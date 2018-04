Spořitelna vyrazila do boje proti bankomatovým pirátům

O tom, že skimming, neboli nelegální kopírování dat z platebních karet, je téma stále žhavé, svědčí počátkem srpna odhalená skimmovací zařízení na bankomatech Komerční banky. V červnu letošního roku se terčem takového útoku staly i bankomaty eBanky.

Právě proti takovým útokům na své bankomaty chce Česká spořitelna (dále jen ČS), jako provozovatel nejrozsáhlejší bankomatové sítě v ČR bojovat. Počátkem července začala na své bankomaty instalovat nový ochranný prvek, který má zabránit instalaci nelegálního zařízení na bankomat. V současnosti je jím chráněn každý osmý bankomat ČS, do konce roku by to měly být už všechny (ČS má celkem 1094 bankomatů, 130 jich je opatřeno novým ochranným prvkem).

„Instalací protiskimmovacího nástavce reagujeme na nejnovější trendy na trhu. Vnímáme ji jako důležitý krok vedoucí k dalšímu zvýšení bezpečnosti služeb, která je pro nás prioritou. I nadále sledujeme aktuální situaci a průběžně budeme zavádět dostupné novinky a možnosti obrany proti skimmingu“, uvedl pro iDNES.cz Jiří Vajgl, vedoucí oddělení řízení sítě bankomatů České spořitelny.

Jak poznáte antiskimmovací zařízení ČS

Podle vyjádření banky lze bezpečnostní prvek velmi dobře rozpoznat. Vyroben je ze zeleného průhledného a tvrzeného plastu s integrovaným hologramem. Zezadu je navíc prosvícený přerušovaným světlem indikátoru čtečky. Obrázek bezpečnostního zařízení a informace o tom, že je zde instalován "běží“ také na obrazovce samotného bankomatu.

Postup výběru peněz a používání dalších služeb zůstává i po instalaci bezpečnostního prvku beze změny.