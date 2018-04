Banka nabídla nízký úrok, pak nabobtnal. Cenu úvěru ovlivní věk i panelák

Průzkum Z březnového průzkumu pro Moneta Money Bank vyplynulo, že stále více Čechů chce žádat o půjčku přes internet.

Oceňují soukromí a klid na přečtení všech podmínek. Důležité je pro ně také to, že doma mají čas si bez stresu porovnat nabídky od více bank.



Na on-line žádostech o půjčku se lidem líbi i rychlost schválení a převodu peněz. Peníze na účtu chtějí mít Češi nejpozději do hodiny. 31 % klientů by dokonce ocenilo schválení do několika minut.

Více než třetině lidí (35 %) by bylo nepříjemné, kdyby je při sjednávání úvěru na pobočce viděl někdo známý. Tento fakt by vadil hlavně respondentům do 26 let, častěji spíše ženám.



Necelé třetině dotázaných (32 %) zase není příjemná představa, že by při vyplňování žádosti museli sdílet osobní informace s někým cizím. Pro stejný podíl dotázaných by byl problém čas ztracený cestou tam a zpět.



Téměř dvě třetiny (60 %) účastníků se obávají toho, že na pobočku budou muset víckrát kvůli zapomenutým dokumentům a 27 % lidí se pak nechce omezovat její otevírací dobou.