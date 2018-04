Spořitelna na změně cen vydělá

Podle informací od pracovníků banky by mělo jít zhruba o 250 milionů ročně.

Jednou z nejdůležitějších změn je zdražení měsíčního poplatku za službu Servis 24, která ke sporožiru umožňuje využívání telefonu i internetu k jeho ovládání. Ceny se zvyšuje z 15 na 25 korun měsíčně.

"Službu využívá 860 tisíc klientů a od května připravujeme výrazné rozšíření funkcí," uvedla mluvčí banky Klára Gajdušková. Nově banka zavádí poplatek za zjištění zůstatku na účtu u konkurenčních bank. Vzroste i roční poplatek za vedení karty, v průměru o 50 korun.

Nové poplatky naopak zvýhodňují nákupy cizích měn, které jsou od směny 10 tisíc korun zdarma. Nově budou klienti vybírat hotovost na přepážkách levněji až do 15 tisíc korun. Vzrostou ceny balíčku služeb, ale kompenzovat to mají určité operace zdarma. Cena by tak v konečném důsledku měla být podle Gajduškové výhodnější.

A další změny? Roční poplatek za platební karty ČS se zvýší v průměru o 50 korun. Cena za upomínky za nesplácené spotřebitelské a kontokorentní úvěry či za nepovolený debet na sporožirovém účtu se zvýší na 300 Kč (původně 50 - 150 korun). Poplatek za autentizační kalkulátor se sníží z 650 na 300 Kč. Banka nově zavede službu zjištění stavu zůstatku na účtu v bankomatech i mimo bankomatovou síť ČS. Cena za tuto službu však bude 20 korun.

Změnu cen zástupci banky vysvětlují zvýšenými náklady. Například jen letos chce banka do kartového centra a servisních operací investovat 3,3 miliardy korun.

Hlavní změny v České spořitelně Zdražení stará cena nová cena Servis 24 15 Kč/měsíc 25 Kč/měsíc Výhodný program 35 Kč/měsíc 45 Kč/měsíc* Komplexní program 75 Kč/měsíc 90 Kč/měsíc** Výběr hotovosti 45 Kč do deseti tisíc korun 45 Kč do patnácti tisíc korun účetní položka za transakce na přepážce a přes sb ě rn é boxy 6 Kč 8 Kč Zlevnění stará cena nová Stoplistace platební karty 2 000 Kč 500 Kč Homebanking 1 900 Kč 900 Kč/rok

Pozn.: *) služba nově zahrnuje zdarma 2 výběry z bankomatu a 2 elektronické transakce; **) služba nově zahrnuje zdarma 3 výběry z bankomatu a 3 elektronické transakce; ceny budou platné od 1.3.2004

Zdroj: Česká spořitelna