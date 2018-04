Spory s bankou vám pomůže vyřešit finanční arbitr. Zadarmo

Ovšem ne všechny podněty od klientů skončí návrhem na zahájení řízení s bankou. Buď nespadají do okruhu, v němž arbitr spory podle zákona může řešit, nebo se vyjasní dřív.

Bankomat ČSOB nevydal peníze

Na finančního arbitra se obrátil klient ČSOB, který vybíral peníze z bankomatu ČSOB, ale bankomat mu je nevydal. Na výpisu z účtu měl vybíranou částku odečtenu. Klient vše reklamoval u své banky.

Dotaz klienta:

"Chci se zeptat, zda mi bude vrácen poplatek za výběr z bankomatu a jestli budu mít nárok na ušlý úrok osm procent z vybírané částky. Má ČSOB lhůtu na vyřízení mé reklamace opravdu 30 dnů od podání?"

Odpověď finančního arbitra Františka Klufy:

"Lhůta na vyřízení reklamace je uvedena v obchodních podmínkách, vrácení poplatku a úroku se odvíjí od výsledku reklamace. Pokud banka uzná, že pochybení bylo na její straně, částka by měla být vrácena včetně poplatku.

Jestliže reklamace bude vyřízena ve váš neprospěch máte možnost zaslat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem. Součástí by měla být i kopie odpovědi banky na vaši reklamaci a výpisu z účtu, na kterém je částka odúčtována. Návrh naleznete na http://www.finarbitr.cz/cs/. V případě, že by finanční arbitr vyhověl vašemu návrhu, přiznal by i poplatek a byl-li by dostatečně prokázán i ušlý zisk, tak i tento."

jaké spory řeší finanční arbitr Finanční arbitr řeší spory mezi institucemi (nejčastěji bankami) a jejich klienty při:

• provádění převodů peněz

• opravném účtování

• inkasu

• používání elektronických platebních nástrojů (platební karty apod.) Veškeré spory řeší bezplatně, nezávisle a nestranně.

Pojištění vkladu u družstevní záložny

Dotaz klienta:

"Kde si mohu ověřit, že vybraná družstevní záložna skutečně splnila podmínku o pojištění vkladu a tudíž, že se nemusím obávat o vložené peníze?"

Odpověď finančního arbitra Františka Klufy:

"Podívejte se na webové stránky Fondu pojištění vkladů http://www.fpv.cz/, tam je seznam všech institucí, které mají vklady klientů ze zákona pojištěny pojištěny."

Odklad splátek u stavební spořitelny

Dotaz klienta:

"Měla jsem od stavební spořitelny povolený odklad splátek. Ovšem po dobu odkladu mě dala do registru neplatičů. Nikdo mě na toto neupozornil, a proto mi teď banka nechce dát hypotéku. Zažádala jsem stavební spořitelnu, aby mě z registru vymazala.

Za jak dlouho mě může vymazat? Jak postupovat, pokud to neudělá? A je normální, že když mám odklad, tak budu v registru?"

Odpověď finančního arbitra Františka Klufy:

"Do úvěrového registru jsou zadávány pozitivní i negativní informace klientů, kteří čerpají nebo čerpali úvěr, např. i kontokorent či povolený debet. Z registru je tedy patrná vaše platební morálka.

Negativní zápis se objeví v případě, že jste v prodlení se splátkou. Teoreticky je možné se tam dostat i kvůli jednomu dni prodlení. Zpravidla se ale několikadenní prodlení v registru neeviduje.

Zápis neslouží jako 'potrestání' dlužníků, ale ostatní instituce z registru čerpají informace o klientech a jejich zadlužení, aby mohly posoudit rizikovost klienta v případě čerpání dalších úvěrů.

Informace v registru jsou archivovány maximálně čtyři roky a aktualizovány jednou měsíčně. Z výše uvedeného je patrné, že výmaz, bude-li o něj požádáno a bude prokázán, by mohl být proveden ve lhůtě zhruba jednoho měsíce."

Výběr z kreditní karty Citibank

Dotaz klienta:

"Začátkem března jsem na kreditní kartu Citibank vybral v bankomatu celý limit. Ještě pět dnů poté ale nebyl na mém on line výpisu o obratech na kreditní kartě o provedeném výběru z bankomatu žádný záznam. Tudíž jsem nemohl dluh vyrovnat pomocí povelu na menu v systému banky.

Další den mi volala pracovnice Citibank a vymáhala splacení poplatku, respektive úroku za použití kreditní karty. Není tento postup banky odporující dobrým mravům nebo lichva a to i tehdy, pokud je součástí obchodních podmínek banky?"

Odpověď finančního arbitra Františka Klufy:

"Podejte v bance reklamaci a žádejte vysvětlení, proč nebyl výběr v systému zobrazen. Pokud bude reklamace vyřízena ve váš neprospěch, můžete do naší kanceláře zaslat návrh na zahájení řízení a my jsme oprávnění ze zákona toto prošetřit.

Banka má za povinnost poskytovat v zákonné lhůtě informace o transakcích. Zároveň vám však výběrem v bankomatu vznikl závazek, který je dle sjednaných podmínek nutný splatit. Veškeré podmínky musí být uvedeny ve smlouvě a obchodních podmínkách.

Pokud máte pocit, že postup odporuje dobrým mravům, resp. jsou v rozporu se zákazem používání nekalých obchodních praktik, obraťte se s tímto problémem na odbor ochrany spotřebitele v České národní bance."