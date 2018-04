Spotřebitelské úvěry nemusí letos podražit

J ak to bude s úroky dál?

Hlavním faktorem, který ovlivní výši úroků v letošním roce, bude inflace. Pokud dojde k růstu cen, lze očekávat, že Česká národní banka zvýší základní úrokovou sazbu - takzvanou REPO sazbu. Na to pochopitelně zareagují i tuzemské finanční ústavy, které upraví své úrokové sazby směrem nahoru. Podle finančních odborníků však právě u spotřebitelských půjček nebudou možná banky se zvyšováním úroků příliš pospíchat. Analytik Pavel Jílek k tomu říká: "Konkurence na tomto trhu je velká. Můžeme tedy očekávat další, i když ne příliš výrazný pokles sazeb. Ačkoliv by mělo dojít v druhé polovině roku k růstu sazeb nastavených centrální bankou, tento segment na to výraznějším růstem sazeb nebude reagovat."

Zbytečnost obav ze zdražení spotřebitelských úvěrů potvrzuje i Pavel Sobíšek, ekonom HVB Bank: „Vzhledem k vysokým maržím ze spotřebních úvěrů ve srovnání s jinými produkty mají banky více prostoru přizpůsobovat cenu úvěrů cílům své obchodní politiky.“

Jestliže přikročí centrální banka k úpravě základní REPO sazby, projeví se to především v úročení hypoték a vkladů. Například úrokové sazby hypoték už rostou a zvolna se mění i výnosy termínovaných vkladů.



Ú věr dobře promyslete

Pokud úročení zůstane na stávající úrovni, je to jistě dobrá zpráva pro případné zájemce. Každopádně by měl ale každý zvážit své možnosti - to znamená, že úvěr by měl být až poslední možnost, jak zalepit díru v rodinném rozpočtu. Banky sice slibují vyřízení půjčky do jednoho až dvou dnů, ovšem splácení úvěru může podstatně zatížit rodinné finance.

Například u půjčky 50 tisíc korun s dobou splácení jeden rok se může výše měsíční splátky vyšplhat na 4500 korun, při úrokové sazbě okolo dvanácti procent. Čím delší dobu splácení si člověk dohodne, tím menší splátku bude muset hradit. Ovšem musí se připravit na to, že banka si vezme zpět více na úrocích - „dvouletá“ půjčka by měla splátku jen 2400 korun, ale celkem by klient vrátil bance přes 56 tisíc korun. Pokud by se klient chtěl zbavit dluhu 50 tisíc korun za jeden rok, přeplatil by zhruba o tři tisíce korun.



„ D omácí“ klient je ve výhodě

Jestliže se člověk rozhodne pro spotřebitelskou půjčku, bude mít rozhodně výhodu v té bance, u které má veden svůj běžný účet. Rozhodující pro úročení je totiž takzvaná finanční historie klienta - to znamená jak velký příjem na účet chodí, jestli splácí řádně například kontokorent či jaký má průměrný zůstatek na účtu.

Pokud má banka možnost řádně si „proklepnout“ žadatele o úvěr, určitě dostane nižší úrok. Klientovi České spořitelny se tak dozajista vyplatí žádat o úvěr ve spořitelně, než aby šel například od eBanky, která sice nabízí minimální úrok o něco nižší, ale člověka z ulice v podstatě „nezná“.

Kolik stojí spotřebitelský úvěr od banky banka úročení poplatek za schválení poplatek za vedení úvěru Citibank od 8,90 % 1 % z úvěru 99 korun měsíčně Česká spořitelna od 8,90 % 0,2 % z úvěru, min. 400,max. 7000 500 korun ročně ČSOB od 8,90 % 1 % z úvěru, min. 500, max. 3500 zdarma eBanka od 8,50 % 0,2 %, min. 500, max. 1000 50 korun měsíčně GE Capital Bank od 9,90 % 1 %, min. 500 40 korun měsíčně HVB Bank od 8,80 % 1 %, min. 500 zdarma Komerční banka** individuální 0,3 % z úvěru + 800, max. 5000 80 korun měsíčně Poštovní spořitelna od 8,90 % 1 % z úvěru, min. 500, max. 3500 zdarma Raiffeisenbank od 8,80 % zdarma 80 korun měsíčně Živnobanka* od 8,80 % 0,3 % z úvěru, min. 500 50 korun měsíčně

Pozn.: *sazba platná pro neúčelový úvěr, údaje jsou uvedeny v korunách; ** produkt osobní úvěr

Zdroj: banky



P ozor na poplatky

I když jsou úrokové sazby rekordně nízké - minimální začínají pod deseti procenty ročně - musí každý zájemce počítat s celou řadou dalších poplatků spojených s úvěrem. Mnohdy se totiž jedná o ne právě zanedbatelné sumy, takže celková částka zaplacená navíc se může ještě prodražit.

Kam by se měl klient vydat, pokud chce co nejvíce ušetřit na poplatcích? V případě stotisícového úvěru vychází nejlépe Raiffeisenbank - schválení je zdarma. Naopak nejdražší bankou je Komerční banka - tam zaplatí zájemce u osobního úvěru 1100 korun jen za schválení a poskytnutí půjčky. Banka nabízí další variantu spotřebitelské půjčky - Perfektní půjčku, kde poplatky nejsou účtovány; úrokové sazby u tohoto produktu jsou však oproti osobnímu úvěru vyšší.

Ještě více peněz pak v konečném důsledku zaplatí dlužník za vedení úvěrového účtu po dobu, než uhradí dluh. Zdarma tuto službu nabízí ČSOB, Poštovní spořitelna a HVB Bank. Nejvyšší částku za vedení účtu za rok zaplatí klient Citibank - 1188 korun. Dalšími ústavy s vysokými poplatky jsou Raiffeisenbank a opět Komerční banka - ročně správa úvěru vyjde na 960 korun.