Spořitelna na vkladních knížkách moc nevydělá

Tyto důvody také přispěly k tomu, že si Česká pojišťovna akcie Spořitelny, na rozdíl od většiny ostatních akcionářů, ponechala. Pojišťovna s médii však ve svých úvahách počítaly pouze s výnosy (a to ještě dost nadnesenými) a zjevně opomněly zanalyzovat i nákladovou stránku celé věci. Potenciální výnos pro Spořitelnu (a tedy i akcionáře) se tak dostává do poněkud jiného světla.

Počátkem roku měli klienti Spořitelny na svých anonymních vkladních knížkách 117 mld. Kč. Do konce června klienti převedli pouze 42 mld. Kč a Spořitelně tak zbývá převést 5 milionů vkladních knížek, na kterých je uloženo 75 mld. Kč.

Zřejmě není pochyb o tom, že Spořitelně na konci roku zůstane několik desítek miliard, které si klienti nepřevedou. Pokud budou převody probíhat současným tempem, zůstane Spořitelně na konci roku ke konci letošního roku nepřevedených 35-40 mld Kč. Výnosy jsou pro Spořitelnu zřejmé a odvíjejí se z nevyplacených úroků za tuto sumu a v příštím roce by mohly dosáhnout cca. 600 mil. Kč. V dalších letech lze očekávat, že budou mírně klesat, a to přímo úměrně s intenzitou převodu dalších knížek. Zkušenosti z Rakouska, kde anonymní vklady rušili rovněž, mluví o více než jedné třetině nevyzvednutých vkladů (což přibližně odpovídá současnému tempu převodů). Spořitelna je ve svých prognózách mnohem optimističtější a věří, že nepřevedeno zůstane pouze několik miliard.

Na druhé straně však musíme vzít v úvahu náklady, které jsou s těmito výnosy spojeny. V prvé řadě se jedná o náklady na masivní reklamní kampaň a nezbytné provozní náklady, které odhadem spolykají dohromady minimálně 50 milionů korun. Tyto náklady mají oproti ostatním nákladům tu odlišnost, že jsou pouze jednorázové a v příštích letech s nimi Spořitelna počítat nemusí.

To se však netýká úrokových nákladů, které bance vzniknou díky převodu peněz z anonymních knížek na více úročené produkty. Drtivá většina anonymních knížek (devět z deseti) byla převedena na vkladní knížky na jméno. Tyto knížky jsou úročeny o 0,4 procentních bodů lépe než knížky na doručitele, a to samozřejmě bude pro banku znamenat dodatečný úrokový náklad ve výši přibližně 130 mil. Kč v letošním roce a 300 mil. Kč v roce příštím.

Ne všichni, kdo ruší své anonymní knížky, vezmou zavděk knížkou na jméno. Tito klienti své prostředky převádějí do jiných produktů skupiny ČS, a to především do podílových fondů. Banka tak ztrácí na úrokové marži přibližně 1,8% z těchto prostředků (rozdíl mezi úročením vkladních knížek a sazbou na mezibankovním trhu). Tato ztráta je však částečně kompenzována získaným správcovským poplatkem, který průměrně dosahuje výše kolem jednoho procenta (většina prostředků poplyne do vlajkového fondu Sporoinvest s poplatkem 0,7%). Celková újma, která bance vznikne tímto přechodem by se tak ročně mohla pohybovat na hranici 35 mil. Kč.

Poslední skupina klientů (odhadem cca. 5 procent) požaduje převedení svých prostředků mimo Českou spořitelnu. Banka tím přichází o velmi levná pasiva a na úrokové marži tratí již výše zmiňovaných 1,8%, což vyjádřeno penězi znamená částku kolem 74 milionů Kč.

Podtrženo a sečteno, tento rok bude pro Českou spořitelnu převod anonymních knížek ztrátový, přičemž výše této ztráty dosáhne přibližně 175 mil. Kč. Ziskovým rokem bude až ten následující, kdy se již plně projeví efekty nulového úročení prostředků na nepřevedených knížkách. V příštím roce by to pro Spořitelnu mohlo znamenat mimořádný zisk ve výši kolem 190 mil. Kč. Další předpokládaný vývoj naleznete v tabulce:

(pokud není uvedeno jinak, údaje jsou v mil. Kč) 2002 2003 2004 2005 2006 Nepřevedené vklady (v mld. Kč) 40 35 33 32 30 Výnosy - mimořádný úrokový zisk 0 595 565 537 510 Náklady - reklama a provozní náklady -50 - převod na knížky na jméno -130 -295 -302 -307 -313 - převod na jiné produkty -15 -33 -34 -34 -35 - převod mimo Českou spořitelnu -30 -74 -75 -77 -78 Celkem zisk/ztráta -175 193 155 118 84

V roce 2013 připadnou nevyzvednuté vklady klientů České spořitelně. Otázkou je, kolik prostředků na anonymních knížkách zůstane. Střízlivé odhady hovoří o částce mezi 10-20 miliardami Kč, což by znamenalo dodatečný zisk na akcii ve výši 65-130 korun na akcii. Nesmíme však zapomínat, že dnešní reálná hodnota těchto peněz (počítáme-li s průměrnou tříprocentní inflací) činí 48-96 Kč, což je 13-26% současné ceny akcie. Tato částka není sice zanedbatelná, avšak ve srovnání s odhady České pojišťovny a některých médií (až 300 Kč na akcii) staví výhodnost celého převodu do poněkud jiného světla. Česká spořitelna na zrušení anonymních knížek bezpochyby vydělá, výdělek však z jejího pohledu nebude natolik bombastický, jak se očekávalo.

