Spořitelna plánuje zpoplatnění SMS

Tyto zprávy jsou zatím zadarmo pro všechny uživatele internetového bankovnictví, kterých je téměř 650 tisíc. Zadarmo mají dál zůstat bezpečnostní SMS zprávy, kterými musí od září ověřovat posílání peněz přes internet úplně všichni klienti.

„Rozesílání desítek milionů SMS zpráv nás něco stojí,“ říká Aleš Mamica, ředitel přímého bankovnictví v České spořitelně. „Diskutujeme o tom, jakou část přenést na klienty,“ dodal. Podle něj s tím jejich finanční ústav přichází jako poslední z konkurence.

Československá obchodní banka a Komerční banka, které doplňují spořitelnu ve velké bankovní trojce, účtují obvykle za „informativní“ SMS zprávu jednu korunu. Za ověřovací zprávy při převodu peněz z účtu se u nich také neplatí.

„Když je něco zadarmo, klienti ne úplně přemýšlejí, jak to využívají,“ říká k tomu Mamica. Textové zprávy „zdarma“ stojí spořitelnu desítky milionů korun ročně a jejich počet roste. „Kdyby tento trend vydržel, šlo by to už do stovek milionů korun,“ dodává Aleš Mamica.

Banky musí mobilním operátorům platit, byť mají vyjednané nižší ceny, než platí běžní „telefonisté“. K explozi rozesílání SMS zpráv přispívá zvětšující se počet internetových klientů, skvělý byznys třem mobilním operátorům letos zařídili také kriminálníci, počítačoví piráti.

TEST INTERNETBANKINGU 2006 TEST INTERNETBANKINGU 2006 blýská se na lepší časy

Letos poprvé cíleně zaútočili na internetové bankovnictví několika místních bank. Na rozeslané e-maily a věrné kopie webových stránek v češtině se několik klientů chytilo. Například Česká spořitelna a Komerční banka právě kvůli tomu zavedly rozesílání ověřovacích SMS zpráv.

V případě spořitelny, která má nejvíce on-line zákazníků, to přispělo k dalšímu zatížení celého systému. „Nárůst byl patrný, ale ne fatální,“ říká k tomu Aleš Mamica. Podle něj se to projevilo nejvíc na telefonních linkách, na kterých museli lidem změny v ovládání účtu vysvětlovat. V posledních třech dnech však už internetové bankovnictví spořitelny kolabovalo, ve špičce se do něj nešlo přihlásit vůbec.

Podle šéfa přímého bankovnictví má unavená část systému, která ke kolapsu společně s předvánočním průvanem na účtech přispěla, posílit během dneška.

Od páteční noci do sobotního odpoledne bude celý systém odstaven, podobné přestávky budou pokračovat i v příštím roce. „Snažíme se dělat úpravy co nejméně viditelně, ale bohužel to jinak nyní nejde,“ říká Mamica. „Je to věčná diskuse mezi obchodníky a lidmi z IT oddělení, jak dělat vývoj aplikací,“ dodává.

Změnit by to mohla až další masivní investice, o které však není zatím rozhodnuto.

Vprvní polovině příštího roku dojde k obměně veškerého „železa“ a rozdělení některých databází. To by mohlo ovládání účtů zrychlit.