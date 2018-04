Spořte, zaplatíte nižší daně

U penzijního připojištění si můžete od daňového základu odečíst až 12 000 korun ročně. Má to ale háček, abyste využili celou částku, musíte zaplatit 18 tisíc. Na prvních 6 000 (500 korun měsíčně) dostáváte státní příspěvek, proto se do slevy nepočítají. Z toho vyplývá, že nejlepší je spořit měsíčně 1 500 korun. Samozřejmě je třeba dodržet podmínky smlouvy – spořit do šedesáti a přitom minimálně pět let.

Počátkem každého kalendářního roku dostanete od svého penzijního fondu vyúčtování. Z něho po odečtu 6 000 korun poznáte, o kolik si smíte daně snížit.

. Sleva Daňovou úlevu nezískáváte průběžně, ale vždy jednou za rok, když vypořádáváte daně.

Úrazové pojištění se nepočítá

Také u životního pojištění si můžete odečíst pojistné maximálně 12 000 korun za rok. Ideální tedy je platit tisícikorunu měsíčně. Pokud tak činíte, ušetříte za rok na daních 1 800 korun.

To však jen tehdy, pokud jde celá tisícovka na životní pojištění. To, co si připlácíte třeba za připojištění úrazu či invalidity, se totiž se daňových úlev netýká. Přesnou sumu vám na začátku roku zašle pojišťovna, vy se jejím výpočtem nemusíte nijak zatěžovat. Jen dojdete s potvrzením do mzdové účtárny, případně částku uvedete v daňovém přiznání za rok 2008.

Kolik ušetříte

Zaplacené pojistné nebudete odečítat přímo od daní (neušetříte tedy 12 tisíc, jak to z některých reklam neznalému může vyplývat), ale od daňového základu. Tedy od částky, ze které se daň vypočítává.

Daň z příjmu mají letos všichni stejnou, patnáct procent bez ohledu na výši výdělku. Tím se sjednotily i úspory za zaplacené pojistné. Vydělat můžete maximálně 3 600 korun. Z toho 1 800 korun za životní pojištění a stejnou částku za penzijní připojištění.

Předčasné ukončení je se ztrátou

Veškeré daňové úlevy jsou pro vás výhodné, ale jen v případě, že vydržíte platit celou sjednanou dobu. Pokud vypovíte smlouvu dříve, přijdete u penzijního připojištění o státní příspěvky. I odbytné u pojištění bude nízké, protože teprve zhruba po deseti letech máte nárok na peníze do pojištění vložené. Ale hlavně budete muset uplatněnou daňovou úsporu vrátit. Týká se jak životního pojištění, tak penzijního připojištění.

V praxi to probíhá tak, že v daňovém přiznání za rok, kdy jste smlouvu předčasně ukončili, uvedete jako příjem všechny částky, které jste si po léta od daní odečítali. Pokud jste si neschovávali potvrzení, změnili práci, takže už nevíte, kolik to bylo, pojišťovna či penzijní fond vám sumu, na kterou jste měli nárok, na požádání vyčíslí.

Zaměstnavatelé mohou přispět až 24 000 korun za rok

Letošní novinkou je zvýšený limit na osvobození příspěvků od zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění. Zaměstnavatel vám totiž může na obě pojištění přispívat, a to až 24 000 korun za rok na obě dohromady. Kolik přesně vám dá, je na něm, pokud tedy máte uzavřeno pouze penzijní připojištění, můžete se teoreticky dočkat příspěvku až 2 000 korun měsíčně. Přičemž platí, že tyto peníze dostanete v čistém a ani zaměstnavatel je nedaní. Neplatíte z nich ani sociální a zdravotní pojištění.

To, že váš zaměstnavatel příspěvky poskytuje, však ještě neznamená, že vy u něj uspějete. Některé podniky totiž podmiňují přídavky tím, že si smlouvu sjednáte u konkrétní pojišťovny, a to nemusí být pro vás zdaleka ta nejvýhodnější. Navíc je třeba si uvědomit, že životní pojištění se zavazujete platit na několik desítek let a zaměstnavatele třeba po pár letech změníte a ten další už vám přispívat nemusí. U penzijního pojištění je situace jednodušší – přechod z jednoho fondu do druhého zatím není nijak omezen.

Kdy si můžete snížit daně

Životní pojištění

Zvýhodnění v podobě snížených daní se týká jen pojistek, kde si spoříte, tedy když máte sjednané takzvané kapitálové nebo investiční životní pojištění. Nebo pojištění s jednorázovým pojistným. Zároveň však musíte splnit podmínku, že máte pojistku sjednanou do roku, kdy vám bude šedesát. Smlouva přitom bude trvat minimálně pět let. Pokud máte životní pojištění pouze rizikové, daňové úlevy se vás netýkají.

Penzijní připojištění

Snížit daňový základ můžete v případě, že platíte měsíčně více než 500 korun. Maximum, při kterém lze daňové výhody uplatnit, je 1 500 korun měsíčně.