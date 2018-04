Spořitelna vrací úder

V uplynulém týdnu upoutal především dlouho očekávaný zajištěný fond z produkce České spořitelny. Nový ESPA-ČS zajištěný fond 1 pro Českou spořitelnu vytvořila rakouská Erste Sparinvest. Jde o premiéru jak pro spořitelnu, tak pro Erste Sparinvest, která v Rakousku nabízí místo zajištěných fondů oblíbenější strukturované dluhopisy. I u nás spořitelna nabízí dluhopisy, se kterými se zajištěný fond utká o přízeň investorů, neboť upisovací období dluhopisů bylo prodlouženo o takřka tři týdny do konce března. Více o strukturovaných dluhopisech: ČS, HVB.

Spořitelna zajištěným fondem dohání především skupinu ČSOB/KBC, která do svých zajištěných fondů nabízených v ČR získala již více než 5 mld. Kč a týdně do pravidelně nabízené dvojice fondů přibude dalších 30 až 100 mil. Kč. Spořitelna by chtěla upsat fond ve výši 400 mil. Kč, což odpovídá i celkovým investicím do jednotlivých fondů ČSOB/KBC. Zajištěný fond České spořitelny nabízí „povinnou“ 100% garanci návratnosti vložených prostředků a minimálně 4% výnos při splatnosti, která činí 4 roky. Celkový výnos fondu se odvíjí od klasického indexu akcií podniků z eurozóny DJ Eurostoxx 50. Maximální výnos je ohraničen 40 %, výsledné číslo se vypočte jako průměr ze 48 měsíčních období, přičemž pokud index v měsíci poklesne, započte se do průměru místo záporné hodnoty nula. Participace investorů na růstu akciového indexu je stanovena ve výši 62,5 %.

Upisovací období fondu začíná 15. března a trvá až do 30. dubna, s tím, že do 2. dubna nebudou investoři platit žádné vstupní poplatky, poté 1 %. Co odlišuje fond spořitelny od fondů ČSOB je minimální vstupní investice, která činí 5 000 Kč; na rozdíl od fondů ČSOB, do kterých lze vstoupit s minimálně 10 000 Kč. Oproti ČSOB je patrná i výhoda nulového poplatku po první 3 týdny (u fondů ČSOB je většinou 2% vstupní poplatek). Toto zvýhodnění na začátku upisování je používáno tradičně u fondů HSBC a slouží také jako jakýsi bonus pro ty klienty, kteří do fondu vstoupí dříve – neboť výnos vyplacený při splatnosti fondu bude pro všechny investory stejný. Již není třeba připomínat, že zajištěné fondy jsou určeny pro konzervativní investory, kteří hledají i možné vyšší zhodnocení, avšak jsou ochotni vzdát se svých prostředků po

celou dobu až do ukončení fondu, neboť předčasný výstup z investice by byl pro investory jistě bolestný. Krmě toho, že výstupem před splatností se připraví o zhodnocení odvozené od růstu akcií, zaplatí navíc výstupní poplatek (u fondu České spořitelny se splatností 29.4.2008 od 3 % do 1 % podle zbývající doby do splatnosti).

Nový fond bude investovat v Asii i Africe

Zkušenější investoři budou moci již brzy doplnit své portfolio o nový dluhopisový fond. ISČS by totiž měla od 1. dubna spustit nový ČS korporátní dluhopisový fond. Nový fond bude investovat do dluhopisů firem ze středoevropského a východoevropského regionu, ale v portfoliu se mohou objevit i společnosti z Blízkého a Středního východu a Afriky. Dluhopisy s ratingem minimálně B- obchodované na trzích OECD budou denominované v eurech a USD, nicméně fond bude 100% zajišťovat měnové riziko. Fond bude rovněž pružně řídit duraci fondu v závislosti na aktuální situaci. Hodnoty durace od 0,5 do 3 let umisťují tento fond mezi fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy.

V současnosti je fond zainvestován převážně ve střední a východní Evropě a kromě „klasických“ zemí jako ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko, je velká část portfolia alokována v Rusku, ale i v Kazachstánu (dále např. Bulharsko, Litva, Rumunsko,…). Podle Martina Šmída z ISČS je Kazachstán atraktivní především tím, že je zde velmi transparentní trh, samotný Kazachstán má rating v investičním stupni (vyšší než např. Rusko) a mnoho firem zde emituje eurové dluhopisy. Atraktivní jsou pak především ropné společnosti.

Podle ISČS je současná situace příznivá kvůli vysoké emisní aktivitě firem v posledních třech letech, kdy firmy z těchto regionů hledají financování na světových trzích emisemi eurových a dolarových dluhopisů; zlepšením tržního prostředí a impulsů vycházejících z přistoupení středoevropských firem k EU. Výnosy dluhopisů potom nabízejí nadvýnos 1 až 3 % nad státní dluhopisy např. v Německu. Vyšší výnos, který fond může přinést bude však spojen s vyšším rizikem, a proto je fond určen pro zkušenější investory. Nový fond, který bude řízen přímo v ISČS, ukazuje, že zakládání fondů u nás není úplně mrtvé, a že investiční společnosti mohou (a snad i budou) využívat nové investiční příležitosti k vytváření nových fondů.

Od ostatních společností patří k novinkám pozastavení odkupování a vydávání podílových listů fondů ze společnosti AKRO. Fondy AKRO energetika, AKRO kapitálových výnosů a AKRO pravidelných dividend – bývalé CS fondy – se nebudou obchodovat z důvodu jednání ohledně nabídky na odkoupení pohledávky (ve výši přesahující 2 mld. Kč) za Plzeňskou bankou (pozastavení platí od 12.3.).

V důsledku změn zákona o investičních společnostech a investičních fondech (více ZDE) je od 10. března opět možné obchodovat s podílovými listy fondu ČSOB KVANTO Kombinovaný, které bylo přerušeno kvůli soudním sporům a zpochybnění otevření fondu zrušením výmazu Zlatého IF z Obchodního rejstříku.

Fondy zasáhly útoky ve Španělsku

Finanční trhy stejně jako další oblasti veřejného života byly v minulém týdnu otřeseny událostmi ve Španělsku. Akciové trhy se prudce zřítily ze svých dlouhodobých maxim a očekává se velmi bouřlivý další týden. Místo akcií nyní investoři nakupují raději dluhopisy, které se zdají bezpečnější. Pokles akciových trhů

v druhé polovině týdne se projevil i na výkonnosti akciových fondů. Domácí akciové fondy zakončily týden vesměs v záporných hodnotách, nejvíce ztratil(-5,09 %), nejnižší pokles zaznamenal(-0,05 %). V černých číslech se však udržel největší konkurent domácích fondů(+0,67 %).

Opačná situace nastala u dluhopisových fondů. Domácí fondy zůstaly v černých číslech, přičemž první místa v týdenní výkonnosti patří tentokrát ISČS. ISČS Trendbond, kterému pomohlo i další zhodnocení forintu, získal +1,38 %. ISČS Sporobond s +1,19 % je v žebříčku nejúspěšnějších následován Raiffeisen Českým dluhopisovým fondem (+1,09 %).

Špatně si nevedly ani smíšené fondy u nichž výkonnost závisí především na podílu dluhopisů a akcií. V uplynulém týdnu nejvyšší zhodnocení přinesl ČSOB Středoevropský (+2,32 %).

Hlediska čistých prodejů nebyl poslední týden nijak výjimečný, celkem do fondů ze statistiky UNIS přibylo 131 mil. Kč, do fondů KBC potom 118 mil. Kč. Nejvíce peněz opět přilákal ISČS Sporoinvest (+270 mil. Kč), akciové fondy opět přilákaly nové investory (+ 94 mil. Kč), největší odliv opět zaznamenaly dluhopisové fondy (-233 mil. Kč).

Únorová data za domácí fondy z UNIS potvrzují nárůst majetku ve fondech peněžního trhu a v akciových fondech. Majetek ve všech fondech vzrostl o 1 mld. Kč na 107,4 mld. Kč. V čistých prodejích vedly peněžní fondy (1,4 mld. Kč), za kterými následují akciové (349 mil. Kč) a smíšené (336 mil. Kč). Ještě fondy fondů zaznamenaly kladné čisté prodeje (31 mil. Kč) avšak dluhopisové fondy jsou stále v červených číslech (-960 mil. Kč).

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS SPOROTREND -0,05% ČPI Fond nové ekonomiky -5,09% ČSOB Akciový Mix -0,74% ISČS EUROTREND -3,87% ČPI Fond ropného a energet -1,57% IKS Světových indexů -3,87% Dluhopisové ISČS TRENDBOND 1,38% ČPI korp. dluhopisů 0,21% ISČS SPOROBOND 1,19% ČSOB Bond Mix 0,32% ISČS BONDINVEST 1,04% ČSOB nadační 0,34% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND -0,67% IKS fond fondů -2,69% Peněžního trhu IKS peněžní trh 0,14% Živnobanka Sporokonto 0,03% ČPI Peněžní 0,10% ISČS SPOROINVEST 0,06% Smíšené ČSOB středoevroproský 2,32% ČPI Smíšený OPF -1,56% ČSOB Křišťálový fond 1,37% ISČS SPOROMIX 5 -1,29% IKS balancovaný 1,20% ISČS FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ -0,54% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 270,2 ISČS SPOROBOND -115,9 ISČS SPOROTREND 54,2 IKS dluhopisový -76,4 ISČS EUROTREND 19,5 ČSOB Bond Mix -21,8

Zdroj: UNIS ČR, Fincentrum