Spořitelna zlevnila, Komerční banka zdražila

I když za loňský rok banky hlásily rekordní zisky a zároveň lovily nové klienty na služby vedené zdarma po určitou dobu „na zkoušku“, k novému roku přišlo u některých bank z první desítky zdražení, a to poměrně velké části služeb týkajících se drobné klientely. Je ale pravdou, že některé banky se s nárůstem cen snažily své služby i rozšířit, aby klienti získali alespoň nějakou výhodu, když už budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Nejvíce však překvapila Česká spořitelna, která sazebník sice upravila, ale opačným směrem. Její klienti mohou přivítat určitá zlevnění. Toto snížení cen se týkalo spíše administrativních jednorázových položek, ale i tak je to obrat k lepšímu.

KB - nejvíce změn

Největších negativních změn se v roce 2005 dočkali klienti Komerční banky, která již od prosince minulého roku avizovala navýšení poplatků v sazebníku. „Banka roku 2004“ se změnou sazebníku dotkla snad všech drobných klientů. Ti, kteří využívají jedno z kont (Ideal, Perfekt, Expres, A-konto) od ledna zaplatí za jeho vedení o 4 až 10 korun měsíčně více.

Další nepříjemnou novinkou je zvýšení cen u internetového a telefonního bankovnictví. Poplatky vzrostly i o více než 50 procent. V momentě, kdy se banky chovají tak, že se snaží klienty odehnat od přepážek a transakce ve spojení s přepážkami tučně zpoplatňují, je tento krok dosti nepochopitelný, zvlášť když v případě šestého zadaného příkazu pomocí Expreslinky zaplatíte celých 10 Kč! Komerční banka toto zvýšení cen transakcí odůvodnila „promítnutím se nákladů na technologický rozvoj přímého bankovnictví“.

Raiffeisenbank, jen kosmetické úpravy

K dalším bankám, které navýšily poplatky patří Živnostenská banka a Raiffeisenbank. Jejich zdražení jsou v menším rozsahu, ale také se dotknou především retailu. Raiffeisenbank zavedla pouze poplatky týkající se hotovostních výběrů, a to zejména z bankomatů. Za první dva výběry z vlastního ATM zaplatí klient banky o korunu více než dosud, tedy 5 Kč a v případě výběru z cizího ATM výběr podraží z 15 na 19 Kč.

Živnobanka nejen zdražovala, ale i rozšiřovala

U Živnobanky proběhlo kosmetických úprav více a některé možná klienty velmi překvapily. Banka navýšila měsíční poplatek za vedení Osobních menu Forte a Grand, první o 20 a druhé o 60 korun. Rozšířila ovšem služby v jejich rámci poskytované o novou službu Živnobanka Assistance. Ta umožňuje prostřednictvím non-stop dispečinku řešit problémy při autohaváriích a domácích haváriích vody, plynu elektřiny nebo při živelných katastrofách.

Dále se změnily, v duchu dlouhodobé strategie banky, poplatky u papírových příkazů k úhradě. Banka tak nadále zvýhodňuje zadávání platebních příkazů pomocí přímého bankovnictví, a tak je navýšení v průměru o 5 Kč pochopitelné.

Výběry z bankomatů zaplatíme

Asi největší překvapení čekalo na klienty Živnostenské banky v případě výběrů hotovosti z bankomatů. Tolik opěvované dva výběry z cizího ATM měsíčně bez poplatku jsou totiž minulostí. Banka sice snížila poplatek za výběr z cizího ATM z 50 na 40 Kč, ale za to jej účtuje u všech výběrů bez výjimky. Banka se hájí tím, že poplatky u výběrů z ATM neměnila více jak 5 let a tyto služby byly nejen ztrátové, ale i výrazně dotované z jejích vlastních zdrojů.

Výběry z vlastních bankomatů Živnobanka prozatím nezpoplatnila. Chystá tento krok na jaro 2005. Bude se ovšem týkat pouze samostatně vydaných karet k běžným účtům a karet vydaných k novému balíčku Konto Economy. Ten v sobě zahrnuje běžný účet s mezinárodní platební kartou Visa Electron, jeden kanál přímého bankovnictví a 2 výběry z vlastního ATM za měsíční paušál 55 korun. Od dubna by pak za další výběry měla být účtována částka 5 Kč. Tento poplatek se však nedotkne standardně nabízených osobních menu. Banka by ráda rozšířila své pole působnosti a nabídla specifické balíčky služeb studentům a mladým rodinám.

Překvapivé zlevnění u ČS

Zlevnění služeb od února 2005 oznámila jedna z největších bank na trhu – Česká spořitelna. Jednalo se spíše o poplatky administrativního charakteru - převod běžného účtu do jiné pobočky bude nově zdarma (původně 200 Kč), založení druhého a dalších účtů v cizí měně zdarma (původně 200 Kč); malé přeshraniční platby, tj. do € 12.500 budou stát 220 Kč (původně 1 %, až do 1.900 Kč).

Pro drobné klienty je ale největším přínosem rozšíření bezplatných položek v balíčku Komplex program. Zvýšil se totiž počet bezplatných výběrů z ATM ČS ze tří na pět a stejná změna potkala i počet bezplatných elektronických transakcí.

Od ledna navíc přišla ČS se dvěma novinkami. První z nich je změna v připisování úroků na sporožirových účtech, a to měsíčně namísto původní čtvrtletní frekvence. Druhou změnou je rozšíření produktové nabídky o Senior účet. Ten zahrnuje sporožirový účet se zvýšenou úrokovou sazbou, platební kartu a jeden výběr z ATM zdarma a je poskytován lidem starším 65 let nebo těm, kdo pobírají starobní či plný invalidní důchod, za 25 Kč měsíčně.

Tak tedy vypadají změny v sazebnících největších tuzemských bank. Některým klientům přidělají vrásky na čele, jiní mohou být spokojeni.Buď protože se jich nedotklo zdražení, nebo z toho důvodu, že jim banka některé služby zlevnila či rozšířila. Pokud ovšem nejste se svou bankou spokojeni, možná právě nyní uzrál čas ke změně bankovního ústavu, který vaše konto spravuje.

