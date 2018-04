Spořitelny vám dají něco navíc

Pošli SMS a Liška ti zpříjemní prázdniny

Liška pro vás připravila letní soutěž, která proběhne ve dvou hracích kolech v obdobích od 1. července do 31. července 2002 a od 1. srpna do 31. srpna 2002. Této soutěže se může zúčastnit každý klient, který správně odpoví na tipovací otázku, kterou nalezne na internetových stránkách stavební spořitelny a zašle správnou odpověď prostřednictvím SMS zprávy. Hlavní cenou soutěže jsou zájezdy k moři nebo na hory, mezi ostatní výherce bude rozdělena výhra v celkové hodnotě 200 tisíc Kč.



Šeková knížka pro věrné klienty

Věrní klienti Českomoravské stavební spořitelny, kteří si v období od 20. května do 31. října 2002 uzavřou s ČMSS následnou smlouvu na minimální cílovou částku 160 tisíc Kč nebo smlouvu o překlenovacím úvěru či úvěru ze stavebního spoření, obdrží při podpisu návrhu smlouvy „Šekovou knížku“ s poukazy na slevu zboží a služeb u vybraných partnerů ČMSS.

S pomocí této „Šekové knížky“ můžete ušetřit při pořizování bytových a zahradních potřeb, zájezdů, mobilních telefonů, oblečení i pojištění. Šeková knížka obsahuje navíc i prémiovou poukázku na Kartu klienta ČMSS, která opravňuje k zvýhodněnému nákupu stavebního materiálu, potřeb, zařízení a služeb pro bydlení u několika tisíc specializovaných obchodů v celé ČR.

Každý den soutěž s Hypo stavební spořitelnou

Pokud v období od 1.6.2002 až do 31.12.2002 správně odpovíte na vlnách rádia Frekvence 1 na jednu otázku týkající se stavebního spoření, máte možnost získat poukázku na nákup v prodejnách Albert a Hypernova v hodnotě 3 000 Kč. Soutěž rádio vysílá každý den.

Elektrospotřebiče od Specialisty

Raiffeisen stavební spořitelna připravila tři kola losovací soutěže pro všechny nové klienty, kteří si uzavřou smlouvu s cílovou částkou minimálně 160 tisíc Kč, včas zaplatí úhradu za uzavření smlouvy a vloží na svůj účet první vklad. Po splnění těchto podmínek může klient získat elektrospotřebiče do domácnosti. Každé kolo má svou uzávěrku, do které se musí splnit stanovené podmínky, aby smlouva byla do losování zařazena. Jednotlivé uzávěrky jsou 31.8.2002 a 31.10.2002.

Sedmkrát správně odpověz a Specialista ti zašle dárek

Raiffeisen stavební spořitelna připravila také anketu obsahující sedm otázek, za jejichž správné zodpovězení získá deset vylosovaných účastníků zajímavé ceny. Do slosování, které proběhne 23. srpna 2002, budou zařazeni pouze ti účastníci ankety, kteří do 19. července zodpoví všech sedm otázek a své odpovědi zašlou na adresu Raiffeisen stavební spořitelny.

Mladí mohou vyhrát discmana

Pokud spoříte se Stavební spořitelnou České spořitelny v rámci programu pro mladé SUMA, máte možnost každý měsíc získat discmana, pokud budete vylosováni.

Najdi zvířátko s Buřinkou

Soutěž Najdi zvířátko vyhlásila Stavební spořitelna České spořitelny na šest měsíců, a to ve dvou etapách (od 1.6.2002 do 31.8.2002 a od 1.9. do 31.11.2002). Tato Podrobné informace o stavebním spoření naleznete zde. soutěž je určena pro všechny – nemusíte mít ani uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Hlavní cenou pro obě etapy je digitální videokamera, další výherci budou odměněni podle toho, kolik jim je let. Podmínkou soutěže je navštívit jednu z osmi zoologických zahrad, najít zvířátko, které sponzoruje Stavební spořitelna České spořitelny, vyfotografovat ho, nebo namalovat a obrázek nebo fotografii poslat spolu se soutěžním kuponem na adresu Buřinky.

Moudrá vkladní knížka

Pokud si uzavřete smlouvu u Všeobecné stavební spořitelny v období od 1.7 do 31.12.2002 na cílovou částkou alespoň 150 tisíc Kč (u JUNIOR Programu na minimální cílovou částku 100 tisíc Kč) a vložíte jednorázový vklad ve výši minimálně 20 tisíc Kč do dvou měsíců od uzavření smlouvy, získáte mimořádnou prémii ve výši 2,5% tohoto vkladu.

Soutěž o 50 myček nádobí zn. Zanussi

Soutěž je určena pro klienty VSSKB, kteří si uzavřou smlouvu s cílovou částkou minimálně 150 tisíc a také pro ty, kteří si o tuto částku svou stávající smlouvu navýší. Pokud zašlete nejoriginálnější fotografii se symbolem Modré pyramidy na adresu Všeobecné stavební spořitelny nejpozději do 31.7.2002 a budete mít štěstí, máte možnost získat jednu z 50 myček zn. Zanussi.

10% sleva na značkové oblečení od Modré pyramidy

Každý nový klient, který si uzavře smlouvu do 31.7.2002 s Všeobecnou stavební spořitelnou, získá poukázku na nákup značkového oblečení v prodejnách OP Prostějov se slevou až 10%. Jedná se o řady značek Profashion, William a Delvin, WAW.

Mimořádné úrokové zvýhodnění

Každá smlouva s cílovou částkou minimálně 140 tisíc Kč, která bude uzavřena s Wüstenrot stavební spořitelnou v termínu od 1. července do 30. září 2002, bude zvýhodněna po pěti letech spoření úrokovým bonusem 35% z částky připsaných úroků, pokud se účastník zřekne úvěru ze stavebního spoření.

Zaujala vás některá z výše zmíněných akcí, které stavební spořitelny nabízejí? Pokuste se vymyslet něco zajímavého, čím byste jako marketingoví specialisté stavební spořitelny chtěli motivovat nové klienty k uzavření smlouvy. Těšíme se na vaše originální nápady.