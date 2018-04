Spořitelny půjčí i bez ručitelů

Zajišťovací prostředky

K zajištění bankovních úvěrů se používají různé způsoby a prostředky. U vyšších úvěrů je to zástavní právo k nemovitosti, menší úvěry mohou být zajištěny ručitelským závazkem. Nemovitost, která slouží jako zástava, musí být pojištěna a pojistné plnění je vinkulováno ve prospěch banky. V určitých případech může banka či stavební spořitelna vyžadovat životní pojištění, a to jak dlužníka, tak případně i ručitele a spoludlužníka. Kvalitním zajišťovacím prostředkem je bankovní záruka. Využít se může také zástavní právo k pohledávce, kterou může být například termínovaný vklad nebo naspořená částka na jiném stavebním spoření. Čerpá-li klient stavební spořitelny překlenovací úvěr, je zůstatek na spořicím účtu vždy vinkulován ve prospěch spořitelny.

Jak se určuje způsob zajištění

Vyžadovaný způsob zajištění se odvozuje od rizikovosti daného úvěrového obchodu. Obecně tedy musí být úvěry o vyšším objemu zajištěny lépe, menší úvěry mohou být poskytnuty i bez jakéhokoli zajištění. Stavební spořitelny hodnotí tzv. úvěrové riziko. U překlenovacích úvěrů se jím rozumí nezajištěná částka, tedy rozdíl mezi výší cílové částky a kladným zůstatkem, který má klient na svém spořicím účtu k datu posuzování žádosti o překlenovací úvěr. U „řádných“ úvěrů ze stavebního spoření se posuzuje výše poskytnutého úvěru.

Kromě výše úvěru stavební spořitelny posuzují i „kvalitu“ žadatelů o úvěr coby budoucích dlužníků. Známí klienti, kteří již nějakou dobu řádně spoří, jsou z pohledu budoucího bezproblémového splácení úvěru všeobecně méně rizikoví než ti, kteří si právě sjednali novou smlouvu o stavebním spoření. Většině spořitelen postačuje od stávajících klientů nižší zajištění než od klientů nových. U překlenovacích úvěrů proto bývají požadavky na zajištění vyšší než u úvěrů ze stavebního spoření. Navíc i v rámci překlenovacích úvěrů se rozlišují jednotlivé smlouvy podle toho, jak dlouho trvají, kolik je na nich naspořeno a za jak dlouho dojde k přidělení cílové částky a řádného úvěru.

Rizikové skupiny

ČMSS a Modrá pyramida si například klienty rozdělili do tří rizikových skupin. ČMSS používá jako kritérium hodnotící číslo, Modrá pyramida počet měsíců, které zbývají do přidělení řádného úvěru. Obě tato kritéria vyjadřují totéž. Čím blíže je smlouva k přidělení řádného úvěru, tím je také vyšší hodnotící číslo. Do I. rizikové skupiny proto zařazují vedle řádných úvěrů ze stavebního spoření také krátkodobé překlenovací úvěry ze smluv, kde již brzy dojde k přidělení cílové částky a úvěru. Smlouvy, kde je naspořena teprve malá část cílové částky, patří do III. rizikové skupiny.

Na podobném principu stanovují riziko úvěru a způsob zajištění i další stavební spořitelny.

Nejvyšší úvěr bez zajištění

V následujících tabulkách jsou vybrané příklady zajištění, které jednotlivé stavební spořitelny vyžadují u překlenovacích úvěrů a u úvěrů ze stavebního spoření. V případě překlenovacích úvěrů zde byly vždy vybrány ty s nejvyšším rizikem, nejčastěji se to týká překlenovacích úvěrů z nových smluv o stavebním spoření.

U úvěru ze stavebního spoření mají v současné době z pohledu zajištění nejlepší podmínky ČMSS a Modrá pyramida. Bez zajištění půjčí až 300 000 korun. Noví klienti však musí mít u Modré pyramidy při žádosti o překlenovací úvěr vždy alespoň jednoho ručitele. Při srovnávání aktuálních požadavků spořitelen na zajištění řádných úvěrů je však problém v tom, že v době, kdy dojde ke splnění podmínek pro přidělení úvěru, budou tyto požadavky na zajištění úplně jiné. Významné jsou ale tyto informace pro ty, kdo si chtějí sjednat novou smlouvu spolu s překlenovacím úvěrem. Ti se pak mohou u menších úvěrů podle těchto čísel orientovat při výběru stavební spořitelny. V tabulce jsou spořitelny seřazeny podle sloupce překlenovacích úvěrů.

Max. výše úvěru poskytovaná bez zajištění (v Kč) spořitelna výše řádného úvěru nezajištěná částka překlenovacího úvěru SS ČS 150 000 150 000 ČMSS 300 000 100 000 HYPO 150 000 100 000 Raiffeisen 150 000 70 000 Wüstenrot 200 000 50 000 MPSS 300 000 0

Zdroj: stavební spořitelny

Nejvyšší úvěr bez zástavy nemovitosti

U úvěrů, které již musí být zajištěny, se nejčastěji vyžívá ručitelských závazků. Vyžaduje se většinou jeden nebo dva ručitelé. Pro úvěry o vyšším objemu je pak stejně jako u hypoték využíváno zástavní právo k nemovitosti. Pro někoho ale může být zástava nemovitosti problém. Z tabulky je vidět, že u Wüstenrotu by mohl bez zástavního práva získat až 600 000 korun.

Max. výše úvěru poskytovaná bez zástavy nemovitosti (v Kč) spořitelna výše řádného úvěru (Kč) nezajištěná částka překlenovacího úvěru (Kč) Wüstenrot 600 000 400 000 HYPO 500 000 300 000 MPSS 300 000 300 000 Raiffeisen 500 000 300 000 SS ČS 300 000 300 000 ČMSS 500 000 300 000

Zdroj: stavební spořitelny

Kde se vyžaduje životní pojištění

Životní pojištění dlužníka není vždy nutné. Většinou slouží jako dozajištění. U Buřinky jím lze například nahradit jednoho ručitele, pokud jsou vyžadováni dva. Někdy spořitelny vyžadují životní pojištění i u malých úvěrů, které jsou bez dalšího zajištění.

Povinnost sjednat životní pojištění (podle výše úvěru či nezajištěné částky) ČMSS doplňkové zajištění HYPO nad 500 000 Kč Modrá pyramida nad 20 000 Kč u úvěru bez zajištění Raiffeisen nad 70 000 Kč SS ČS doplňkové zajištění Wüstenrot nad 50 000 Kč

Zdroj: stavební spořitelny

Je však třeba upozornit, že v praxi se postupuje individuálně a se stavební spořitelnou si je možné dohodnout i jiný způsob zajištění, který bude konkrétnímu klientovi lépe vyhovovat. Uvedené zajišťovací prostředky se mohou také různě kombinovat. Záleží na podmínkách úvěrového případu a na vstřícnosti spořitelny.



Máte nějaké praktické zkušenosti se zajišťováním úvěru? S jakými problémy jste se setkali při vkládání zástavního práva do katastru nemovitostí? Dali byste přednost zástavě nemovitosti, nebo zajištění ručiteli?