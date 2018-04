Spotřeba benzinu při pracovní cestě

Zaměstnanec byl vyslán na dvě pracovní cesty vlastním autem. V těchto případech je povinen předložit doklad o nákupu pohonných hmot v den konání pracovní cesty. Pracovní cesty se uskutečnily v pondělí a v úterý. Zaměstnanec však předložil doklad o nákupu pohonných hmot z neděle. Můžeme uznat takový doklad? V případě, že můžeme doklad uznat, bychom rádi věděli, zda bude platný pouze pro první cestu, nebo pro obě.Zákon o cestovních náhradách stanoví, že náhrada za použití vlastního motorového vozidla se skládá ze základní náhrady, která činí u osobních vozů 3,30 Kč, a z výdajů za pohonné hmoty, jež se počítají podle cen pohonných hmot platných v době použití vozidla a přepočtených podle spotřeby vypočítané aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla. Podle zákona by měl pracovník prokázat výdaje příslušným dokladem. Pokud to neudělá, může mu zaměstnavatel poskytnout náhradu v jím uznané výši s přihlédnutím k podmínkám pracovní cesty. Z toho vyplývá, že zaměstnanec by měl prokázat cenu nakoupených pohonných hmot dokladem vydaným v den pracovní cesty, kterou uskutečnil. V uvedeném případě však podle našeho názoru lze vycházet ze situace, že zaměstnanec den před nařízenou pracovní cestou připravoval vozidlo k této cestě a součástí přípravy bylo i načerpání pohonných hmot. Jestliže pak první i druhou pracovní cestu uskutečnil ihned v následující dny, lze doklad o ceně čerpaných pohonných hmot použít pro obě pracovní cesty. Kdyby však došlo k přerušení několika dní mezi jednotlivými cestami, lze doklad o ceně použít pouze pro první cestu a pro další cestu by měla být zúčtována náhrada podle ceny pohonných hmot stanovené vyhláškou.