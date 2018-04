Správce KTP řeší otázku: Kde je účetnictví?

Správce se nyní snaží dostat ke klíčovým dokumentům firmy, aby zrevidoval, jaký majetek vlastně v KTP je. Už tady narazil. Například zatím nenašel účetnictví firmy. "V pražském ani náchodském sídle účetnictví není, ze zákona mi ho mají předat do 30 dnů," říká Jiří Sehnal. Správce prý přizve ke spolupráci nezávislého auditora, který by zmapoval majetek KTP v okamžiku, kdy zkrachoval. Představenstvo KTP, které samo přivolalo na firmu konkurz, tvrdí, že nedělá s účetnictvím žádné tajnosti.

"Je komplet v Náchodě, kde je skutečné sídlo firmy. Uděláme mimořádnou účetní závěrku do měsíce, jak správce žádá. Dokončíme i řádnou závěrku za minulý rok," říká předseda představenstva Oldřich Bakus. Říci, jak velké je jmění KTP a jakou hodnotu mají akcie, které pořídilo za vklady klientů, nechce. Vedení firmy podle něho Sehnalovi předalo již v pondělí veškeré personální smlouvy, které se týkají nejen 18 zaměstnanců ústředí KTP, ale i zhruba 150 lidí, kteří pracovali jako dealeři KTP.

Právě dealerská síť by nyní byla tím nejnákladnějším pro zkrachovalou firmu. Měsíčně náklady na odměny dealerům zatěžují KTP asi 8 miliony korun. "Momentálně není z čeho je platit. Ovšem nemohu dopustit, aby narůstal dluh KTP vůči těmto lidem. Jejich nároky by do budoucna zatížily konkurzní podstatu," říká Sehnal. Správce tak bude brzy prodejce produktů KTP propouštět. Sehnal dosud nezná odpověď na klíčovou otázku. Tedy zda zahrne do konkurzní podstaty i majetek klientů.

"Nebude záležet jen na mně, ale na názoru soudce a věřitelského výboru," tvrdí. Kdyby akcie, které patří klientům, spadly do konkurzní podstaty, správce by je zpeněžil a výnos by rozděloval nejen mezi zákazníky, ale i obchodní věřitele KTP. Zůstane-li majetek klientů vně konkurzu, rozdělí se nakonec jen mezi ně. Pro klienty tak bude zásadní dostat se do věřitelského výboru KTP a ovlivnit jeho rozhodování. Na přihlášení pohledávek mají tři měsíce. Konkurz však přibrzdí řada soudních sporů KTP.