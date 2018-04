Sportka táhne více než podílové fondy

Fondům, jejichž správci jsou členy Unie investičních společností, svěřili investoři již 115,9 mld. Kč. Hodnota vlastního jmění fondů vzrostla za červenec o 1,5 mld. Kč. Nepříliš přesvědčivý nárůst majetku ve fondech mají pravděpodobně na svědomí prázdninové měsíce, spíše než obavy z budoucnosti (jako v období po září 2001 nebo před válkou v Iráku).

Největší výpadek proudu v historii USA, který postihl takřka polovinu severoamerického kontinentu, na krátkou chvíli ovlivnil ceny na finančních trzích (růst cen dluhopisů a pokles akcií), avšak ty se záhy (poté, co se potvrdilo, že nejde o teroristický čin) vrátily k původnímu trendu. Vývoj u akcií byl tentokrát (oproti minulým třem týdnům) nezpochybnitelně pozitivní. S&P 500 si připsal 1,32 %, Nasdaq 3,43 %, ještě lépe si vedly akcie v Evropě a Japonsku: Eurostoxx 50: +3,41, Nikkey 225: +5,75 %. Dluhopisy opět ztrácely.

Očekávanými událostmi minulého týdne bylo především zasedání amerického Fedu, který podle očekávání nesnížil sazby, a makroekonomická čísla o HDP v Evropě, cenových indexech a nezaměstnanosti v USA. Vše bez větších překvapení. Od zprávy Fedu a optimistických číslech o americké ekonomice (snad kromě nezaměstnanosti) můžeme očekávat další tlak na pokles cen dluhopisů, ekonomika eurozóny si naopak na oživení bude muset ještě počkat. Růst HDP za poslední čtvrtletí poklesl na rovnou 0,00 % (meziročně 0,4 %). Deflace stále není zažehnána v USA, v Evropě ani v ČR (především pokles cen výrobců).

Domácí trh byl rovněž bez velkých pohybů. Akcie zůstaly při zemi, dluhopisy mírně ztrácely, i když pozitivní jistě bylo středeční upsání patnáctiletých dluhopisů v objemu 15 mld. Kč (s mírně převyšující poptávkou, s již standardním výnosem nad srovnatelnými německými dluhopisy).

Rozdělení majetku v podílových fondech (celkem 115,86 mld. Kč)



Celkové čisté prodeje fondů za týden jsou sice 1,23 mld. Kč v záporu, nicméně pokles má na svědomí ČSOB Výnosový s čistými odkupy za 993 mil. Kč. Jinak byly prodeje opět na nízkých hodnotách. Nejvíce peněz si připsaly opět dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. Nicméně v žebříčku retailových fondů jsou na předních místech (5., 6. a 7.) i akciové fondy - IKS fond světových indexů, Živnobanka akciový fond a ISČS Sporotrend. Celkem těmto fondům přibylo 19 mil. Kč, což je více než za celý červenec, kde činily čisté prodeje akciových fondů 5,6 mil. Kč.

Akciové fondy rovněž zaznamenaly největší týdenní výkonnost, v průměru 2,9 %. Špatně se nevedlo ani, i kdyžuvolnil místo v tabulce nově sloučenému fondu(1.IN fond fondů se přejmenoval a sloučil s dalšími čtyřmi fondy, v současnosti je však obchodování v souvislosti se slučováním pozastaveno a bude obnoveno až 1. zíří - výsledný fond je podle statutu již akciovým fondem).

Situaci u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu bychom mohli popsat stejnými slovy jako v minulých dvou týdnech (viz - Pozor: už i dluhopisovým fondům dochází dech!), s tím rozdílem, že opět o desetiny poklesla výkonnost na ročním horizontu. Pokles cen dluhopisů nás bude pravděpodobně doprovázet i v dalších měsících, „konvergenční hra“ u polských nebo maďarských dluhopisů se stále vyplácí (viz. nejlepší umístění IKS Plus bondového).

Výkonnost smíšených fondů se pohybuje jak v kladných, tak v záporných hodnotách, s tím, že výnosy nedosahují úspěchů akciových fondů. V ročním horizontu vyčnívá nad ostatní výkonnost IKS balancovaného (+18,6 %), který rovněž zaznamenal příliv peněz od podílníků (čisté prodeje činí 5 mil. Kč za týden).

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS EUROTREND 4,18% ČPI OPF Fond farmacie a biotec 0,16% IKS fond světových indexů 3,47% OPF AKRO Eurotech 0,29% ISČS SPOROTREND 2,82% AKRO OPF mezinárodní akciový 0,55% Dluhopisové IKS Plus bondový 0,36% ISČS SPOROBOND -0,43% ISČS BONDINVEST 0,10% ČPI OPF Fond státních dluhopis -0,34% ISČS TRENDBOND 0,03% IKS dluhopisový -0,33% Fondy fondů IKS fond fondů 3,68% ISČS GLOBALTREND 2,94% ČSOB Akciový Mix 2,10% Peněžního trhu ČPI OPF Peněžní 0,04% OPF AKRO OBLIGACE -0,24% J&T AM PERSPEKTIVA P 0,04% ISČS SPOROINVEST -0,01% ČSOB výnosový 0,04% IKS peněžní trh 0,00% Smíšené Pioneer Trust 2,28% ČSOB KVANTO Kombinovaný -0,04% IKS balancovaný 2,12% Balancovaný f. nad., ŽB-Trust -0,02% ISČS SPOROMIX 5 1,75% 1.IN PIF -0,02% Čisté prodeje mil. Kč IKS Dividendový 222,1 ČSOB výnosový -993,0 ISČS SPOROBOND 73,5 ČPI Český OPF -426,9 IKS peněžní trh 61,5 ČPI Moravskoslezský -201,9

