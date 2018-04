Spořitelna si vás dobře prověří

Pokud jsou příjmy příliš nízké, je třeba pokusit se je nějakým způsobem „zvýšit“. Jedním z řešení je využít spoludlužníka či přistupitele k závazku, který převezme dluh, pokud jej dlužník nebude moci sám splácet. Samozřejmě že také jejich příjmy a úvěruschopnost spořitelna prověřuje. Další možností je pokusit se snížit pravidelné výdaje, které příjmy snižují, například převést splátky ostatních půjček na někoho jiného. Jinak se bude muset snížit výše požadovaného úvěru, pokud je to v daném případě vhodné, nebo si na něj počkat delší dobu.

Příjmy, které se spořitelně předkládají k posouzení, musí být prokazatelné a minimálně v požadované výši. Spořitelna si určí doklady, které jí musí žadatel o úvěr předložit. Vyšší nároky na dostatečné prokázání bonity kladou spořitelny například na podnikatele než na zaměstnance. Také na zaměstnance, který je ve zkušební době, se pohlíží jako na více rizikového. Smůlu mají zaměstnanci firem, které jsou v konkurzním řízení, potvrzení příjmů od nich spořitelna zřejmě akceptovat nebude.

Výdaje, které snižují příjmy

Prokazatelné měsíční příjmy se pak snižují o pravidelné výdaje. Mezi ně patří například výživné, pojistné, splátky úvěrů a půjček, leasingové splátky, spoludlužnické a ručitelské závazky. Některé z těchto závazků jsou přímo v potvrzení příjmů od zaměstnavatele, pokud jde o ostatní, klient spořitelny je uvede v žádosti o úvěr a stvrzuje svým podpisem, že informace, které zde poskytuje, jsou pravdivé.

Pokud některé z těchto závazků zamlčí, aby mu nesnižovaly výši příjmů, spořitelna na to sice přijít nemusí, ale pokud by došlo během splácení úvěru ke zpoždění splátek ze strany dlužníka, může z toho být problém. Spořitelna má v takovém výpočty příjmů potřebných pro čerpání: úvěru ze stavebního spoření překlenovacího úvěru případě možnost smlouvu ihned vypovědět a požadovat okamžité splacení úvěru. Může to také znamenat ztrátu státní podpory, pokud bude smlouva vypovězena dříve než po pěti letech od uzavření smlouvy. Při prověřování žadatelem přiznaných výdajů si je spořitelny kontrolují minimálně v rámci své finanční skupiny. Důvodem k podrobnějšímu přezkoumání údajů poskytnutých žadatelem o úvěr mohou být například jeho nepravděpodobně vysoký příjem, nebo třeba žádost o velký úvěr spolu s jeho nízkými příjmy.

Když dlužník není schopen úvěr splatit, obrátí se spořitelna nejprve na spoludlužníky. Snahou je vyrovnat pohledávky pokud možno finančně, může být například dohodnut upravený splátkový kalendář. (Pro spořitelnu je to mnohem snazší a levnější než uspokojit své pohledávky prodejem zastavené nemovitosti nebo při soudním řízení.) V případě neúspěchu spořitelna sáhne po zajišťovacích instrumentech (ručitelé, zástavy) a pokud k úhradě závazku nedojde, řeší se spor soudně.

Spoludlužnické závazky

navštivte naši zcela novou sekci, kde naleznete všechny podrobné informace o stavebním spoření Jak bylo uvedeno výše, spoludlužnické závazky se považují za výdaje snižující příjmy a tedy bonitu. Tady je nutné dobře si předem rozmyslet, zda na sebe tyto závazky převzít (pokud nejde o manžele). Protože když budeme chtít někdy sami čerpat úvěr, je nutné počítat s tím, že výše splátky tohoto cizího dluhu nám spořitelna může odečíst při posuzování naší vlastní bonity od příjmů jako další pravidelný výdaj. A to i přesto, že dlužník, kterému ručíme za úvěr, jej řádně bez problémů splácí.

Spoludlužníkem je vždy automaticky manžel žadatele o úvěr a to i v případě, že mají rozdělený majetek. Neplatí to ale pro druha a družku. Přistoupit k dluhu může i jiná osoba než manžel. Dlužník a spoludlužník se posuzují jako jedna osoba a jejich celkové příjmy musí být dostatečné. Spoludlužník tedy může svými příjmy přispět žadateli o úvěr ke zvýšení bonity. Úvěrovou smlouvu musí podepsat oba dva.

Rozdíl mezi spoludlužníkem a ručitelem

Ručitel ručí spořitelně za vyrovnání zbývajícího nesplaceného dluhu, ale nezvyšuje zajímavé informace o trhu s nemovitostmi a jejich financování dlužníkovi jeho příjmy a bonitu. Ručitelem právě nemůže být spoludlužník, jehož příjmy se berou v úvahu spolu s příjmy žadatele o úvěr při výpočtu bonity. Což znamená, že ručitelem nemůže být druhý z manželů a nemohou jím být ani zákonní zástupci nezletilého dítěte, na které je čerpán úvěr. Souhlas druhého manžela ručitele s tím, že na sebe bere ručitelský závazek, není nutný.

Pokud dlužník nebude splácet, spořitelna ručitele vyzve, aby ve splácení pokračoval on. K jednomu úvěru může být více ručitelů a každý z nich vždy ručí za celý závazek dlužníka.

V nejbližší době se k tématice určování bonity klientů stavebními spořitelnami i s konkrétními čísly a výpočty vrátíme.

Jaké máte osobní zkušenosti s prověřováním příjmů při žádosti o úvěr ze stavebního spoření? Uvedli jste v žádosti všechny své skutečné výdaje? Máte nějakou zkušenost z praxe, jak spořitelna postupovala v případě, kdy úvěr nebyl splácen?