Spořitelna i její šéf Jack Stack získali ceny poroty i veřejnosti

Dostali hlavní cenu poroty v pátém ročníku soutěže Banka roku, kterou pořádá společnost Fincentrum s vydavatelem karet společností MasterCard jako generálním partnerem.

Česká spořitelna získala i cenu veřejnosti za Nejdůvěryhodnější banku roku. V soutěži hodnotilo bankovních produkty a inovace 62 porotců od manažerů velkých společností, přes profesory vysokých škol po analytiky a poslance.

Banka roku 2006 1. Česká spořitelna, a.s. 2. Komerční banka, a.s. 3. ČSOB Nejdůvěryhodnější banka roku 2006 1. Česká spořitelna, a.s. 2. eBanka, a.s. 3. GE Money Bank, a.s.

Spořitelna vyhrála Banku roku už v roce 2002. V dalších letech Českou spořitelnu předběhla Komerční banka. Za návratem spořitelny na první místo stojí podle předsedy soutěžního výboru Petra Stuchlíka jasná vize banky.

„Za všemi vítězstvími České spořitelny je znát jeden muž, Jack Stack. Zosobněný charizmatický vůdce. Jeho volba Bankéřem roku 2006 je stejně přesvědčivá jako vítězství jeho banky. Zda je jeho mimořádná pozice mezi bankéři oprávněná, ukážou nadcházející léta a kondice České spořitelny po jeho odchodu,“ dodává Stuchlík. Bankéř roku Jack Stack se totiž po sedmi letech v Česku vrátí do rodného New Yorku.

Banka roku je marketingovou cenou, banky si mohou své výhry umístit do reklam. Slouží však také k lepší orientaci veřejnosti.

P ět rad Jacka Stacka, jak být úspěšný

1. Pracujte s vášní

Najděte si odvětví průmyslu nebo služeb, nebo pozici, skupinu zaměstnanců či segment klientů, kde budete mít možnost pracovat s plným nasazením a zápalem. Nejlepší práce nebývá vždy ta, kde dostáváte nejvyšší plat. Nejlepší práce bývá ve skutečnosti ta, u které jste si jisti, že ji děláte s nadšením a zaujetím. V takové práci budete dobří a budete se do ní těšit.

2. Ať rodina netrpí

Najděte rovnováhu mezi časem věnovaným práci a časem pro rodinu a přátele. Znám lidi, kterým se rozpadlo první manželství proto, že se moc zaměřili na práci a ta spotřebovala všechnu jejich energii. Zapomněli, že mají i jiný než profesní život. Úspěšný život neprožijeme tehdy, pokud jsme úspěšní jen v práci. Rodina a přátelé jsou navždy, práce má však svůj konec.

3. Jednejte eticky

Je snadné říci: „Tak to dělají přece všichni,“ nebo: „To se nikdo nedoví.“ Zaprvé je vaše reputace nejcennějším aktivem a pošramocená pověst se napravuje velmi těžko. Zadruhé, někdo se to nakonec přece jen doví a ne všichni se chovají stejně. Zatřetí, dáváte špatný příklad vašim kolegům a rodině: když vy se nechováte morálně, proč by se mělo morálně chovat vaše okolí.

4. Naslouchejte

V práci všude kolem sebe budete nacházet dobré myšlenky a osvědčená řešení problémů. Přinášejí je kolegové i klienti. V mnoha případech manažeři nevytvářejí dostatečné podmínky pro to, aby zaměstnanci a klienti mohli sdílet názory a podněty a aby se s těmito myšlenkami dále pracovalo. V práci se mnohem více naučíte, když budete naslouchat, než když budete mluvit.

5. Smysl pro humor

Život není lehký. Všichni máme odpovědnost, a to nejen v práci, ale také doma. Někdy ani nemáme čas pořádně přemýšlet o tom, co děláme. Vždycky mi pomohlo, když jsem se dokázal zasmát sám sobě i některým věcem, které jsem dělal. Pro naši duševní hygienu je třeba umět se zasmát sám sobě a mít smysl pro humor.