Spořitelny se předhánějí v novinkách

, aktualizováno

Před několika lety se zdálo, že stavební spoření má své nejlepší chvilky za sebou. Změna zákona o stavebním spoření s sebou přinesla prodloužení doby spoření na šest let a snížení státní podpory. Zdálo se, že kdo neuzavřel smlouvu koncem roku 2003, jako by promarnil svou poslední příležitost. Stavební spořitelny však o klienty přijít nechtějí a dělají vše pro to, aby jim i dnes připadalo stavební spoření zajímavé.