Spřátelte se s počítačem, ale pozor na závislost

"Moment, to posoudíme my," zchladili nadšence úředníci. A v úřední lhůtě mimo jiné rozhodli, že onen telefon nikdy nedozná masového rozšíření, protože je tak strašně složitý, že prostý člověk se jej nikdy nenaučí řádně obsluhovat.

A vůbec - než někam telefonovat, to je prý mnohem lepší vyřídit to vždy osobně. Dnes zažíváme totéž s počítači.

Rada se tedy nabízí sama: Nebuďte jako ti dávní úředníci. Nevěřte svým pocitům, že počítač je strašně složitý a že lepší bude vždy psát papírové dopisy než e-mailovat.

Sbližte se s počítačem, než zůstanete ve svém okolí počítačově negramotní sami jako kůl v plotě. Jak byste se dnes dívali na člověka, který odmítá jakékoliv telefonování? (Vždyť i osmdesátiletá babička ze samoty si zvládne zavolat pro doktora!)

Tak by se brzy dívali na vás, váhajícího ťuknout do klávesnice. Z lidí kolem sebe, nebojících se počítače, si vyberte toho nejsympatičtějšího. Ať vám to v pohodové atmosféře ukáže.

A ze všech činností, které počítač umí, si vyberte tu, která je pro vás nejpotřebnější nebo nejzábavnější. Než řešit na počítači diferenciální rovnice, to je lepší naučit se najít si na disku nějakou hezkou fotografii (třeba svoji naskenovanou), umět si pod ni napsat popisek se svým jménem a vytisknout ji.

Nebo si přehrát oblíbenou písničku. Moderní počítač nekouše a proti téměř všem vašim možným chybám je odolný. Nic se v něm nezkazí, nezruší, nezničí.

A vy, co stojíte na druhé straně a kvůli displeji počítače pomalu přestáváte vidět člověka, se také zamyslete. I počítač se může stát drogou, i počítačová závislost může bořit mezilidské vztahy až třeba po rozvod manželství.