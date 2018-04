Pozor na smluvní pokuty u půjček, upozorňuje na novinky právník

"Z naší zkušenosti vyplývá, že ani lidé ani firmy zatím nový občanský zákoník moc neřeší, protože jednoduše neví, co si o něm mají myslet a jak ho používat. Je to tak obrovsky tlustá kniha, že ji nikdo nechce číst," říká Martin Šváb, ředitel právního oddělení Provident Financial.

Jak dodává, podstatné informace ohledně půjček včetně nových pravidel, které přinesl nový občanský zákoník, je však užitečné znát. Neznalost totiž může úvěr zbytečně prodražit či zkomplikovat život.

V poslední době se hodně mluví o zkreslování ve výpočtech roční procentní sazby nákladů (RPSN), která slouží k porovnání, jak jsou úvěrové nabídky drahé. Co by si měl každý v prvé řadě ohlídat, když si potřebuje půjčit?

Než se klient rozhodne pro konkrétní půjčku, měl by vždy požadovat písemnou předsmluvní informaci, aby si mohl doma v klidu vše promyslet a porovnat s jinými nabídkami. V předsmluvních úvěrových nabídkách musí ze zákona každý poskytovatel spotřebitelského úvěru uvést veškeré důležité informace, za jakých podmínek peníze půjčí, jaké budou mimo jiné splátky, RPSN a kolik korun za zvolenou dobu splatnosti klient celkově zaplatí. Tato celková cena je pak pro porovnání s jinou nabídkou vždy jedním z nejdůležitějších údajů. Je ale třeba vždy srovnávat cenu stejně vysokého úvěru se stejnou dobou splatnosti.

Nový občanský zákoník říká, že výše úroků záleží v prvé řadě na domluvě. Co si pod tím představit? Může klient zkusit s bankou smlouvat, aby získal půjčku za nižší úrok?

Ano, je to do určité míry možné. Vždy to ale bude záviset na bonitě klienta, tedy na tom, jaké má příjmy, jak je schopen splácet, zda nemá záznam registrech dlužníků a zda nemá sjednané jiné půjčky. Rizikovější klient, prostor pro smlouvání nedostane.

Co se stane, když zjistím, že v úvěrové smlouvě, kterou jsem podepsala, není výše úroku stanovena, a tudíž jsem se o úroku nedohodla? Mám nějakou jistotu, že se mi půjčka neprodraží?

V takových situacích se výše úroku řídí právním předpisem. Nebudou-li úroky domluveny, bude platit úrok, který je v té době uzavření smlouvy a v místě bydliště dlužníka v bankách obvyklý.

Fakta Dvě třetiny Čechů tvrdí, že půjčit si patří dnes k normálnímu způsobu života. 59 % Čechů již má půjčku

21 % plánuje půjčku sjednat v následujících dvanácti měsících

69 % už hledá nejlepší nabídku

77 % preferuje banku Zdroj: průzkum Sberbank, duben 2014

Nový občanský zákoník zároveň omezuje i celkovou maximální výši úroků. Můžete vysvětlit na příkladu, co to konkrétně znamená?

Toto omezení lze použít například v situaci, když by finanční instituce úmyslně nepožadovala po dlužníkovi splacení dluhu, aby co nejvíce prodloužila dobu, po kterou má klient peníze půjčené. Tedy dobu, za kterou musí platit úrok. Podle zákona může částka z takto získaných úroků dosáhnout maximálně výše původně půjčené částky.

A co smluvní pokuta pro případ, že se opozdím se splácením. Musí být sjednána písemně?

Zde došlo k důležité změně, nový občanský zákoník odstranil požadavek písemné formy pro sjednání smluvní pokuty. Smluvní pokutu tak je v podstatě možné sjednat i telefonicky či ústně. Dejte si proto pozor, když se vás během nahrávaného telefonátu s finanční institucí zeptají, zda souhlasíte, že v případě nesplácení vám budou uplatňovat smluvní pokutu a sdělí vám její konkrétní výši.

Je možné se nějak bránit, když bude smluvní pokuta nepřiměřená?

Soud bude moci snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu například v případě dlužníkova malého prodlení se splácením. Dobré je také vědět, že smluvní pokuta již nemusí být ujednána jenom v penězích. V případě nesplácení úvěru tak mohou posloužit jako smluvní pokuta i movité věci z domácnosti dlužníka, nebo jeho služby.

Říkáte, že smluvní pokuta může být uhrazena službou, co si pod tím představit?

Například to, že si malíř pokojů půjčí 100 tisíc korun a v případě prodlení se zaváže zaplatit smluvní pokutu. Když nebude moci splácet, bude se moci domluvit, že smluvní pokutu "uhradí" vymalováním kanceláří věřitele.

Příklad Smlouva o úvěru nebude platná, když ji důchodce ve věku 80 let podepíše při nákupu zboží na předváděcí akci. Smlouva totiž obsahuje obchodní podmínky, které jsou napsány malým písmem na šesti stranách a obsahují ujednání, které navýší celkovou výši úvěru o 100 procent ceny zboží (např. ujednání o dopravě a instalaci zboží). Důchodci toto ustanovení ani nikdo prokazatelně nevysvětlil.

Co když podepíšu úvěrovou smlouvu, jejíž text je předtištěn na formuláři.

Smlouva uzavřená tzv. adhezním způsobem (na formuláři) nesmí obsahovat ujednání či doložky, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo které jsou nesrozumitelné. Taková doložka je platná pouze za předpokladu, že zákazníkovi nepůsobí újmu, nebo prokáže-li podnikatel, že význam doložky zákazníkovi dostatečně vysvětlil.

V úvěrových smlouvách se objevují i nejrůznější doložky. Na jakou doložku je třeba si dát velký pozor a raději smlouvu nepodepisovat?

Ostražitost je na místě, když se v úvěrové smlouvě objeví doložka změny okolností. Pokud klient takovou smlouvu podepíše a převezme na sebe takzvané nebezpečí změny okolností, může mít v budoucnu potíže. Dojde-li totiž po uzavření smlouvy k podstatné a neočekávané změně okolností, zbaví se tím možnosti domáhat se změny smluvních podmínek.

Můžete být konkrétní a vysvětlit to na příkladu?

Půjčíte si peníze, určitou dobu splácíte a pak se vám stane úraz, po kterém zůstanete invalidní a nebudete schopni splácet půjčku. V takovém případě můžete iniciovat jednání se svojí finanční institucí, aby vám snížila, nebo odložila splátky. Pokud ale ve smlouvě podepíšete doložku změny okolností, poskytovatel úvěrů vám nemusí vyhovět.