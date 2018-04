Chystá se skřipec na úvěrové žraloky. Může jim hrozit i bankrot

Již podepsaných směnek se ale novela zákona nedotkne. Zákaz směnek a šeků se promítne pouze ve vztahu ke spotřebitelskému úvěru, směnky nadále zůstanou mezi podnikateli. Neznamená to tedy úplný zákaz směnek.

Ručit za nízký úvěr domem za milion již nepůjde

Novela má přinést i změnu v rozsahu zajištění spotřebitelských úvěrů. V návrhu se uvádí, že zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

Za půjčku ve výši sto tisíc korun tak už například nebude možné ručit rodinným domem v několikanásobně vyšší hodnotě. Ustanovení může ovšem v praxi vést k situacím, kdy bankovní instituce nebudou moci poskytnout spotřebiteli úvěr, neboť nebude možné pro zajištění pohledávky ručit nemovitostí. Lze tedy očekávat, že v praxi budou využívány mnohem častěji ručitelské závazky třetích osob či zajištění pohledávky movitým majetkem, jako je například automobil.

Většina nebankovních poskytovatelů úvěrů si neověřuje majetkovou situaci svých klientů. I to by se od příštího roku mělo změnit. Nově totiž musí poskytovatel úvěru dostatečně prověřit, zda je klient schopen půjčku splácet. Novela by tak měla ochránit spotřebitele před úmyslným předlužováním.

Kde poradí zdarma Poradna při finanční tísni

Případů, kdy je věřiteli zřejmé, že klient nebude schopen spotřebitelský úvěr splácet, je totiž stále mnoho. Pokud tuto povinnost věřitel nedodrží, hrozí mu pokuta ve výši až 20 milionů korun. Ta platí jak pro velké tuzemské banky, tak pro věřitele, kteří půjčky nabízejí například na letácích nalepených na sloupech. Pro některé menší firmy tak bude výše pokuty bezpochyby příčinou bankrotu.

Již podepsaných směnek se zákaz netýká

Lidí, kteří již směnku podepsali, se novela žádným způsobem nedotkne. Dluhů, které vznikly podepsáním směnky, se lze ale za určitých okolností zbavit úplně nebo alespoň částečně.

Co je dobré vědět Blankosměnka: V okamžiku emise záměrně a dočasně postrádá minimálně jednu svoji podstatnou náležitost, případně směnečnou doložku.

Jedná se tak o směnku s neúplným obsahem, která je emitována s vědomím, že ji její držitel na základě dohody o vyplňovacím právu následně doplní na směnku úplnou.

Vyplňovací právo vzniká na základě dohody, smlouva o udělení vyplňovacího práva může být uzavřená písemně, ústně, ale i konkludentně, tedy mlčky. Zdroj: Poradna při finanční tísni

Proti směnkám se lze úspěšně bránit například námitkou promlčení, kdy doba promlčení činí tři roky ode dne splatnosti směnky. U blankosměnky se lze dále bránit tvrzením, že nebyla vyplněna v souladu se směnečným prohlášením. To obsahuje dohodu smluvních stran, jakým způsobem má být blankosměnka vyplněna.

Další možností, jak se alespoň částečně zbavit dluhu, je požádat soud o povolení osobního bankrotu. To znamená například ochranu před exekutory. Exekuce může být sice soudem nařízena, ale nemůže být vykonána. Soud zároveň určí, jakým způsobem bude dluh splácen.

Možnosti jsou dvě. Buď dlužník prodá majetek, nebo bude dluh splácet podle splátkového kalendáře. Pokud soud schválí oddlužení formou splátkového kalendáře, musí být splněna podmínka, že pohledávka všech věřitelů bude uhrazena minimálně ze 30 procent. Může však nastat situace, že věřitel písemně potvrdí, že mu stačí splatit méně.

Osobní bankrot mohou vyhlásit pouze fyzické osoby, kterým dluh nevznikl z podnikání. Rovněž musí být splněny základní podmínky pro vyhlášení úpadku, a sice že dlužník má více věřitelů, peněžité závazky 30 dnů po splatnosti a že není tyto závazky schopen plnit.