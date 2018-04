Spořitelny podplácejí děti

Dostupnější úvěry a klesající zhodnocení vkladů

Stavební spořitelna České spořitelny od 1. června snížila minimální akontaci všech překlenovacích úvěrů na 20% z cílové částky. Dříve bylo nutné mít na účtě alespoň 30% a pouze překlenovací úvěry nad 300 tisíc korun, které byly zajištěny nemovitostí, mohly být poskytnuty již při naspoření 20% cílové částky. Nyní se tedy sjednotily podmínky pro všechny překlenovací úvěry fyzických osob bez ohledu na způsob jejich zajištění.

Všechny stavební spořitelny s výjimkou HYPO mají v současné nabídce překlenovací úvěry s nulovou akontací, které mohou zájemci čerpat i době, kdy ještě nemají na svém účtě žádné, nebo jen minimální úspory. Pro tyto překlenovací úvěry jsou stanoveny různé další podmínky, které je nutné splnit, například minimální objem nebo vyšší nároky na bonitu klienta.

Pokud budeme brát v úvahu pouze standardní překlenovací úvěry, nejnižší akontaci požaduje ČMSS, na účet stačí naspořit 10% cílové částky.

Nejnižší akontace „standardních“ překlenovacích úvěrů (v % z cílové částky) ČMSS 10% HYPO 40% Raiffeisen 20% Stavební spořitelna ČS 20% VSS KB 20% Wüstenrot 28,6% (2/7 CČ)

Od 1. června zrušila stavební spořitelna Raiffeisen 1% úrokové zvýhodnění u svých spořicích tarifů M-01 a D-01. Celkově má čtyři tarify, dva vhodnější pro úvěry (R-01, S-01) a dva pro spoření (D-01, M-01). U všech jsou nyní vklady úročeny 2%, takže tím odpadla největší výhoda spořicích tarifů a ztratily tím trochu na významu. Jsou teď vhodné pro ty, kdo na úvěr nepospíchají (hodnotící číslo u nich narůstá pomalu) a chtějí jej umořovat nízkými splátkami. Doba splácení se tím samozřejmě prodlouží a to dokonce na 18 až 21 let.

M-01 tarif určený mladým lidem do 25 let je však stále populární. Přestože tu již není vedení účtu zdarma, jak tomu bylo dříve, stále je tu poplatek za uzavření smlouvy ve výši pouze 0,75% z cílové částky.

Od května snížila úrokové sazby i Wüstenrot stavební spořitelna.

Stejně jako dříve je možné vybrat si ze dvou kombinací sazeb, podle toho, zda chceme úvěr nebo ne.

Nejvyšší zhodnocení vkladů po pěti letech spoření: ČMSS 2% HYPO až 4% Raiffeisen 2% SS ČS 2% VSS KB 3% Wüstenrot 3,1%

Zachovány byly úrokové bonusy a nově je účastník může získat již po pěti letech spoření. Dříve musel čekat minimálně sedm let. Celkové zhodnocení vkladů tak může po pěti letech dosáhnout až 3,1% a po sedmi letech 3,5%. Tím se Wüstenrot řadí na druhé místo za HYPO spořitelnu. Za nimi pak následuje VSS KB, která ve svém tarifu PROFIT úročí vklady klientů třemi procenty.

Úrokové sazby a bonusy ve Wüstenrotu

Základní úrokové sazby - volba ze dvou možných kombinací: Úrokové bonusy při nečerpání úvěru: (v % z na účtu připsaných úroků) 1,5% vklady a 4,4% úvěry po 5 letech 25% nebo po 6 letech 30% 2,5% vklady a 5,3% úvěry po 7 letech 40%

Peněžní prémie pro děti do 15 let

Většina spořitelen také rychle zareagovala na oznámené změny pravidel pro rozdělování státní podpory a přišla s nabídkou různých slev pro děti, na které bude uzavřena nová smlouva. V novele zákona o stavebním spoření bude spolu s dalšími změnami s největší pravděpodobností zrušen nárok na státní podporu pro děti do patnácti let. Proto mají rodiče i samy spořitelny zájem uzavřít dětské smlouvy rychle ještě teď, za stávajících podmínek.

ČMSS

Poskytuje 50% slevu ze vstupní úhrady při uzavření smlouvy na dítě do patnácti let v průběhu června. Podmínkou je výše cílové částky v rozmezí 200 až 500 tisíc Souhrnné informace o stavebním spoření korun, dále musí být do 30. června na účet uložen vklad minimálně 1 000 korun a zaplacena úhrada za uzavření smlouvy.

Kromě toho v ČMSS probíhá akce Novorozenecká prémie. Děti narozené od února do konce června, kterým rodiče uzavřou smlouvu do 31. července, získají prémii 300 korun. Cílová částka musí být minimálně 100 000 korun.

Stavební spořitelna České spořitelny

Má zajímavě nazvanou akci „Ne(o)šiďte své děti o 700 Kč!“. Prémii 700 korun Souhrnné informace o hypotékách získá dítě do 15 let, kterému uzavřou rodiče smlouvu do konce září za podmínky, že oni sami, případně nějaká jiná blízká osoba, mají nebo si uzavřou u Buřinky smlouvu. Cílová částka musí být alespoň 100 tisíc korun a musí být zaplacen poplatek za uzavření smlouvy.

HYPO stavební spořitelna

Zajímavé označení „SSM“ (tj. Stavební spoření mladých) má také akce pro děti do 15 let, která potrvá do 30. června. Pokud jsou rodiče klienty HYPO spořitelny, a Váháte mezi několika hypotékami? Nabízíme vám možnost je snadno a rychle porovnat v této speciální sekci. nebo se jimi nyní stanou, mohou si pro své dítě uzavřít novou smlouvu zdarma, s nulovou vstupní úhradou. Cílová částka musí být ve výši přesně 250 000 korun a podmínkou je tarif NU 1,2.

K tomu jedna poznámka. HYPO má dva základní tarify: úvěrový NU s nižšími úrokovými sazbami na vklady i na úvěr a spořicí NS, ke kterému se vztahuje vysoké úrokové zvýhodnění v případě nečerpání úvěru. Pokud chcete dítěti pouze výhodně spořit, měli byste oželet nulovou úhradu za uzavření smlouvy a nesjednávat mu smlouvu v úvěrovém tarifu NU. Přišli byste tak o úrokové zvýhodnění, které zajišťuje vysoké celkové úročení vkladů ve výši až 4% (v optimálním případě při správném průběhu spoření). Tarif NU 1,2 úročí totiž vklady sazbou pouze 1% a je výhodný jen při čerpání úvěru.

Kromě toho má HYPO do konce června ještě další podobnou akci „NADSTANDARD 500“, kdy při uzavření smlouvy s cílovou částkou 500 tisíc korun v tarifu NU 1,2 klient získá 50% slevu na úhradě za uzavření smlouvy. To znamená, že ušetří tři tisíce korun. Účast však není omezena věkem.

Wüstenrot stavební spořitelna

V rámci programu FUTURUM nyní děti a mladí lidé do 26 let získají 50% slevu na Vyberte si pro sebe nejvhodnější spořitelnu úhradě za uzavření smlouvy. Produkt FUTURUM má spořitelna ve své nabídce již delší dobu. Dětem do 14 let přináší na jeden rok zdarma úrazovou pojistku a mladí od 15 do 26 let získávají na rok zdarma mezinárodní mládežnickou kartu, která zajišťuje různé slevy a výhody například při cestování. Nově je tu tedy navíc sleva na poplatku za uzavření smlouvy.