem šesti miliard korun, naopak nyní je v desetimiliardovém zisku. A věřím, že s novým programem budeme nejen velmi zdravou a konkurenceschopnou bankou, ale řekl bych až vynikající. Já z té cesty od dobré k vynikající bance odejdu někde v půlce. Bude to pro mě nedokončená kapitola.

Našli jste nebo už vybrali vašeho nástupce?

Ne, nenašel. Máme seznam kandidátů uvnitř skupiny, ale i mimo naši banku. Ale do března 2007 o něm nechceme veřejně mluvit.

Seznam je pořád otevřený?

Ano. Je relativně krátký, ale jsou na něm kandidáti z banky, ze skupiny Erste a zvnějšku.

Nebojíte se toho, že po vašem odchodu se management rozloží?

Předpokládám nějaké změny, ale podle mě tuto výkonnou banku potáhnou dále stejní manažeři a velké změny spojené s mým odchodem nebudou.

Co budete dělat po červnu?

Jako obvykle mám v červenci namířeno do Karlových Varů na filmový festival. Potom se vracíme do rodného New Yorku a pak oslavím 61 let. Nepůjdu sice do důchodu, ale ještě nevím, co budu dělat. Někdy ani nevím, co budu dělat za týden, natož za tak dlouhou dobu. Nerad spřádám plány. Ale myslím si, že po sedmi letech v čele České spořitelny je načase, aby přišel někdo jiný na můj post s novou energií, novými nápady.

Nechystáte sepsat z místních zkušeností nějaké paměti?

Nevím. Bylo by to možná zajímavé, ale ještě nevím, co budu dělat.

Kdo by si ve vašich očích letos také zasloužil cenu Bankéř roku?

Tak to je těžká otázka. V Česku za posledních sedm let vyrostlo hodně dobrých bankéřů a také proto je tady bankovnictví tak silné. A jestli chcete slyšet, koho jsem v porotě sám volil na post bankéře roku... Dal jsem hlas Jiřímu Kunertovi z Živnostenské banky a HVB. Byl velmi aktivní v legislativních záležitostech a ve vztazích s vládou a centrální bankou.

Nedávno se objevily spekulace o tom, že Citibank se zajímá o koupi Erste. Je to tak?

To nebudu komentovat. Zůstáváme nezávislí a s nedávnou koupí banky v Rumunsku jsme na cestě maximalizovat hodnotu našich akcionářů. Koncentrujeme se na rostoucí střední Evropu. A samostatně to dokážeme nejlépe.