To spočívá jednak v monitorování běhu systému a jeho administraci, v podpoře uživatelů při řešení vzniklých problémů a řešení běžných provozních úloh. Předpokladem pro zajištění správného chodu systému a jeho dalšího vývoje je pochopení hlavního obchodního procesu i ostatních podnikových procesů ve firmě. Správce ERP by se měl tudíž podílet na implementaci nových funkcionalit systému a na vývoji podpůrných provozních rutin. Proto je pro něj velmi důležitá také znalost technologií daného ERP systému. Správce podnikového informačního systému by měl být schopný komunikovat jak s uživateli systému při řešení jejich problémů, tak i s dodavateli systému. Na tuto pozici jsou požadováni spíše lidé s obecným ekonomickým vzděláním.