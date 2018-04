Čech má půjčku 2,5krát dražší než Němec. Ročně téměř o 9 tisíc

"Marže na spotřebitelských úvěrech v České republice, v Polsku a na Slovensku dosahují 15 procent. Zatímco průměr v eurozóně je pouhých sedm procent, tedy více než dvakrát nižší. V České republice 70 procent trhu ovládají tři největší poskytovatelé spotřebitelských úvěrů a úrokové sazby tu patří k nejvyšším ze zemí Evropské unie" říká Petr Řehák, člen představenstva a obchodní ředitel Equa bank.

Jak dodává, v Německu dosahují marže dokonce 5,78 procent a oproti Česku jsou 2,5krát nižší.

"Pokud by se marže dostaly na úroveň běžnou v západní Evropě, ušetřily by české domácnosti na spotřebitelských úvěrech až 22 miliard korun. V průměru by každý Čech ročně ušetřil na svém spotřebitelském úvěru 8 830 korun," poznamenává Řehák.

Náklady na půjčku má zohlednit úroková sazba

Zlevnit úvěry lze například tím, že banky zruší poplatky za vedení a správu úvěru. "V západních zemích se objevuje v posledních měsících zřetelný trend rušení poplatků za vedení úvěru. Také čeští klienti si začínají v poslední době uvědomovat, že platit za zřízení nebo vedení půjčky je nesmysl," říká Lukáš Tomis ze Zuno.

"Platit za vedení úvěru nám přijde podobně absurdní, jako chtít po klientech poplatky za příchozí platbu nebo vložení peněz do banky. S náklady na vedení půjčky, ale například i za poskytnutí půjčky, by měla banka podle našeho názoru počítat již při tvorbě úrokové sazby, protože nejde o žádné nadstandardní služby. To by současně klientům umožnilo lépe porovnávat nabídky jednotlivých bank," dodává Vladimír Komjati z Air Bank.

Aby přilákaly pozornost klientů, přišly tři nejmladší tuzemské banky (Air Bank, Equa bank a Zuno) s půjčkami bez dalších poplatků.

Zájem klientů roste

Air Bank odpustí například část splátek, pokud klient půjčku řádně splácí. Dosáhnout tak lze na zajímavý bonusový úrok ve výši 8,9 procenta. Kdo se však s platbou opozdí o více než 30 dnů, nárok na bonus ztratí a musí uhradit všechny splátky.

Zuno má do konce roku nabídku na refinancování úvěru, kdy nová půjčka může mít úrok až o dvě procenta nižší než stávající. Úvěr se však nevyplatí těm, kterým stávající banka naúčtuje poplatek za předčasné splacení.

Také Equa bank se snaží prosadit s RePůjčkou, která při stejné době splatnosti a včasném splácení sníží nové splátky až o čtvrtinu a klient navíc získá zdarma účet s platební kartou, se kterou může vybírat ze všech automatů po celé republice zdarma.

Zatím je předčasné hodnotit, zda se tato strategie vyplatí. Podle prvních údajů Air Bank za první měsíc od startu půjčila klientům přes 100 milionů korun. Zuno, které spustilo půjčku letos v březnu, zaznamenává nyní v porovnáním s prvním tříměsíčním obdobím 140procentní nárůst zájmu a Equa bank během prvního měsíce hlásí 3 200 žádostí o RePůjčku.

Zrušení poplatku zvažuje LBBW

Poplatky za vedení či správu úvěru ruší i další banky. Nemá je již Poštovní spořitelna a Raiffeisenbank. GE Money Bank zrušila tento poplatek v akci do konce letošního roku, Komerční banka ho neúčtuje u krátkodobé Perfektní půjčky se splatností do jednoho roku a Volksbank o zrušení poplatku již také uvažuje. Velcí hráči však nadále nevidí důvod, proč tyto poplatky rušit. Zdůvodňují je tím, že v sobě zahrnují nejrůznější služby, například za poradenství, korespondenci s klientem, za infolinku a další komunikaci.

To, že jsou v Česku půjčky dražší, než v západní Evropě, zdůvodňují velké banky většinou vyšší mírou rizikovosti klientů a vyšší cenou peněz na mezibankovním trhu. Argumentují i tím, že se nacházíme v jiném stadiu ekonomického vývoje, kdy si Češi půjčují spíše nižší částky, řádově desetitisíce korun, jako provozní potřebu. "Zatímco v západní Evropě tradičně slouží spotřebitelské úvěry na financování větších částek a fungují spíše jako investice na vybavení domácnosti či koupi auta, nikoliv jako spotřeba. Samozřejmě pak platí – čím větší a dlouhodobější úvěr, tím lepší úroková sazba," poznamenává Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.

