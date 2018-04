Spořitelny po roce zvýšily nároky na příjem, nejvíce přitvrdila Raiffeisen

Sehnat byt už není problém. Vhodné byty se stávají dostupnější, ovšem s financemi na ně je to horší, ne každý má na účtě dostupné miliony. Většina lidí proto volí hypotéku, nebo úvěr od stavební spořitelny a to buď řádný, nebo překlenovací.

Příjem žadatele o úvěr má prioritu

Pro banky je pochopitelně jedním z nejdůležitějších parametrů, které u žádostí o úvěr posuzují, bonita klienta včetně jeho měsíčních příjmů.

Abychom mohli porovnat podmínky stavebních spořitelen v oblasti požadavků na čistý měsíční příjem, připravili jsme vzorový příklad pro dva typy žadatelů a požádali spořitelny, aby nám zaslaly své nároky na jejich bonitu. Výsledky jsme porovnali s požadavky bank přesně před rokem pro stejný vzorový příklad.





parametry obecného příkladu Žadatel kupuje byt za 2 miliony korun. Tento byt, jehož zástavní hodnota je též 2 miliony korun, dá do zástavy. Požaduje překlenovací úvěr ve výši 1,6 milionu korun, 400 tisíc korun má našetřeno. Předpokládaná doba spoření, překlenovacího úvěru a řádného úvěru byla zvolena na zhruba 20 let.



Pro příklad jsme vybrali dva typy žadatelů:

1. žadatel - jednotlivec

Svobodný člověk, o úvěr žádá sám, zaměstnanec, nemá žádné jiné závazky, nesplácí úvěr, nevlastní kreditní kartu.



2. žadatel - tříčlenná rodina

Manželé ve věku 32 a 35 let, dítě do 10 let, oba zaměstnanci, žádné jiné závazky nemají, nesplácejí úvěr, nevlastní kreditní kartu.

Nejvyšší příjem musíte mít u Buřinky a Raiffeisen

Aby náš žadatel – jednotlivec – se svou žádostí o úvěr uspěl, musí mít čistý měsíční příjem minimálně zhruba 19 tisíc korun. Tolik od něho požadují stavební spořitelny Wűstenrot a Modrá pyramida, ta má dokonce nároky na příjem nejnižší. Nejnáročnější je k jednotlivci Buřinka, žadatel ze vzorového příkladu si musí měsíčně vydělat minimálně 22 584 korun čistého. Rozpětí mezi jednotlivými požadovanými příjmy jsou čtyři tisíce korun.

V případě druhého typu žadatele – mladé rodiny – spořitelny vyžadují příjem od 22 584 korun (Buřinka) až po 27 500 korun (Raiffeisen), rozpětí tak činí téměř pět tisíc korun. Jediná Buřinka požaduje po obou typech žadatelů shodný příjem.

"Při posuzování příjmů přihlížíme jednak k očekávaným výdajům z hlediska životního minima a zároveň se řídíme pravidlem minimálního akceptovatelného podílu splátky k výši příjmů. Z tohoto důvodu požadujeme stejný příjem pro jednočlennou i tříčlennou rodinu," zdůvodňuje Zdenka Blechová ze Stavební spořitelny České spořitelny.

V porovnání s loňským rokem nejvíce přitvrdila Raiffeisen stavební spořitelna a to jak v případě jednotlivce, tak rodiny. Její nároky se zvýšily o více než dva tisíce korun. Při minulém šetření její požadavky na příjem patřily mezi nejnižší, nyní je tomu přesně naopak.

"Vzhledem k vývoji zadlužování domácností na trhu došlo k úpravě posuzování bonity žadatelů o úvěr. Smyslem těchto úprav bylo zajistit, aby domácnostem žádajícím o úvěr zbyla větší finanční rezerva," vysvětluje Karel Pavlík, ředitel odboru podpory prodeje a vývoje produktu Raiffeisen stavební spořitelny.

Pořízení bydlení můžete financovat i meziúvěrem

Pokud se rozhodnete pro úvěr od stavební spořitelny, máte na výběr mezi standardním úvěrem, který je svázán s již probíhajícím spořením, a překlenovacím úvěrem (tzv. meziúvěrem).

Pro přidělení úvěru ze stavebního spoření musíte splnit základní podmínku, mít naspořený dostatek vlastních peněz. Pokud však žádné peníze naspořené nemáte, stavební spořitelna vám poskytne překlenovací úvěr. A to až do doby, kdy splníte podmínky pro přidělení řádného úvěru.

Princip překlenovacího úvěru spočívá v tom, že si od stavební spořitelny půjčíte požadovanou částku, ta se rovná cílové částce, na kterou uzavřete smlouvu. Po smluvenou dobu měsíčně splácíte na úvěrový účet úroky, které se po dobu překlenovacího úvěru platí z celé cílové částky. Zároveň na vkladový účet stavebního spoření spoříte. Ve chvíli, kdy podmínky pro přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření splníte, přestáváte dospořovat na vkladový účet a začínáte splácet úvěr i s úroky.

Úvěr od stavební spořitelny splácíte ve dvou fázích

Stavební spořitelny na základě zadání navrhly produkty překlenovacích úvěrů včetně procesu splácení a to jak ve fázi překlenovacího úvěru, tak ve fázi úvěru ze stavebního spoření. Kromě Wűstenrot stavební spořitelny, která nabídla celkovou dobu splácení na 23 let, ostatní spořitelny se držely zadání a své výpočty přizpůsobily době splatnosti 20 let.

U Lišky i Buřinky jsou obě fáze nastaveny zhruba na stejnou délku, Pyramida a Raiffeisen fázi překlenovacího úvěru zvolily na 12 let a Wűstenrot na déle než 14 let. Pochopitelně variant je možné zvolit mnohem více. Vždy záleží na možnostech a požadavcích klienta, které ovlivní délku obou fází.

"Například mladí lidé zpravidla preferují co nejnižší platby na začátku úvěru, mají spoustu zájmů a koníčků a předpokládají, že později, například za deset let, budou mít vyšší příjmy a budou si moci dovolit i vyšší splátky," vysvětluje Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy a doplňuje: "Jiná skupina klientů kvůli plánům do budoucnosti, kdy chtějí rodinu a tím pádem předpokládají i nižší příjmy, požadují vyšší splátky nyní a nižší později, kdy bude žena na mateřské."

Měsíční splátky kolem 11 tisíc

Oba typy žadatelů se musí připravit na to, že minimálně příštích dvacet let budou splácet zhruba 11 tisíc korun měsíčně. Ve fázi překlenovacího úvěru zaplatí včetně poplatků za vedení vkladových i úvěrových účtů až kolem půldruhého milionu.

Je však třeba brát v úvahu, že celková částka zaplacená v období splácení překlenovacího úvěru se snižuje o každoroční příspěvky státní podpory (maximální výše je tři tisíce korun ročně) i o úroky stavebních spořitelen, které se pohybují kolem dvou procent. Spořitelny jimi úročí vklady klientů na stavebním spoření. Celkově zaplacený obnos ve fázi překlenovacího úvěru se tak poníží až o několik desítek tisíc korun.

Ve fázi řádného úvěru již splácíte jen samotný úvěr a úroky podle pevně dané úrokové sazby. Klienti z našeho vzorového příkladu se mohou připravit na to, že ve druhé fázi splácení poníží svůj rozpočet ještě o více než milion korun.