Spořitelna slíbila, že vrátí čtvrt milionu

Úřednice finančního úřadu v Praze - Hájích dostane zpět 240 tisíc korun, které jí neznámý cizí člověk vybral loni v září z jejího účtu. Spořitelna zaplatí též úroky a náklady soudního řízení, což je dohromady přes 270 tisíc korun. "Dnes (ve čtvrtek) se ozvali a slíbili zaplatit to, co jsem chtěla. Ještě to musí podepsat někdo vyšší v bance, ale dohoda je jasná," uvedla Bezuchová, která včera odpoledne šla dojednat do spořitelny podrobnosti.

"Přišli jsme s řešením, což jsme slíbili už minulý týden," uvedl po tomto setkání šéf bezpečnostního úseku spořitelny Eduard Jeleň. Osudný více než rok starý výběr prověřovala policie a dospěla k jedinému závěru: na výběrní lístek se jako Bezuchová podepisoval cizí člověk. Pak policie případ odložila. Spořitelna dál s výplatou peněz váhala. Šéf banky Jack Stack minulý týden slíbil případ rychle dořešit.

Mezitím též Bezuchová dostala do ruky soudní platební rozkaz, který potvrdil její požadavky a vyzval banku k výplatě peněz.