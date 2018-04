Co je Banka první volby?

Strategický program Banka první volby vyhlásila Česká spořitelna 31. července loňského roku a platí pro období 2006 – 2008. Obsahuje aktivity, nyní jich je již více než 70, jejichž realizací by měla banka zajistit větší spokojenost vlastních klientů, a to jak přímo, tak nepřímo. „Prostřednictvím programu Banka první volby budeme i nadále zvyšovat celkovou klientskou orientaci finanční skupiny, kvalitu našich produktů a služeb. Chceme překonávat očekávání našich klientů,“ řekl Martin Burda, manažer programu Banka první volby.

Podívejme se tedy, jaké kroky ČS uskutečnila a jak moc ovlivnily život jejího běžného klienta.

S čím nás „ohromily“ karty ČS

Klientsky zajímavým bylo rozšíření pojištění platebních karet o PINové transakce. Dále došlo ke snížení podílu odpovědnosti klientů za transakce provedené odcizenou kartou, a to na 4500 korun ve lhůtě 48 hodin před jejím zablokováním. Tímto krokem ČS konkurenci dokonce předstihla. Bohužel však v případě vydání první čipové karty je to o něco horší. Banka s ní totiž přišla v době, kdy už konkurence značnou část svého karetního portfolia převedla na čipovou technologii (v září 2006).

Banka nabídla také nový design u platebních karet pro majitele studentských účtů. Studentské karty jsou obohaceny o noční fosforeskující efekty. V tomto ohledu se ovšem jeví jako mnohem atraktivnější nabídnout širokému klientskému spektru design, nikoliv jen části, kupříkladu možnost si design zvolit zcela podle svých představ.

Jako první svobodnou volbu designu karty nabídnou ČSOB a Komerční banka, obě banky zavedení novinky ohlásily na konec prvního pololetí letošního roku pro širokou klientskou veřejnost. Ještě před tímto termínem ČSOB nabídne službu vybraným klientů, konkrétně VIP.

Klienti ČS si mohou od loňského roku libovolně měnit PIN u platebních karet prostřednictvím bankomatu. Za transakci si banka účtuje 50 korun. Pochopitelně těží ze své rozsáhlé sítě, která čítá 1090 bankomatů. Podobnou službu nyní chystá Komerční banka. Naopak Citibank změny PINu řeší telefonicky, ale na rozdíl od ČS a KB zdarma. Co se týče změny PINu na bankomatu, je evidentní, že tento krok není příliš bezpečný. Proto pokud se k němu rozhodnete, měli byste se mít maximálně na pozoru.

Poslední novinku však banka představila v prosinci loňského roku, a to v podobě volitelnosti způsobu převzetí platební karty. Ještě v listopadu musel každý držitel karty dojít pro novou kartu na pobočku, od prosince mu ji může doručit i pošta.

Přímé bankovnictví, větší portfolio funkcí

Další kroky, které banka uvádí mezi dosaženými milníky, učinila v oblasti přímého bankovnictví. Rozšířila funkce Servisu 24 o konsolidovaný přehled investičního portfolia pro aktivní maloobchodní investory a připravila elektronickou podobu výpisu z běžného účtu.

Rozšířila také funkce Businessu 24 (přímé bankovnictví pro firmy a podnikatele), umožnila firemním klientům získat přehled a správu trvalých příkazů a souhlasů s inkasem, vkladových účtů, přidala i žádosti o vydání debetní platební karty apod.

Klienti, těšte na lepší péči

Stanete-li se novým klientem ČS, bude vám věnována „lepší“ péče než dříve. Do tří týdnů od založení účtu obdržíte uvítací dopis. Jeho obsahem budou základní informace o službách nabízených celou finanční skupinou banky, najdete zde i základní kontakty. Zdá se vám to být opravdu zajímavá služba? Neměla by vám naopak banka podat tyto základní informace ještě před tím, než si u ní konto zřídíte?

Pokud jste již klientem ČS, navíc s čímkoliv nespokojení a odhodlaní záležitost dotáhnout do konce, nejspíše jste učinili tzv. podání. V 75 největších pobočkách, tzv. poradenských centrech, jsou nyní speciálně vyškolení zaměstnanci – specialisté klientských služeb. Ti mají za úkol část svého pracovního času věnovat právě řešení klientských podání a kvalitě služeb přímo na pobočce.

Programem zvaným Banka první volby ČS dokazuje, že vůči konkurenčnímu tlaku není zcela imunní a musí na něj reagovat. Bohužel není velkým inovátorem, na konkurenci reaguje spíše později a neochotně. Podobné programy však realizují i jiné banky (např. Poštovní spořitelna), počkejme si tedy na to, jak se jim klienty podaří oslovit.