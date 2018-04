Spořitelna omezí platby kartou

U nejrozšířenějších elektronických karet bude limit 30 tisíc, u embossovaných s plasticky vyraženým jménem a číslem 70 tisíc korun.

"Víme, že je to citlivá záležitost, určitě kolem toho nastane diskuse, ale většina klientů to uvítá. Je to krok ke zvýšení bezpečnosti a omezení případných ztrát při krádeži a zneužití karty," uvedl ředitel kartového centra banky Miroslav Křečan.

Klienti spořitelny mají dosud možnost při bezhotovostních platbách kartou platit až do úrovně zůstatku na účtu. Limity budou nastaveny i pro výběry hotovosti. To však pro klienty nebude znamenat příliš velkou změnu. Nastavený limit bude u většiny karet 15 tisíc korun, což většinou odpovídá současným limitům.

Jak pro výběry hotovosti, tak pro platby kartou si budou moci klienti stanovit individuální limity, což dosud není možné. U každé karty by měla být tři pásma limitů; ty přednastavené bankou odpovídají střední úrovni. Jednodenní limity výběru hotovosti pro různé druhy karet jsou v rozpětí od 600 do 50 tisíc korun, pětidenní limity pro bezhotovostní platby od 10 tisíc do 300 tisíc korun.

Automatické nastavení limitů přišlo bance podle Křečana pro klienty pohodlnější. Pro individuální volbu se pak rozhodnou jen ti, kterým nebudou vyhovovat. První změna limitu bude zdarma, za ostatní klient zaplatí po padesáti korunách.

Limity pro výběry hotovosti a platby u obchodníků jsou běžné i u ostatních bank. Klienti Komerční banky mají podle Markéty Dvořáčkové z tiskového oddělení banky při používání karet týdenní limity. "Například u elektronické karty VISA electron je týdenní limit pro výběr hotovosti deset tisíc a pro platby u obchodníků patnáct tisíc korun. Souhrn obou typů operací je pak omezen patnácti tisíci na týden," řekla.