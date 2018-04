Spotřebitelský úvěr pod 7% je na světě

Na spotřebitelský úvěr, za který zaplatíte úrok kolem 11 nebo 12%, jsme již zvyklí. Tuzemská banka HVB Bank teď ovšem vyrazila do boje s konkurencí s takovým úvěrem, jehož úroková sazba je vysloveně netradiční. Pohybuje se totiž ve výši pouhých 6,9% (úroková sazba je pevná). Nabídka tohoto zvýhodněného úvěru však platí pouze do 30.11. tohoto roku. Dosáhne však na úvěr běžný člověk? Jaké jsou podmínky jeho získání? Tyto a další otázky, které vás teď jistě napadají, si v zápětí zodpovíme.

Zmíněný spotřebitelský úvěr máte možnost získat, pokud splňuje následující základní podmínky:

Musíte být starší než 18 a mladší než 60 let.

Musíte být občanem ČR, přičemž současně nesmíte pobírat starobní důchod.

Váš minimální měsíční čistý příjem musí dosahovat 15 000 korun, pokud budete jediným dlužníkem. Pokud budete o úvěr žádat společně s vaší manželkou či manželem, váš společný čistý příjem musí být minimálně 22 000 korun. Přitom alespoň jeden z vás musí být zaměstnaný.

Mnoho zajímavých informací a článků, které se věnují spotřebitelským úvěrům naleznete ZDE. Úvěr je možné získat se splatností od 1 roku do 5 let, ve výši od 50 do 200 000 korun, a to bez toho, abyste měli u HVB Bank již dříve sjednaný běžný účet. Typy tohoto úvěru jsou již tradičně dva – účelový (částka je převedena přímo na účet dodavatele na základě faktury, kterou klient bance předloží) a neúčelový (banka převede peníze na účet klienta; nezajímá ji, na co klient peníze použije). Tyto dva druhy úvěrů se od sebe vzájemně liší z pohledu zajištění. Ačkoli je jim společná povinnost sjednání dohody o srážkách ze mzdy, u hotovostního úvěru nad 100 000 korun banka vyžaduje ještě další stupeň zajištění v podobě jednoho ručitele. Ručení je možné i jinými typy záruk, ale to už banka posuzuje v případě každého klienta individuálně. Co se týče dokladů, které banka vyžaduje, pak si musíte připravit potvrzení o příjmu od zaměstnavatele nebo daňové přiznání.

Ptáte se, na kolik vás úvěr přijde kromě úroků? Poplatky, které na vás číhají, jsou opět dvojího typu. Prvním z nich je poplatek za zpracování úvěru ve výši 2% (nevztahuje se na žadatele, kteří byli poškození povodní) a výpis z účtu. Pokud nemáte u HVB Bank sjednaný běžný účet a chtěli byste výpis z úvěrového účtu posílat měsíčně poštou, zaplatíte za něj každý měsíc 8 korun. V případě, že běžný účet HVB Bank máte, výpis z úvěrového účtu je součástí výpisu z účtu běžného.

Chcete-li objektivně posoudit, zda se vám tento spotřebitelský úvěr vyplatí či nikoliv, máte možnost jej porovnat s úvěry jiných bank díky následující tabulce:

Banka Spotřebitelský úvěr účelový Spotřebitelský úvěr neúčelový Nut- nost ručení Úvěr. rámec (v Kč) Délka splác. Roční úroková sazba Popl. spoj. s úvěrem Roční úroková sazba Popl. spoj. s úvěrem HVB Bank 6,9% 2% za poskyt. 6,9% 2% za poskyt. neúčel. od 100 000 Kč 50 tis.-200 tis. 1-5 let Citibank není není 14,99 - 21,05% - ne 30 tis.-1 mil. 0,5-5 let ČSOB 12,5- 14,5% poskyt. 1%, min 500 max 3000 Kč 15% poskyt. 1%, min 500 Kč max. 3000 Kč neúč. od 100 tis., účel. od 250 000 Kč 20 tis.-750 000 1-7 let Česká spořitelna od 11,5% vyhodn. 0,2% ( 400- 7000 Kč), za ved. úv. 500 Kč ročně od 12% vyhodn. 0,2% ( 400 7000 Kč), za ved. úv. 500 Kč ročně teor. od 100 tis. (indiv.) neudá- vají 1-10 let eBanka - - 12,5% přiděl. 500 Kč, vedení max. 30 Kč měs. od 50 tis. 50 tis.-500 000 1-4 roky GE Capital Bank (Expres- půjčka) - - 16,9% vedení 30 Kč měs., otevř. 1% min. 500 Kč ne 30 tis. -150 tis. 2-5 let Komerční banka od 11,21% zprac. 800 Kč + 0,3%, max. 5 000 Kč, správa 80 Kč měs. od 11,21% zprac. 800 Kč + 0,3%, max. 5 000 Kč, správa 80 Kč měs. od 120 tis. Kč 50 tis.- 500 tis. 1-6 let Raiffei- senbank - - 14*-16% poskyt. 2% od 75 000 Kč 30 tis.-350 tis. 1-4 roky Union banka 12% posouz. žád. 0,5%, min 700, vyhot. 0,5%, min. 500, vedení 100 Kč ročně 13% posouz. žád. 0,5%, min. 700, vyhot. 0,5%, min. 500, vedení 100 Kč ročně od 50 000 Kč 35 tis.- 150 tis. 1měs.-4 roky Živno- stenská banka 8,4 - 10,5% zprac. 0,3-0,5%, správa 600 Kč ročně 9,4 - 13,1% zprac. 0,3- 0,5%, správa 600 Kč ročně od 70 000 Kč od 50 tis. 1-6 let

Pozn.: *pokud jste klientem déle než 3 měsíce

Pokud bychom si chtěli shrnout, jak si spotřebitelský úvěr HVB Bank stojí mezi konkurenčními produkty, pak jedna věc je určitě bez diskuze. Z pohledu na úrokovou sazbu oproti ostatním bankám spotřebitelský úvěr HVB Bank jasně vede. Trochu hůře už je na tom dvouprocentní poplatek za zpracování úvěru, ten je totiž nadprůměrně vysoký. Nicméně na celkové výhodnosti ceny úvěru zase tolik neubírá.

Hledáte informace o hypotékách? Naleznete je v naší sekci - ZDE.

Opravdu podstatný problém, který nemůžeme v případě našeho úvěru přehlédnout, představuje požadovaná minimální výše čistého příjmu. Na patnáct tisíc čistého měsíčně nedosáhne každý. Naopak ti, kdo by tento úvěr nejvíce uvítali, jsou lidé, jejichž příjmy dosahují podstatně nižších hodnot. Bohužel, právě ti mají smůlu. Je také škoda, že je úvěr možné získat pouze do dvou set tisíc korun. Mnoho klientů by tento úvěr určitě rádo využilo k nákup automobilu. Na nový vůz je to však málo. Dostatečnou by se zdála být alespoň hranice tří set tisíc korun. Jedinou možností, jak zvýšit úvěrový rámec, by bylo nakombinování tohoto zvýhodněného úvěru s úvěrem bez zvýhodnění. Rozšíření úvěru ještě o jeden další by ovšem kladlo podstatně větší nároky na váš čistý příjem.