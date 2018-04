Spotřebitelský leasing by měl podražit až o 7 %

Česká republika vévodí žebříčkům leasingových obchodů ve střední a východní Evropě. Ve srovnání se zeměmi západní Evropy se Česká republika drží v sektoru leasingu na devátém místě. V roce 2002 bylo podle mezinárodních statistik v České republice pořízeno na leasing zboží v hodnotě 3,4 miliardy euro, přičemž vedl sektor automobilů. Nyní má však dojít ke zdražení leasingu. Co se změní?

Od 1.5. 2004 dojde v souvislosti se vstupem ČR do EU ke zvýšení sazby DPH u finančních služeb (finanční činnosti), a to z 5 na 22 procent. Znamená to samozřejmě zvýšení ceny leasingu.

O kolik víc tedy zaplatíme?

Společnost ŠkoFIN očekává, že z důvodů zvýšení DPH dojde ke všeobecnému zdražení leasingu pro neplátce DPH, které bude činit cca 4 – 7 %. Společnost CCB Finance podle ČTK očekává zdražení ve výši pěti procent.

Kdo vám nahradí škodu při dopravní nehodě. Jak získat při náhradě škody co nejvíce? Více ZDE .

Zároveň se chystají další legislativní změny, které by měly mimo jiné zrušit možnost odpočtu DPH z finančních služeb a možnost přijmout první splátku formou zálohy. Tyto změny budou znamenat zdražení leasingu rovněž pro plátce DPH, a to podle ŠkoFINu přibližně o 7 – 10 %. Výše zdražení je závislá na podmínkách leasingové smlouvy. „Chystané zdražení leasingu by němělo mít dopad na výnos leasingových společností. Celé zdražení bude jen promítnutí nové legislativy“, říká Petr Lehký ze ŠkoFINu. Změny by se podle něj neměly dotknout smluv uzavřených před 1.5.2004.

Jaký bude mít změna dopad na oblibu leasingu? Očekává se zvýšení zájmu o jiné způsoby financování automobilů, zejména v oblasti spotřebitelských úvěrů. Leasingové společnosti mají tyto úvěry v nabídce obsaženy, příkladem může být úvěr Autocredit od GE Capital Leasing či Classic Credit od ŠkoFINu. Poslední jmenovaná společnost vyjádřila přesvědčení, že výrazného přesunu klientů leasingových společností k jiným finančním institucím, zejména bankám, se není třeba obávat, neboť zůstanou zachovány konkurenční výhody tohoto produktu – pro občany především možnost nabídnout balíček služeb (zejm. pojištění) či rychlost vyřízení.

P říklad:

Měsíční leasingová splátka na vůz Škoda Fabia činí 3.500 Kč. Zdražení DPH by ji nyní zvýšilo o 189 Kč, plátcům DPH by pak plánované zrušení odpočtu DPH zdražilo tuto splátku o 245 Kč (tuto částku v nové sazbě 22 % by si totiž od 1.5. nemohli odečíst). O dalších 36 korun by se pak částka zvýšila kvůli zrušení instituce zálohy. Celková měsíční částka by tak po 1. květnu byla 3725 Kč jak pro plátce, tak neplátce.

Souhrn příkladu: vůz Fabia v hodnotě 260.000 Kč Rok 2003 Měsíční splátka neplátce

plátce 3.500 Kč 3.500 Kč – 5% DPH z finanční služby = 3.444 Kč Rok 2004 po změně DPH Měsíční splátka Nárůst neplátce

plátce 3.725 Kč 3.725 Kč včetně 22% DPH + 6,4 % + 8,2 %