Spořitelna stahuje peníze z fondů SIS

Ve statistikách minulého týdne se odrazilo předem avizované snížení emancipace České spořitelny ve fondech Spořitelní investiční společnosti, jmenovitě fondech Český OPF, Všeobecný OPF a Výnosový OPF. Česká Spořitelna v minulém týdnu prodala podílové listy fondu Všeobecný OPF zhruba za 220 mil. Kč. Prodeje ČS budou pokračovat i v následujících týdnech a proto lze očekávat, že přes celé léto bude objem odkoupených podílových listů českých fondů nižší, než objem prodaných listů.

Jak tedy vypadají celkové statistiky? České otevřené podílové fondy v minulém týdnu prodaly podílové listy za 422 mil. Kč a odkoupily za 659 mil. Kč. Čisté prodeje tak činí –237 mil. Kč. Z hlediska prodeje se v žebříčku nejúspěšnějších fondů umístil na prvním místě fond IKS Dluhopisový (+37 mil. Kč), následovaný s velkým odstupem fondem IKS fond světových indexů (+15 mil. Kč) a fondem IKS fond fondů (+13 mil. Kč). Společnost IKS se tak postarala o dvě překvapení – jednak je poprvé v letošním roce žebříček obsazen fondy z jediné rodiny, jednak hned dvě místa obsadil fond z jiné kategorie než peněžního trhu a dluhopisové. Fond IKS Dluhopisový po minulém týdnu spravuje více než jednu miliardu korun.

Akciové fondy v minulém týdnu zhodnotily své podíly o 0,5%. Za růstem stojí především akciové fondy, investující do zahraničí. Fondy investující v české kotlině naopak ztrácely. Nejvyšší růst ČOJ/PL zaznamenal fond AKRO mezinárodní akciový (+2,3%), naopak největší pokles fond AKRO Eurotech (-2,1%).

Stejného průměrného zhodnocení (+0,5%) dosáhly smíšené fondy, které na jednu stranu těžily z toho, že investují převážnou část svého akciového portfolia do zahraničních titulů, ale na druhou stranu jejich výkonnost je nižší díky dluhopisové části portfolia. Nejvyšší týdenního růstu dosáhl fond PPF SMÍŠENÝ OPF (+2,4%), který tak z hlediska výkonnosti za poslední rok (-29,4%) předstihl poslední fond Pioneer Trust (-30,9%). Hodnota podílového listu v minulém týdnu poklesla pouze u šesti smíšených fondů, z čehož čtyř ve správě První investiční společnosti. K nejvyššímu poklesu ČOJ/PL došlo ve fondu 1.IN Majetku (-0,5%). Vzhledem k růstu světových akciových trhů byl minulý týden úspěšný i pro fondy fondů (0,8%). Všechny tři fondy zaznamenaly růst, nejvyšší fond IKS fond fondů (+1,0%).

Průměrného zhodnocení dosáhly dluhopisové fondy (+0,07%). I v této kategorii byl v minulém týdnu nejvýkonnějším fond spravovaný IKS – fond IKS Eurobondový (+0,18%). Z hlediska výkonnosti za poslední rok (+1,43%) či půlrok (+2,16%) je ale tento fond nejhorší ve své kategorii. Nejnižší výkonnost měl v minulém týdnu fond SIS – BONDINVEST (-0,04%). Vzhledem k pátečnímu poklesu cen dluhopisů v reakci na neočekávaně vysokou míru inflace za květen lze očekávat v tomto týdnu nižší výkonnost dluhopisových fondů.

O dvě desetiny nižšího zhodnocení zaznamenala kategorie fondů peněžního trhu (+0,05%). Nejlépe se dařilo fondu 1.IN - Fond peněžního trhu (+0,14%), naopak nejhůře fondu OPF AKRO OBLIGACE (-0,05%). Pokles hodnoty podílového listu v tomto fondu je v poslední době způsoben poklesem kurzu eura vůči dolaru. Jelikož koruna nekopíruje vývoj eura dokonale, zhodnocuje při tomto vývoji vůči euru, což vede ke snižování korunové hodnoty investice denominované v jednotné evropské měně.

Sečteno a podtrženo, minulý týden byl velmi úspěšný pro fondy spravované IKS. Úspěch je obzvláště cenný u fondu IKS Světových indexů a IKS fond fondů. Pokud by se IKS podařilo přilákat do akciových fondů více klientů, byl by to velmi záslužný čin pro české kolektivní investování.

Co říkáte tažení fondů IKS? Myslíte si, že ústup České spořitelny z fondů Spořitelní investiční společnosti ohrozí stabilitu těchto fondů? Napište nám svůj názor.