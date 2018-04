Sport nebo vzdělání? Překvapivě jednoduchá volba.

Zdá se vám, že jsou profesionální hokejisté, fotbalisté nebo tenisté nafoukané hvězdy, kterým někdo zcela nesmyslně a za nic sype do kapes zlaťáky, zatímco vy se každým dnem dřete v práci za pár korun. Podívejme se tedy na to, jak jednoduché je stát se Nedvědem či Jágrem z pohledu statistiky a financí.

Dnes se skutečně v profesionálním sportu točí neskutečné peníze. Je až neuvěřitelné, kam pomohly příjmům sportovců vynálezy posledních několika desítek let. Že nevíte kam mířím? Podívejte jak média typu televize či internetu roztočily reklamní běsnění? Zatímco před čtyřiceti lety mohlo zápas našeho národního týmu sledovat na stadiónu přinejlepším několik desítek tisíc fanoušků, tak dnes díky televizi mohou atraktivní sportovní podívanou sledovat stovky miliónů lidí na celém světě.

Není tedy divu, že velké sportovní události, kam lze zařadit olympijské hry či mistrovství světa ve fotbale, poskytují ideální prostředek k různým formám zviditelnění. Za reklamu na těchto událostech jsou ochotny světové firmy utrácet velké množství prostředků. Nejlepší sportovci světa mají dnes mnohem vyšší příjmy ze svého učinkování v reklamách než za své výkony na sportovních kolbištích. Slzu v oku možná musí zamáčknout géniové, kteří bavili na fotbalových trávnících či hokejových stadiónech diváky podobně jako dnešní vrcholoví sportovci, avšak jejich příjmy byly v porovnání s těmi dnešními více než směšné.

Obojživelníci vymizeli, není se čemu divit

Ta tam je doba, kdy sportovci dokázali dělat více sportů na vrcholové úrovni. Vzpomeňme si kupříkladu na Josefa Resslera Ořovského, který v dobách své nejlepší slávy dominoval českému lyžování a na dřevěných prkénkách k údivu korzující veřejnosti sjel Václavské náměstí. Kromě pověsti nejlepšího lyžaře se velmi angažoval i v ostatních sportech. Ještě v polovině dvacátého století se objevili borci, kteří uměli na vrcholové úrovni hokej či fotbal. Dnes již takové obojživelníky nenajdeme.

Současní sportovci jsou stále výkonnější a není divu, že pouze každodenní dřina dítěte od nejútlejšího mládí může znamenat pohádkové příjmy v budoucnosti. Spojit kariéru vrcholového sportovce a kvalitní vzdělání již v dnešní době možné není. Někdo může namítnout, že existují vrcholoví sportovci s vysokou školou, ale to je skutečně nepatrné procento. Zkusme tedy srovnat dva světy z finančního úhlu – investice do sportu a investice do vzdělání.

Sport živí pár vyvolených, vzdělání milióny

Většina poblázněných rodičů si myslí, že jejich potomek začne hrát hokej a za 15 let bude v NHL vydělávat několik miliónů dolarů ročně. To se sice může stát, avšak taková pravděpodobnost je neuvěřitelně nízká, i když si to žádný rodič není ochoten připustit. Málokdo si je totiž ochoten uvědomit, že sportem vydělává skutečně absolutní špička. Kariéra sportovce je navíc neuvěřitelně krátká a období, kdy špičkový sportovec za svoje výkony dostává peníze trvá deset, maximálně patnáct let.

Za tak krátkou kariéru si tedy sportovec musí vydělat v podstatě na celý život. Samozřejmě, že koncem aktivní kariéry nekončí život jedince, avšak drtivá většina z nich se potom musí živit tím, co vystudovala. Pouze hrstka z aktivních sportovců se totiž prosadí jako dobře placení trenéři. Navíc většina sportů stojí stranou zájmu médií, s čímž souvisí také samotné odměny hráčů. Zajistit se tedy v našich zeměpisných šířkách krátkou sportovní kariérou na celý život lze v podstatě jenom hokejem, fotbalem či tenisem.

Podívejme se tedy kupříkladu na hokej. Přibližně sto Čechů hraje v NHL a ti jsou v podstatě do konce svého života finančně zajištěni. Řekněme, že přibližně padesát dalších českých hokejistů hraje v nejvyšších evropských ligách a ti jsou také do konce života zajištěni. V naší lize jsou hráčům také vypláceny vysoké platy, avšak pouze menší skupině jednotlivých týmů. V každém klubu jsou velmi štědře odměňováni klíčoví hráči, zatímco hráči třetích pětek či dokonce náhradníci si na velké peníze doopravdy nepřijdou. Suma sumárum se hokejem na celý život finančně zabezpečí, tak asi tři stovky českých hokejistů. V porovnání s počtem registrovaných hokejistů v České republice je to skutečně nepatrný zlomek. V divácky a sponzorsky nezajímavých odvětvích je situace mnohem horší, neboť tam mohou dobře vydělat povětšinou jenom reprezentanti.

Vrcholový sport dnes přináší pro rodiče obrovské finanční náklady, časové ztráty a pravděpodobnost, že jejich potomek se tím finančně zabezpečí je poměrně nízká. Investice do vzdělání má na druhé straně nepochybně vyšší pravděpodobnost, že se v budoucnu odpovídajícím způsobem zhodnotí prostřednictvím dobře placeného místa. Investice do vzdělání je koneckonců považována za vůbec nejvýnosnější ze všech. A to v porovnání s jakýmkoli investičním instrumentem. Navíc díky vzdělání člověk má člověk možnost vydělávat po mnohem delší dobu než vrcholový sportovec, který se musí zabezpečit řekněme během deseti let.

Rozhodně můj pohled na věc nemá sloužit jako odstrašující prostředek vůči sportu. Naopak. Pouze bych chtěl upozornit zfanatizované rodiče na sportovištích, kde se prezentuje jejich potomek, od velkých zklamání. Je skutečně humorné a někdy spíš smutné pozorovat bláznící rodiče stojící za mantinelem nebo v hledišti. Právě ti jsou totiž nejvíce zklamaní, když jejich potomek není Jágrem nebo Nedvědem a nechápou pravou krásu sportu. Propracovat se na špičkového sportovce je totiž neuvěřitelně obtížné a podaří se to skutečně málokomu. Doufám, že si to právě tito rodiče uvědomí.

Zaplatíte svém potomkovi raději špičkové vzdělání nebo špičkové trenéry? Jak obtížné je stát se profesionálním sportovcem? Těšíme se na vaše názory.