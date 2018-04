Spořitelny zkouší trik. Splátka hypotéky úvěrem se ale nemusí vyplatit

Český stát si jako jednu z priorit stanovil vlastnické bydlení a bytovou výstavbu. Za tímto účelem připravil několik dotací a zvýhodněných produktů. Mezi nimi vévodí možnost odpočtu úroků z úvěrů na zajištění vlastního bydlení od základu daně z příjmů.

Možnost odpočtu úroků je jedním z největších daňových stimulů pro fyzické osoby. Domácnost si může odečíst od základu daně až 300 tisíc korun zaplacených na úroku z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření. Faktická úspora tak činí až 45 tisíc korun ročně.



Má to ale háček, spočívající v definici "bytových potřeb". Ve stručnosti jde o to, že pokud refinancujete úvěr na bydlení podruhé, ztrácíte nárok na daňový odpočet.

"Úroky z úvěru použité na splacení úvěru, kterým bylo refinancováno splacení původního úvěru, odečitatelné nejsou," potvrdil náš závěr Radek Ležatka z oddělení komunikace MF ČR.

Stavební spořitelny využívají neznalosti klientů

Stavební spořitelny se vrhly do boje o hypoteční klienty s překlenovacími úvěry. Jejich úspěšnost je ale hodně závislá na neznalosti klientů. Pokud využijete ke splacení hypotéky překlenovací úvěr, v okamžiku "překlopení" překlenovacího úvěru na řádný ztrácíte nárok na daňové úlevy.



Podle nesčetných názorů čtenářů jde přinejmenším o nespravedlivý stav, který ale zřejmě ještě dlouho potrvá. "V tomto ustanovení se v současnosti nepřipravuje žádná změna," uvedl Radek Ležatka.

Úrok z řádného úvěru ze stavebního spoření by musel být přinejmenším o 15 procent nižší než úrok na hypotéce (za současné daňové sazby). V praxi to znamená, že aby se výměna hypotéky za překlenovací a následně řádný úvěr ze stavebního spoření vyplatila, musel by být úrok řádného úvěru ve výši 4,25 procent při hypotéce úročené 5 procenty.

Samozřejmě ve prospěch stavebního spoření hrají i další aspekty - např. možnost kdykoli předčasně splatit, neměnná výše úrokové sazby, nižší poplatky za vedení a podobně.

Co na to stavební spořitelny?

Stavební spořitelny se stejně jako banky zříkají zodpovědnosti za případné uplatnění úroků v rozporu ze zákonem.

"Klient je ze strany Raiffeisen stavební spořitelny informován, že úroky z úvěru jsou daňově uznatelné za předpokladu, že splňuje další zákonné podmínky, tj. např. trvalé bydliště klienta nebo osoby blízké," uvedla Jana Koudelková z Odboru péče o klienty Raiffeisen stavební spořitelny.

"Stavební spořitelna České spořitelny vždy na začátku kalendářního roku zasílá všem klientům, kteří mají úvěrový účet, potvrzení o úrocích zaplacených v uplynulém roce. Klient sám pak rozhoduje o tom, zda tento doklad uplatní ke snížení základu daně z příjmu o zaplacené úroky," odpověděla Hana Trhoňová z Tiskového centra České spořitelny a dodala: "SSČS dosud nezaznamenala žádný podnět ze strany klienta na toto téma."

Náprava? Změna jednoho písmenka v zákoně



Klient, který již jednou změnil banku financující jeho bydlení, se stává jejím vazalem - stejně jako mladí, kteří chtějí využít státní dotaci. Náprava je přitom naprosto jednoduchá. Stačí změnit jedno písmenko v zákoně o daních z příjmů. V posledním bodě odstavce 3 paragrafu 15 zákona, který zní: "h) splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g)" stačí vyměnit poslední písmenko g) na h).



Více si přečtěte na Hypoindex.cz.