Spořitelny více berou než dávají

Kromě vstupní úhrady za uzavření smlouvy, kterou si většina stavebních spořitelen účtuje ve výši jednoho procenta z cílové částky, se všech účastníků spoření týká minimálně ještě poplatek za správu účtu. Stavební spořitelny si jej strhávají nejčastěji jednou ročně, Raiffeisen stavební spořitelna čtvrtletně.

Jsou v něm buď zahrnuty všechny služby, nebo je z něj vyjmut poplatek za pravidelný roční výpis, který je zpoplatněn samostatně. V současné době si spořitelny ročně účtují přibližně 300 korun ročně. O něco vyšší poplatek 360 korun má HYPO stavební spořitelna.

Polemik, zda jsou tyto poplatky příliš vysoké, nebo naopak nízké, bylo již mnoho. Klient za vedení účtu spořitelně zaplatí každý měsíc kolem 25 korun. To rozhodně není nijak závratná částka, vedení běžného účtu je mnohem dražší. Na druhou stranu na účtu stavebního spoření neprobíhají po mnoho let celé spořicí fáze často žádné jiné změny než (maximálně) měsíční připisování vkladů, jednou do roka zaslání výpisu a připsání úroků a státní podpory.

Je věcí názoru, zda je 300 korun ročně málo nebo moc, nepěkný na těchto poplatcích je však minimálně fakt, že mohou o mnoho převyšovat to, co klient od spořitelny získá. Po finanční stránce od ní dostává pouze úroky. V současnosti jsou úrokové sazby z vkladů nejčastěji ve výši 2%. Což je v porovnání s jinými spořicími produkty značně vysoký výnos, ovšem málokdy to stačí alespoň na pokrytí spořitelnou účtovaných poplatků.

Připsané úroky nepokryjí účtované poplatky

Vzhledem k tomu, že úhrada za vedení účtu je stanovena pevnou paušální částkou a její výše se neodvíjí od výše naspořené částky, je pro všechny klienty stejná. Nejvíce proto dopadá na smlouvy s nízkými úložkami. Pro představu, jak poplatek může zcela převýšit úrokový výnos, jsou zde uvedeny dvě následující tabulky. Pro několik různě vysokých měsíčních vkladů je zde uvedena částka naspořená po 12 měsíčních úložkách. Příklad tedy mimo jiné odpovídá výsledku, kterého dosáhne klient stavební spořitelny na konci prvního roku svého spoření. Státní podporu ještě nemá připsánu a pro účely příkladu můžeme přijmout předpoklad, že úhrada za uzavření smlouvy byla zaplacena zvlášť a zde se neuvažuje. Při výpočtu bylo použito úročení předlhůtní, kdy jsou vklady na účet zasílány na začátku každého měsíce. Kladného výsledku, kdy získané úroky převýší poplatek, je dosaženo až při měsíční úložce nad 2 200 korun. Většina klientů, kteří nechtějí úvěr, spoří mnohem nižší částky.

TAB. 1

Výše získaných úroků při úrokové sazbě 2 % p.a. a ročním poplatku 285 Kč měsíční vklad (Kč) po 12 měsících naspořeno (Kč) celkový roční úrok (Kč) roční úrok po odečtení poplatku (Kč) 200 2 426 26 -259 500 6 065 65 -220 1 000 12 131 131 -154 1 500 18 196 196 -89 1 700 20 622 222 -63 2 000 24 262 262 -23 2 200 26 688 288 3 2 500 30 327 327 42 3 000 36 392 392 107

Zdroj: Fincentrum

TAB. 2

Výše získaných úroků při úrokové sazbě 4 % p.a. a ročním poplatku 575 Kč měsíční vklad (Kč) po 12 měsících naspořeno (Kč) celkový roční úrok (Kč) roční úrok po odečtení poplatku (Kč) 200 2 453 53 -522 500 6 132 132 -443 1 000 12 263 263 -312 1 500 18 395 395 -180 1 700 20 847 447 -128 2 000 24 526 526 -49 2 200 26 979 579 4 2 500 30 658 658 83 3 000 36 790 790 215

Zdroj: Fincentrum

SS ČS staré smlouvy výrazně diskriminuje

Konkrétní výše úrokové sazby a úhrady za správu účtu uvedené v těchto dvou příkladech jsou převzaty ze sazebníku Stavební spořitelny ČS. To proto, že druhá tabulka ukazuje extrém, se kterým se však v praxi skutečně setkáme. Některým svým klientům totiž SS ČS účtuje bezkonkurenčně nejvyšší poplatek na trhu. Dříve většina spořitelen rozlišovala smlouvy na staré, výhodněji úročené a na nově sjednávané. Klienti s lépe úročenými vklady museli platit vyšší poplatky. V současnosti tento postup používají již jen SS ČS a Raiffeisen. SS ČS účtuje klientům, kteří si u ní sjednali smlouvu do 30.6.2000 a mají vklady úročeny sazbou 4%, ročně poplatek za vedení účtu ve výši 550 korun. K tomu ještě poplatek za roční výpis 25 korun. K jakým výsledkům taková čísla vedou je vidět v druhé tabulce. (Pro jistotu ještě malá poznámka. Výsledky ve výše uvedených tabulkách jsou vypočtené pro prvních dvanáct měsíců jakéhokoli spoření s uvedenými parametry. Tabulky tedy rozhodně neukazují výši úroku, kterou během jednoho roku získá klient SS ČS, který má smlouvu sjednanou již několik let.)

Vzhledem k tomu, že tyto smlouvy, pokud na ně klienti po celou dobu aktivně spořili, mohou mít na účtě již docela vysokou sumu, vyplatí se je nerušit. Pokud majitel takové smlouvy prostředky nyní nepotřebuje, může si smlouvu ponechat jako výhodný spořicí účet. Čtyřprocentní sazbu u ostatních spořicích produktů na trhu v současné době nenajde. Navíc SS ČS nevyžaduje pravidelné spoření, takže je možné nechat smlouvu prostě jen tak ležet. Doba spoření shora omezena není, limitem je pouze výše cílové částky, kterou není možné přespořit. Ročně získaný úrok pak v těchto případech může poplatek 575 korun značně převyšovat.

Jak jsou na tom klienti v jednotlivých stavebních spořitelnách

V následující tabulce je uvedena aktuální výše úrokové sazby z vkladů a úhrady za vedení účtu v jednotlivých stavebních spořitelnách. Příklad stejně jako v předchozích tabulkách ukazuje výsledky za prvních 12 měsíců spoření, úhrada za sjednání smlouvy ani státní podpora se zde neberou v úvahu. Pokud spořitelny účtují navíc poplatek za výpis z účtu, je zde uveden součet obou poplatků. Výsledky jsou spočteny pro tři různé výše měsíčních úložek. Vklady kolem 1 700 korun měsíčně se používají pro „optimalizaci“ státní podpory. Částka 2 200 korun znamená přibližné vyrovnání získaného úroku se strženým poplatkem.

Výše získaných úroků po prvních 12 měsících spoření podle podmínek jednotlivých st. spořitelen pro tři různé výše měsíčních vkladů (Kč) stavební spořitelna úroková sazba (%) roční poplatek (Kč) 1 000 1 700 2 200 ČMSS 2% 290 -159 -68 -2 HYPO přibl. 2,4%* 360 -203 -93 -14 Modrá pyramida 2% 300 -169 -78 -12 Raiffeisen 2% 300 -169 -78 -12 SS ČS 2% 285 -154 -63 3 Wüstenrot 2,1% 280 -143 -46 22

Zdroj: Fincentrum; *HYPO spořitelna úročí vklady u svého spořicího tarifu NS základní úrokovou sazbou ve výši 2 %, pokud klient splní předepsané podmínky, získá navíc 20% úrokové zvýhodnění. Uvedená výše sazby 2,4 % je tedy přibližná.

Výsledky jsou v jednotlivých spořitelnách dosti podobné, o něco málo lépe jsou na tom klienti Wüstenrotu. Nejméně výhodné podmínky má z tohoto pohledu HYPO spořitelna, vysoký poplatek nevykompenzuje ani nejvyšší úroková sazba na trhu.



